Les mineurs de charbon australiens visent des bénéfices records et des rendements pour les actionnaires en raison de la flambée des prix.

Les prix mondiaux du charbon ont grimpé en flèche en raison des craintes d'une pénurie d'approvisionnement après la décision de la Commission européenne d'interdire les importations en provenance de Russie à la suite de son invasion de l'Ukraine.

Cela a incité Whitehaven, le plus grand mineur de charbon indépendant d'Australie, à prévoir le mois dernier un bénéfice de base record pour l'exercice 2022. Les analystes interrogés par Refinitiv estiment qu'il réalisera un bénéfice de 1,89 milliard de dollars australiens (1,31 milliard de dollars).

"Avec un bénéfice record prévu, il est probable que la société annonce des mesures de gestion du capital, notamment des rachats d'actions et des dividendes, maintenant qu'elle génère un flux de trésorerie important", a déclaré Jon Mills, analyste des actions chez Morningstar Australasia.

Graphique : Australia Coal Miners Australia Coal Miners

Peers Coronado Global Resources et Yancoal Australia ont déjà affiché des bénéfices intermédiaires records. New Hope devrait suivre le mouvement lorsqu'elle annoncera ses résultats annuels le mois prochain.

Le plus grand mineur du monde, le groupe BHP, a affiché au début du mois son bénéfice le plus élevé depuis 11 ans, grâce à la hausse des prix du charbon et d'autres matières premières.

"Les actions du charbon ont récemment surperformé, et le charbon reste notre matière première préférée pour les 3 à 6 prochains mois", ont déclaré les analystes de Jefferies.

"L'un des principaux moteurs de notre conviction a été le positionnement défensif du charbon thermique, car la demande dépend davantage de la guerre et de la météo que de la croissance du PIB mondial."

Les inquiétudes concernant une pénurie ont accru la dépendance à l'égard du principal exportateur de charbon, l'Australie. Les producteurs de charbon ont répondu aux appels des acheteurs dépendant de la Russie et ont été approchés par les gouvernements pour aider les acheteurs des pays alliés à remplacer l'approvisionnement russe.

Mais les mineurs australiens ont eu du mal à augmenter rapidement leur production, frappés par des inondations, des épidémies de COVID-19 et des pénuries de main-d'œuvre.

La flambée des prix a également poussé l'État du Queensland à augmenter les redevances sur la production de charbon au cours de l'exercice 2023.

Whitehaven publiera ses résultats annuels le 25 août et New Hope le 19 septembre.

(1 $ = 1,4395 dollar australien