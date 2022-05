Les paiements de dividendes atteignent un record au premier trimestre, mais les perspectives sont incertaines.

La guerre en Ukraine, les tensions géopolitiques, les prix élevés de l'énergie et des matières premières, l'inflation rapide et la hausse des taux d'intérêt sont tous susceptibles d'avoir un impact sur les perspectives de dividendes des entreprises, selon le groupe britannique de gestion d'actifs Janus Henderson.

"Ces défis signifient également une plus grande incertitude qui est susceptible d'affecter la prise de décision des entreprises. L'impact sur les dividendes est susceptible de se manifester au-delà de 2022, mais il est important de se rappeler que les dividendes sont beaucoup moins volatils que les bénéfices", a déclaré Jane Shoemake, gestionnaire de portefeuille client pour les revenus des actions mondiales chez Janus Henderson.

Les versements aux actionnaires ont rebondi après avoir chuté pendant la pandémie.

Tous les secteurs d'activité de l'indice Janus Henderson ont vu leurs dividendes augmenter en glissement annuel au premier trimestre, les sociétés minières et pétrolières enregistrant la croissance la plus rapide, toutes deux en hausse de près d'un tiers.

BHP est arrivé en tête de la liste des plus gros payeurs de dividendes du monde au cours du trimestre, suivi du groupe pharmaceutique suisse Novartis.

Le groupe maritime danois Maersk était le troisième plus important, ayant également enregistré la plus forte augmentation de dividende unique, la société ayant bénéficié de la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales, selon le rapport.

Dans l'ensemble, 94 % des entreprises de l'indice ont augmenté ou maintenu leurs niveaux de dividendes, et chaque région a connu une croissance à deux chiffres.

Janus Henderson prévoit que les dividendes mondiaux pour 2022 atteindront 1,54 trillion de dollars, soit une hausse de 4,6 % par rapport aux 1,47 trillion de dollars versés en 2021, et plus d'un cinquième de plus qu'en 2020. Les versements ont plus que doublé depuis 2009, date à laquelle son indice mondial des dividendes a débuté.