Les honoraires de conseil financier liés aux fusions et acquisitions en Asie sont tombés à leur plus bas niveau depuis 11 ans au cours du premier semestre 2024, avec peu de signes d'un rebond rapide compte tenu de la baisse des transactions annoncées et achevées.

Les honoraires des fusions et acquisitions en Asie ont totalisé 1,5 milliard de dollars au cours des six premiers mois, soit le niveau le plus bas depuis 2013, selon les données de LSEG. Le Japon a représenté à lui seul 40 % de ce montant.

Le resserrement des honoraires pourrait accroître la pression sur les banques d'investissement qui, au cours des deux dernières années, ont déjà supprimé des centaines d'emplois en Asie pour faire face au refroidissement des marchés de capitaux et à la baisse des revenus.

La valeur totale des transactions annoncées en Asie a chuté de 25 % en glissement annuel pour atteindre 317,5 milliards de dollars, ce qui représente également le niveau le plus bas depuis 11 ans, selon les données, ce qui indique que les revenus des transactions pourraient rester limités.

Les transactions conclues, d'un montant total de 253 milliards de dollars, ont été les plus faibles depuis 2009, lorsque les profondes blessures de la crise financière mondiale ont gravement perturbé les activités du marché.

"La réduction de la taille moyenne des transactions explique en grande partie la baisse du volume des opérations de fusion et d'acquisition depuis le début de l'année, les investisseurs privilégiant les opportunités de taille moyenne aux grandes fusions et acquisitions transformatrices", a déclaré Tom Barsha, responsable des fusions et acquisitions pour l'Asie-Pacifique chez Bank of America.

Le mois dernier, le groupe minier australien BHP a renoncé à son projet de rachat de son rival Anglo American pour 49 milliards de dollars, après six semaines de négociations, mettant fin pour l'instant à ce qui aurait pu être l'une des plus grosses rentrées d'argent pour les banquiers cette année.

Le Japon, le seul marché d'Asie à avoir enregistré une croissance des fusions et acquisitions en 2023, a vu les transactions annoncées chuter de 23 % au premier semestre pour atteindre 61 milliards de dollars, dans un contexte d'affaiblissement du yen.

Le ralentissement de l'économie et la montée des tensions géopolitiques ont continué à freiner l'appétit des investisseurs en Chine, le nombre total d'opérations ayant baissé de 25 % au premier semestre pour atteindre 108 milliards de dollars, soit le niveau le plus bas depuis la même période en 2012.

Le ralentissement de l'Asie est à comparer à la hausse de 16 % des fusions et acquisitions au niveau mondial, avec des transactions totalisant 1 500 milliards de dollars.

Certains banquiers asiatiques s'attendent à ce que le capital-investissement, les prises de contrôle et les investissements dans l'infrastructure numérique stimulent les transactions, notant que davantage de processus de vente pourraient être lancés vers la fin de l'année.

Rohit Satsangi, coresponsable des fusions et acquisitions pour l'Asie-Pacifique à la Deutsche Bank, a déclaré que les sponsors remettaient les entreprises sur le marché.

"Nous constatons des valorisations plus raisonnables, soutenues par de meilleurs marchés financiers et un groupe d'acheteurs plus large", a-t-il déclaré.

Les activités de sortie de Chine ont également redémarré, a-t-il ajouté, le secteur privé et les entreprises publiques étant à la recherche d'actifs, en particulier en Europe.

"La confiance des investisseurs est un élément essentiel de la conclusion d'accords, et elle est intrinsèquement liée à l'activité des marchés de capitaux et aux évaluations", a déclaré M. Barsha de Bank of America.

L'augmentation de l'activité des marchés de capitaux au cours du deuxième trimestre a entraîné une augmentation des discussions sur les fusions et acquisitions à un stade précoce, ce qui laisse présager une amélioration des perspectives pour les transactions, a-t-il ajouté. (Reportage de Kane Wu ; Rédaction de Muralikumar Anantharaman)