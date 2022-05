Les mineurs se tournent vers les bactéries et d'autres nouvelles méthodes pour lixivier le cuivre des roches stériles

Les prix du cuivre ont presque doublé au cours des deux dernières années, en grande partie grâce à la croissance de l'industrie des véhicules électriques, la demande incitant les mineurs à trouver des moyens plus rapides de produire le métal.

Cela a conduit l'industrie à reconsidérer les piles de stériles stockées sur leurs sites miniers à travers le monde, Rio et d'autres sociétés estimant que ces piles pourraient contenir jusqu'à 100 millions de tonnes de cuivre.

Dans l'exploitation minière conventionnelle, la lixiviation consiste à appliquer de l'acide sur des tas de roches afin d'en extraire le cuivre, l'or ou d'autres métaux. Le reste de la roche est stocké sur place dans des piles de déchets.

Aujourd'hui, les mineurs cherchent à utiliser des bactéries ou d'autres produits chimiques nouvellement développés pour extraire encore plus de cuivre de ces déchets rocheux dans un processus de lixiviation secondaire. Cela pourrait leur permettre de produire du cuivre à des concentrations de 0,5 % ou moins - par rapport aux teneurs typiques des mines de 0,6 % à 1 % ou plus - de manière économique, ont déclaré les entreprises.

"C'est l'équivalent de l'ouverture d'une nouvelle mine sans avoir tous les coûts d'investissement", a déclaré Kathleen Quirk, présidente de Freeport.

Ces nouveaux processus ne nécessitent pas non plus de nouvelle approbation réglementaire, ce qui permet d'éviter les conflits avec les défenseurs de l'environnement et autres. En Arizona, par exemple, Rio fait face à une forte résistance à son projet de mine Resolution Copper.

PLUS VERT ET MOINS CHER

Alors que la lixiviation est généralement effectuée sur des puits revêtus, les écologistes s'inquiètent depuis longtemps que les acides et autres matières puissent se retrouver dans les réserves d'eau potable. L'industrie minière a déclaré qu'elle pensait que la lixiviation était sans danger.

Freeport utilise plusieurs nouvelles technologies de lixiviation qu'elle a développées en interne et avec des partenaires à sa mine de Morenci en Arizona - la plus grande mine de cuivre d'Amérique du Nord - où elle estime que 19 milliards de livres de cuivre sont irrécupérables par les méthodes de lixiviation traditionnelles.

Le mineur estime que les nouvelles technologies de lixiviation pourraient augmenter sa production annuelle de cuivre d'au moins 100 millions de livres d'ici quelques années, soit l'équivalent d'environ 2,6 % de sa production de l'année dernière.

Freeport et BHP Group Ltd ont investi l'année dernière dans Jetti Resources LLC, une entreprise privée de lixiviation qui compte également BlackRock Inc comme investisseur.

La technologie de Jetti a aidé Capstone Mining Corp à doubler sa production de cuivre dans une mine de l'Arizona l'année dernière, ont déclaré les sociétés.

Jetti a déclaré qu'elle travaillait sur un projet de lixiviation avec une autre entreprise minière qu'elle a refusé d'identifier et qui, selon elle, ouvrira l'année prochaine avec une production annuelle de 50 000 tonnes. La société facture à ses clients une redevance par livre qui est liée au prix du cuivre.

"L'industrie minière est habituée à des projets à budget d'investissement élevé, difficiles à autoriser et présentant des inconvénients pour l'environnement", a déclaré Mike Outwin, fondateur et directeur général de Jetti. "Notre proposition à l'industrie est moins chère".

ASSEZ SUBSTANTIEL

Rio Tinto, qui dit étudier les technologies de lixiviation depuis 30 ans, affirme avoir mis au point une bactérie qui produit naturellement de la chaleur lorsqu'elle est appliquée à certains types de roche, ce qui permet d'extraire le cuivre.

La société a conclu des accords avec Lion Copper and Gold Corp et Arizona Sonoran Copper Co pour tester cette technologie, qu'elle a baptisée "Nuton", en référence au nom du scientifique britannique du 17e siècle qui a développé la théorie de la gravité.

"Nos ambitions ici sont assez importantes", a déclaré Adam Burley de Rio, qui dirige le programme Nuton. "Afin de saisir toute l'ampleur du prix, tant sur le plan financier que social, nous devons nous déployer au sein et au-delà du portefeuille de Rio."

Au-delà du cuivre, les entreprises technologiques cherchent à stimuler l'utilisation de la lixiviation pour d'autres minéraux, notamment les terres rares, un groupe de 17 métaux que l'on trouve dans toute une gamme d'appareils électroniques.

La start-up Phoenix Tailings Inc., basée dans le Massachusetts, affirme avoir mis au point une technologie permettant de lixivier plusieurs types de métaux de terres rares, dont le néodyme utilisé dans les aimants, à partir de roches usées sans utiliser de produits chimiques agressifs. Son procédé est encore en phase de test en laboratoire, mais elle espère commencer ses opérations commerciales d'ici le milieu de la décennie.