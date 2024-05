Bialetti Industrie SpA est une entreprise italienne spécialisée dans la fabrication d'articles ménagers. Son portefeuille comprend des ustensiles de cuisine en aluminium antiadhésif et en acier inoxydable, ainsi que des ustensiles de cuisine. La société organise ses produits en deux secteurs d'activité : World Home, qui comprend les ustensiles de cuisine, les accessoires de cuisine et les petits appareils électriques pour la cuisine, et World Coffee, qui comprend les produits pour la préparation du café, y compris les cafetières à gaz et les cafetières électriques. Le portefeuille de marques de la société comprend Bialetti, Aeternum, Rondine, Girmi et CEM. Bialetti Industrie SpA opère par l'intermédiaire de nombreuses filiales, dont Cem Bialetti AS, Bialetti Store Srl, SC Bialetti Stainless Steel Srl, Bialetti Deutschland Gmbh, Bialetti Girmi France SA, Bialetti Spain SL et Triveni Bialetti Industries.