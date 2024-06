Les actions australiennes ont progressé mardi, les valeurs bancaires atteignant un niveau record et tous les autres secteurs se négociant dans le vert, avant la décision de la banque centrale sur les taux d'intérêt, où l'on s'attend largement à ce qu'elle maintienne le statu quo.

L'indice S&P/ASX 200 a augmenté de 0,8% à 7 764,90 à 0053 GMT. L'indice de référence a clôturé en baisse de 0,3% lundi.

Le taux de trésorerie de la Banque de réserve d'Australie, à 4,35 %, est à son plus haut niveau depuis décembre 2011 et les valeurs financières ont tendance à se redresser sur les attentes de taux d'intérêt plus élevés pour longtemps.

Les traders sur le marché des taux australiens ne prévoient qu'un assouplissement de 15 points de base cette année, et à peine 50 points de base au total d'ici la fin de 2025.

Selon tous les économistes interrogés par Reuters, la RBA maintiendra probablement son taux pour une cinquième réunion consécutive mardi, en raison de la persistance des pressions sur les prix.

Les valeurs financières ont atteint un niveau record dans les premiers échanges, grimpant jusqu'à 1,13 %, les quatre grandes banques progressant entre 0,6 % et 1,3 %.

Les entreprises du secteur de la santé ont augmenté de 1 %, le géant du secteur CSL progressant de 1,2 %.

Les valeurs immobilières, qui sont également sensibles aux taux d'intérêt, ont augmenté de 1 %, parallèlement à la hausse générale.

Les groupes immobiliers Mirvac Group et Charter Hall Group ont progressé respectivement de 1,5 % et de 2 %.

Les valeurs aurifères locales ont eu du mal à s'imposer dans les premiers échanges, perdant jusqu'à 0,1 % avant de remonter de 0,3 %, fluctuant entre la chute des prix de l'or et le sentiment positif général.

Le mineur d'or Gold Road Resources a augmenté de 1,6 %.

Contrairement à la tendance, les mineurs ont gagné 0,2%, après avoir atteint leur plus bas niveau depuis le 11 novembre, 2022 plus tôt.

Alors que les géants miniers BHP Group et Rio Tinto ont augmenté de 0,2 % et 0,5 % respectivement, Fortescue a chuté de 4,8 %.

De l'autre côté de la mer de Tasmanie, l'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a chuté de 0,9 % à 11 808,92, en raison de la prudence à l'approche des données sur le produit intérieur brut du premier trimestre, attendues plus tard cette semaine. (Reportage de Shivangi Lahiri à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich)