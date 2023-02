Les géants australiens du minerai de fer confrontés à une chute des bénéfices et des dividendes

Les bénéfices de Rio Tinto et de BHP Group devraient baisser de 48 % et 28 %, respectivement, pour les six mois jusqu'à décembre 2022, tandis que les bénéfices semestriels de Fortescue devraient glisser d'environ 16 %, selon les estimations de Visible Alpha et Vuma Financial.

Les mineurs devraient proposer un panorama mitigé pour 2023, dans un contexte d'incertitude quant à la vigueur de la reprise en Chine après la levée de ses strictes restrictions COVID-19.

"Nous n'avons pas encore vu beaucoup de données concrètes en provenance de la Chine, mais je pense qu'il y en a assez pour que les mineurs soient plus optimistes - avec prudence", a déclaré Adrian Prendergast, analyste chez Morgans Financial à Melbourne.

Les sociétés sont également confrontées à la hausse des coûts des matériaux et du carburant et à une pénurie de travailleurs qualifiés qui pourraient entraver leurs projets d'expansion.

Les prix moyens réalisés pour le minerai de fer ont fortement baissé au cours des six mois précédant décembre, ce qui a affecté les bénéfices.

Les analystes de Goldman Sachs ont écrit dans une note que les versements de dividendes devraient diminuer en raison de la baisse des bénéfices et de la pression exercée par les principaux mineurs diversifiés pour financer leur croissance, que ce soit par la construction de leurs propres projets ou par des acquisitions.

L'activité de rachat s'est intensifiée dans le secteur minier, comme en témoigne le récent rachat par Rio de la société canadienne Turquoise Hill pour 3,3 milliards de dollars afin de prendre le contrôle de sa mine de cuivre mongole, et l'offre de 9,6 milliards de dollars australiens de BHP pour le producteur de cuivre et d'or OZ Minerals.

BHP, qui publiera ses résultats du premier semestre le 21 février, devrait enregistrer un bénéfice attribuable aux opérations totales de 6,82 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 9,44 milliards de dollars.

Le bénéfice net du premier semestre de Fortescue, qui publiera ses résultats le 15 février, devrait baisser de 2,78 milliards de dollars à 2,34 milliards de dollars. BHP et Fortescue ont un exercice financier allant de juillet à juin.

Le bénéfice semestriel sous-jacent de Rio Tinto, qui publie ses résultats selon le cycle de l'année civile, devrait baisser de 48 %, passant de 9,21 milliards de dollars à 4,77 milliards de dollars. Rio présentera son rapport le 22 février.