Les importations chinoises de minerai de fer en 2023 ont atteint un niveau record, en hausse de 6,6 % par rapport à l'année précédente, ont montré les données douanières vendredi, grâce à une demande plus forte en raison de l'absence de plafonds de production d'acier imposés par le gouvernement et des exportations d'acier plus élevées que prévu.

Le plus grand consommateur de minerai de fer au monde a importé un total d'environ 1,18 milliard de tonnes métriques l'année dernière, selon les données de l'Administration générale des douanes du pays.

Le total de 2023 marque également la première hausse depuis 2020, Pékin ayant plafonné sa production annuelle d'acier en 2021 et 2022 afin de réduire les émissions de carbone, ce qui a réduit la demande de l'ingrédient clé de la fabrication de l'acier au cours de ces années.

Les importations chinoises de minerai de fer en 2021 et 2022 ont chuté de 3,9 % et 1,5 % en glissement annuel, respectivement.

La production d'acier n'a toutefois pas été plafonnée en 2023, la deuxième économie mondiale ayant du mal à se remettre de l'ère COVID, en partie à cause des problèmes d'endettement dans le secteur de l'immobilier.

La production d'acier brut au cours des 11 premiers mois de 2023 a augmenté de 1,5 % par rapport à la même période de l'année précédente pour atteindre 952,14 millions de tonnes, selon les données officielles, ce qui a stimulé la demande de matières premières au cours de l'année.

En décembre, la Chine a importé 100,86 millions de tonnes de minerai de fer, soit une baisse de 1,83 % par rapport aux 102,74 millions de tonnes de novembre, car davantage d'usines ont commencé à entretenir leurs hauts fourneaux en raison de la contraction des marges bénéficiaires de l'acier.

Le volume de décembre est à comparer aux 90,86 millions de tonnes importées au cours du même mois en 2022.

COMMERCE DE L'ACIER

Les exportations chinoises de produits sidérurgiques en décembre 2023 ont augmenté de 43,2% sur l'année pour atteindre 7,73 millions de tonnes, portant le total annuel des expéditions à un plus haut de sept ans de 90,26 millions de tonnes, soit une hausse de 36,2%, ont montré les données douanières, dépassant les attentes du marché.

Le plus grand producteur d'acier au monde a également importé 665 000 tonnes de produits sidérurgiques le mois dernier, portant le total pour 2023 à 7,65 millions de tonnes, soit une baisse de 27,6 % par rapport à 2022. (Reportage d'Amy Lv et Andrew Hayley ; Rédaction de Tom Hogue)