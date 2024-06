Le syndicat australien Mining and Energy Union (MEU) a déclaré mercredi qu'il avait déposé des demandes d'ordonnances sur l'égalité de rémunération pour 1 700 travailleurs intérimaires dans trois grandes mines de charbon de BHP dans le Queensland.

Si elles aboutissent, les demandes déposées auprès de la Fair Work Commission (Commission du travail équitable) entraîneront une augmentation du salaire des travailleurs intérimaires concernés, de l'ordre de 10 000 A$ (6 607,00 $) à 40 000 A$ par an.

"Les demandes déposées aujourd'hui constituent une étape importante vers l'élimination de ce modèle (modèle d'embauche de main-d'œuvre occasionnelle) et la suppression des lacunes qui ont permis à BHP d'éviter de payer des taux équitables dans les accords d'entreprise sur les sites", a déclaré Mitch Hughes, président du MEU Queensland, dans un communiqué de presse.

BHP n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

La société s'était précédemment opposée à la législation "même salaire, même emploi", affirmant qu'elle entraînait des pressions salariales inflationnistes tout en mettant en péril les emplois australiens.

Elle avait également déclaré que cette loi empêchait de récompenser l'expérience, les performances, l'innovation et la réussite des employés.

Les demandes d'ordonnances réglementant les contrats de travail déposées mercredi concernent les travailleurs employés par WorkPac, Chandler Macleod et Operations Services, filiale de BHP, dans les mines à ciel ouvert de Peak Downs, Saraji et Goonyella Riverside, dans le bassin de Bowen, au centre du Queensland.

Peak Downs, Saraji et Goonyella Riverside sont trois des cinq mines de charbon du Queensland appartenant à l'Alliance BHP Mitsubishi (BMA) et exploitées par BHP. (1 $ = 1,5135 dollar australien) (Reportage de Roushni Nair à Bengaluru et Melanie Burton à Melbourne ; Rédaction d'Alan Barona et Subhranshu Sahu)