Les grandes transactions sur le cuivre vont occuper le devant de la scène à Santiago alors que la demande s'intensifie

La tendance aux rachats intervient alors que les groupes autochtones, les communautés d'accueil et d'autres s'opposent de plus en plus aux tentatives de l'industrie de construire de nouvelles mines, obstacles qui alimentent la prise de conscience croissante parmi les sociétés minières qu'elles pourraient avoir besoin de se regrouper pour se développer.

Le mois dernier, Glencore Plc a proposé 22,5 milliards de dollars pour racheter son petit rival Teck Resources Ltd, une offre que Teck a jusqu'à présent rejetée en faveur de ses propres plans de croissance axés sur le cuivre. Lundin Mining Corp paie près d'un milliard de dollars pour prendre le contrôle de la mine de cuivre Caserones au Chili, malgré l'incertitude politique qui règne dans le pays.

Les dirigeants de ces trois entreprises devraient faire partie des quelque 450 investisseurs, cadres, analystes et régulateurs réunis dans la capitale chilienne, Santiago, à l'occasion de la conférence mondiale annuelle sur le cuivre.

Les inscriptions ont augmenté d'environ 8 % depuis 2019, année où la conférence s'est tenue pour la dernière fois en personne. Les organisateurs disent qu'ils s'attendent à ce que l'assistance augmente au fur et à mesure que la semaine avance.

"Le thème de la transformation verte reste un fort vent arrière pour le cuivre, le roi des métaux verts", a déclaré à Reuters Ole Hansen, stratège chez Saxo Bank. "Les producteurs sont confrontés à des défis dans les années à venir avec des teneurs en minerai plus faibles, des coûts de production en hausse et un manque d'investissements au cours des dernières années.

Selon une étude de S&P Global, la demande mondiale de cuivre devrait atteindre 53 millions de tonnes par an d'ici 2053, soit plus du double des niveaux actuels, mais l'offre devrait encore être insuffisante. Cette projection explique en partie la ruée vers les marchés.

La semaine dernière, BHP Group Ltd, la plus grande société minière du monde, a obtenu l'approbation de ses actionnaires pour son rachat du producteur de cuivre australien Oz Minerals Ltd, pour un montant de 6,4 milliards de dollars.

Rio Tinto Ltd, qui doit faire face à une forte opposition à son projet Resolution Copper en Arizona, a payé en décembre dernier 3,3 milliards de dollars pour racheter sa rivale Turquoise Hill et prendre le contrôle direct d'une gigantesque mine de cuivre mongole.

La semaine dernière, Hudbay Minerals Inc. a déclaré qu'elle paierait 439 millions de dollars pour acquérir sa rivale Copper Mountain Mining Corp.

Au-delà des fusions et acquisitions, ces géants de l'industrie minière sont confrontés au problème rampant d'attirer de nouveaux travailleurs, en particulier aux États-Unis, ainsi qu'à la concurrence de rivaux qui explorent de nouveaux moyens d'extraire le cuivre au fond de l'océan Pacifique et par la lixiviation des déchets miniers.

"Il s'agit d'un marché assez agile qui évalue en permanence ses investissements à long terme", a déclaré à Reuters la ministre chilienne des mines, Marcela Hernando.

Mme Hernando, qui devrait prononcer le discours principal de la conférence mardi, s'attend à ce que la production de cuivre augmente dans les années à venir dans son pays, premier producteur mondial, grâce aux activités de l'entreprise publique Codelco, de BHP, d'Anglo American Plc, de Freeport-McMoRan Inc, de Glencore et de Teck.

Le Pérou voisin, deuxième producteur mondial de cuivre, prévoit également d'augmenter sa production cette année.

Le prix du cuivre a atteint vendredi dernier son plus haut niveau en sept semaines, malgré les inquiétudes macroéconomiques suscitées par les projections incertaines de la demande chinoise et la guerre en cours en Ukraine, bien qu'il soit en baisse de près de 5 % par rapport à son plus haut niveau en sept mois de 9 550,50 dollars atteint en janvier.

"Nous nous attendons à ce que le marché du cuivre reste déficitaire à mesure que la transition verte s'accélère", a déclaré Fitch Solutions dans un récent rapport à ses clients.

Une partie de la conférence, qui dure une semaine, est consacrée à des présentations de recherche sur de nouvelles applications pour le métal rouge, dans le cadre d'un plan industriel visant à lutter contre l'aluminium, une alternative moins chère mais moins efficace pour conduire l'électricité.