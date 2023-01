Bic : Fin prochaine de la phase de distribution ? 18/01/2023 | 08:41 achat En cours

Cours d'entrée : 63.6€ | Objectif : 70€ | Stop : 60€ | Potentiel : 10.06% En phase d'accumulation horizontale, le timing apparaît intéressant pour se positionner sur Bic et anticiper ainsi une extraction par le haut de cette zone de congestion.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 70 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

La société dispose d'un bon score ESG par rapport à son secteur, d'après Refinitiv.



Points forts L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.



Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.



Les prévisions de chiffre d'affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.



Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.



Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.



La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.



Points faibles La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.



Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Fourniture d'assistance aux entreprises - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. BIC 0.23% 3 032 MSA SAFETY INCORPORATED -8.20% 5 188 BRADY CORPORATION 9.34% 2 562 HNI CORPORATION 6.30% 1 250 OKAMURA CORPORATION 0.07% 1 083 STEELCASE INC. 10.04% 851 NORITSU KOKI CO., LTD. -2.90% 642 ACCO BRANDS CORPORATION 7.16% 565

© Zonebourse.com 2023 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières EUR USD CA 2022 2 218 M 2 399 M - Résultat net 2022 221 M 239 M - Tréso. nette 2022 390 M 422 M - PER 2022 12,8x Rendement 2022 3,95% Capitalisation 2 803 M 3 032 M - VE / CA 2022 1,09x VE / CA 2023 1,00x Nbr Employés 10 471 Flottant 53,4% Prochain événement sur BIC 14/02/23 Année 2022 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 6 Dernier Cours de Clôture 64,10 € Objectif de cours Moyen 75,67 € Ecart / Objectif Moyen 18,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Gonzalve Marie Leon Bich Chief Executive Officer & Executive Director Chad J. Spooner Group Finance Officer Nikolaos Koumettis Independent Non-Executive Chairman Charles Morgan Chief Administrative Officer & Head-IT Elizabeth Ann Bastoni Lead Independent Director