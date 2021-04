Agenda AOF / Sociétés France - Mardi 27 avril 2021

© AOF 2021

Le fabriquant d'articles de papeterie de briquets et de rasoirs publiera ses résultats du premier trimestre.Le spécialiste du diagnostic in vitro publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.La société d'assurance-crédit publiera (après Bourse) ses résultats du premier trimestre.Le groupe de contenus publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.Le spécialiste des produits de gestion d'électricité et des automatismes publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.Le spécialiste de la valorisation et du traitement des déchets publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.Le groupe de prêt-à-porter publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.