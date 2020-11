Bic : Oddo reste 'neutre' et conserve sa cible

10/11/2020 | 17:32

Alors que Bic a présenté en détail son plan stratégique baptisé 'Horizon', Oddo estime que 'le défi le plus important que devra relever le groupe repose sur la croissance du chiffre d'affaires avec un objectif ambitieux d'atteindre +5% par an'.



Selon l'analyste, les récentes acquisitions pourraient toutefois permettre de renforcer la dynamique commerciale et l'innovation du groupe.



Cependant, en raison du caractère mature des produits et des incertitudes entourant la croissance des activités, Oddo maintient sa recommandation 'neutre' sur le titre, avec un objectif de cours inchangé à 50 euros



