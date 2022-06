Les trois principales sociétés minières australiennes perdent 11 milliards de dollars de valeur boursière en raison de l'accélération de la crise des matières premières.

Les actions cotées en Australie de Rio Tinto devaient perdre près de 2 milliards de dollars australiens en valeur, BHP plus de 10 milliards de dollars australiens et Fortescue Metals plus de 4 milliards de dollars australiens.

La baisse de la production des aciéries chinoises a frappé la demande de minerai de fer, tandis que les prix des produits de base tels que le cuivre et l'aluminium ont chuté en raison des craintes que les hausses agressives des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine et d'autres banques centrales ne fassent basculer l'économie mondiale dans une récession. [MET/L]

Depuis le début du mois, les trois mastodontes miniers australiens ont déjà perdu environ 30 milliards de dollars australiens de leur valeur boursière combinée, et sont confrontés à une troisième semaine consécutive de pertes après avoir atteint des planchers de plusieurs semaines lundi.

Rio Tinto et BHP se négocient à leur plus bas niveau sur un mois, tandis que Fortescue est à son plus bas niveau sur trois mois.

"Sommes-nous condamnés ? Ou est-ce le plus sombre avant l'aube ?", ont écrit samedi les analystes de Jefferies en faisant référence aux récentes données économiques, aux verrouillages de la Chine par le COVID-19 et au récit de la politique de la Fed.

Ils semblaient pencher pour la seconde solution, confiants que le ralentissement de la demande de matières premières serait suivi d'une reprise qui serait menée par les mineurs, ajoutant que les craintes de récession et l'inflation laisseraient place à la reprise.

Les analystes de JP Morgan se sont également fait l'écho des risques pour le secteur, mais ont déclaré que le nouveau soutien politique ainsi que l'assouplissement des verrouillages COVID-19 en Chine stimuleraient un rebond au cours du second semestre 2022, et ont maintenu leur opinion "neutre" sur Rio Tinto et BHP.

(1 $ = 1,4382 dollars australiens)