Les prix mondiaux du nickel ont peut-être atteint un plancher, selon un analyste de Macquarie, qui prévoit une reprise du marché grâce à la forte demande du secteur de l'acier et à la réduction de l'excédent de l'offre de minerai après que l'Indonésie a ralenti les autorisations de production.

"Notre conviction est que nous avons vu le fond, nous avons vu les ajustements de l'offre, nous voyons l'incertitude de l'offre future, et cela nous donne beaucoup de soutien pour les prix actuels", a déclaré Jim Lennon, analyste chez Macquarie, lors d'une conférence organisée par le Shanghai Metals Market à Jakarta cette semaine.

Il prévoit que les prix au comptant du nickel au LME s'élèveront à 17 379 dollars la tonne métrique cette année, contre 21 491 dollars la tonne l'année dernière.

Le nickel au comptant sur le London Metal Exchange (LME) se négociait à environ 17 500 dollars la tonne jeudi.

Le prix pourrait remonter à 20 500 dollars la tonne en 2025 et augmenter progressivement jusqu'à 23 000 dollars la tonne en 2028, a déclaré M. Lennon.

Les autorisations d'exploitation minière en Indonésie, principal producteur, ont été retardées cette année pour divers minéraux, dont le nickel, ce qui a entraîné une baisse des stocks de minerai dans les fonderies et contraint certaines entreprises à importer du minerai des Philippines.

Le gouvernement indonésien a approuvé des quotas de production, connus sous le nom de RKAB, pour environ 240 millions de tonnes métriques de minerai de nickel par an pour les trois prochaines années.

Ce chiffre est inférieur à la demande de 260 millions de tonnes de minerai estimée par l'Association indonésienne des mineurs de nickel (APNI) pour cette année.

Depuis cette semaine, seuls 220 millions de tonnes de production annuelle ont été approuvés cette année, ce qui a entraîné des pénuries dans les fonderies, a déclaré Meidy Katrin Lengkey, secrétaire général de l'APNI, lors de la même conférence.

Les fonderies ont réduit leurs stocks de minerai "de manière très, très spectaculaire", a déclaré M. Lennon de Macquarie.

"En entendant ce que nous entendons sur les limitations de l'offre de minerai, je pense que (l'offre excédentaire de nickel métal cette année) se situera probablement entre 50 000 et 100 000 tonnes, plutôt qu'à plus de 100 000 tonnes", a déclaré M. Lennon, faisant référence à l'estimation précédente de Macquarie.

Face à la faiblesse des prix et à l'augmentation des coûts, les producteurs de nickel tels que BHP et Anglo-American réduisent également leur production.

En ce qui concerne la demande, M. Lennon a déclaré que la consommation mondiale de nickel primaire devrait augmenter de 8,9 % pour atteindre 3,53 millions de tonnes métriques cette année, par rapport à une croissance de 6,3 % de l'offre.

Paul White, secrétaire général du Groupe d'étude international du nickel, a déclaré lors de la conférence que la demande de nickel primaire devrait augmenter de 7,9 % cette année, comme l'année dernière.

La forte production d'acier inoxydable en Chine et en Indonésie soutiendra la demande de nickel, ont déclaré M. Lennon et M. White.

M. Lennon a ajouté que la consommation de nickel dans le secteur des batteries, qui a stagné l'année dernière en raison des stocks importants de batteries, reprendra sa croissance en 2024.

Jérôme Baudelet, directeur des ventes et du marketing pour le nickel et le lithium chez le mineur français Eramet, a déclaré que la demande de nickel pour les batteries devrait atteindre 2,7 millions de tonnes en 2035, soit 48 % de la demande mondiale de nickel, contre 687 000 tonnes en 2025.