Les fonds misent sur l'exposition à l'Australie dans l'attente d'un coup de pouce à la Chine

L'indice australien S&P/ASX 200, dominé par les banques et les mines et représentant 2 300 milliards de dollars australiens (1 600 milliards de dollars), présente le ratio dividendes/prix des actions le plus élevé parmi les principaux marchés et a surpassé presque tous ses homologues des marchés développés cette année.

Les flux suggèrent que les investisseurs parient sur l'extension de la course et que leur opinion sur ce qui a été considéré comme un coin d'Asie-Pacifique plutôt ennuyeux et à faible croissance est en train de changer à mesure que l'attrait de ses secteurs de soins de santé, d'énergie et de ressources s'éclaircit.

Avant la pandémie, de nombreux investisseurs étaient heureux de parler de l'Australie comme d'un bon marché défensif qui proposait une forte exposition aux matières premières, a déclaré Chris Nicol, stratégiste actions chez Morgan Stanley. "Mais ils étaient généralement sous-pondérés en Australie, car il y avait tellement de croissance dans la région".

"Je dirais que l'intérêt pour l'Australie est aussi fort que ce que j'ai vu au cours des 12 dernières années, via les flux offshore", a-t-il ajouté, en particulier lorsque les liquidités ont afflué de Chine. "Avant COVID, une grande partie de cet argent entrait et sortait. Aujourd'hui, nous pouvons voir qu'il est fermement ancré."

Morgan Stanley estime que l'ASX 200 peut gagner environ 7 % en 2023 et préfère l'énergie, les soins de santé et les mineurs diversifiés aux banques et autres sociétés exposées à la consommation ou au logement.

Cette année devrait être la troisième d'affilée à enregistrer des entrées nettes de capitaux étrangers en Australie, avec plus de 5,2 milliards de dollars d'entrées au cours des 10 mois précédant octobre, selon les chiffres des flux de fonds d'actions de Lipper.

Des données distinctes de la société d'analyse EPFR montrent que l'allocation à l'Australie au sein des fonds mondiaux hors États-Unis est en hausse et a atteint un sommet de près de six ans de presque 15 % pour les fonds d'Asie-Pacifique - ce qui se rapproche du poids du marché.

La pondération de l'Australie dans l'indice MSCI Asia ex-Japan, largement suivi, est de 17 % cette année, contre environ 16 % à la fin de 2019.

PAIEMENT DE LA CHINE

Les indices selon lesquels la banque centrale en a presque fini avec la hausse des taux d'intérêt alimentent l'optimisme. Il en va de même pour l'assouplissement de la politique COVID-19 de la Chine et un dégel apparent dans ce qui était des relations glaciales entre l'Australie et la Chine.

"Il s'agit d'une histoire à plus long terme, mais l'impact immédiat de la réouverture de la Chine est très important", car elle génère une demande pour la production minière australienne, a déclaré Sat Duhra, qui gère un portefeuille Asie-Pacifique axé sur le revenu chez Janus Henderson à Singapour.

L'Australie "est notre plus gros poids pays de loin ..... À la marge, je ne serais pas mal à l'aise d'ajouter un peu plus", a-t-il déclaré.

Les règles fiscales du pays traitent les dividendes de manière favorable, de sorte que les entreprises en versent beaucoup. De plus, les grands mineurs ont été prudents avec leurs excellents bénéfices de ces dernières années, s'abstenant d'effectuer de lourdes dépenses d'investissement et des acquisitions ; au lieu de cela, les liquidités sont retournées aux actionnaires.

Sur l'ensemble du marché, le rapport entre les dividendes annuels et le prix des actions est de 6,4 %, bien plus que les 2,1 % du S&P 500 ou les 3,9 % du FTSE 100 britannique.

Les actions de l'entreprise la plus précieuse d'Australie, BHP Group, sont en hausse d'un quart cette année ; le gain annuel devrait être le meilleur depuis 2016. Alors que l'ASX 200 est en baisse de 3,5 % depuis le début de l'année, les actions mondiales ont perdu 18 %.

L'éducation est un autre secteur que les analystes voient bénéficier du réchauffement des liens avec la Chine, par le biais d'une reprise des inscriptions d'étudiants. UBS et Morgan Stanley recommandent tous deux la société de placement d'étudiants et de qualification en anglais IDP Education, car les émissions de visas d'étudiants australiens sont en hausse.

IDP n'a pas de prévisions de résultats mais a signalé une reprise des demandes et des pistes et a déclaré dans une déclaration envoyée par e-mail à Reuters qu'elle s'attendait à ce que les étudiants chinois continuent à vouloir suivre des cours en personne à l'étranger alors que les restrictions commencent à s'assouplir.

Le risque, selon les analystes, se concentre principalement sur le marché du logement et la consommation en Australie avec la hausse des taux d'intérêt. Les participations des gestionnaires de fonds locaux dans les grandes banques australiennes, qui sont fortement exposées aux prêts immobiliers, sont donc proches de leurs plus bas niveaux.

Pourtant, Goldman affirme que l'amélioration des marges suffit à compenser les inquiétudes concernant le stress ou la croissance du crédit pour les banques, tandis qu'UBS et Morgan Stanley s'attendent à un ralentissement économique relativement léger.

Au passage, UBS souligne que les actions australiennes n'ont baissé pendant deux années consécutives que trois fois depuis 1973.

(1 $ = 1,4874 dollar australien)