BIC : Acquisition de Rocketbook, la première marque de carnets intelligents réutilisables aux États-Unis

Clichy, France – 09 novembre 2020 ‐ BIC annonce aujourd’hui la signature d’un accord relatif à l’acquisition de 100 % de Rocketbook, la première marque américaine de carnets intelligents réutilisables, basée à Boston, Massachusetts. Cet accord est subordonné à la réalisation de certaines conditions comme il est d'usage dans ce type de transactions.

Cette acquisition conforte BIC dans sa mission de fournir aux consommateurs du monde entier des produits essentiels de haute qualité, sûrs et abordables. Le segment de l'écriture numérique est un marché en pleine expansion et les produits innovants de Rocketbook, associés à l'expertise industrielle, à la force du réseau de distribution et à la présence mondiale de BIC, constituent des opportunités de croissance considérables.

La transaction sera structurée sur la base d'un paiement initial de 34 millions d'euros (40 millions de dollars1), et d'un paiement différé dont le montant sera déterminé sur la base des performances futures de Rocketbook. La finalisation (closing) est prévue avant la fin de l’année.

Fondée en 2014 par Joe Lemay et Jake Epstein, Rocketbook est une société profitable et en forte croissance, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 32 millions de dollars en 20202 (environ 27 millions d’euros), en progression annuelle de 35%. La gamme de produits phares de Rocketbook inclut les cahiers réutilisables Rocketbook Core et Rocketbook Fusion qui s’utilisent avec un stylo effaçable, et qui sont connectés au cloud via une application permettant le téléchargement du contenu. Disponible à la vente sur Amazon, www.getrocketbook.com, et auprès d’autres distributeurs pour moins de 40 dollars, le Rocketbook Core Notebook est le cahier réutilisable le plus vendu sur Amazon.

“Chez BIC, nous réimaginons les produits essentiels et améliorons la vie quotidienne grâce au lancement de nouveaux produits. Les produits de Rocketbook permettent de résoudre le défi majeur d'un grand nombre de consommateurs : partager et stocker rapidement et efficacement leurs notes manuscrites, dans le respect de l'environnement. Cette acquisition nous permet d'élargir notre offre aux consommateurs et de progresser plus rapidement vers des solutions plus innovantes et plus durables" a déclaré Gonzalve Bich, Directeur Général de BIC. “BIC a été fondé autour de la simplicité et de la nécessité de rendre l'écriture accessible à tous. Nous franchissons aujourd’hui une nouvelle étape, celle du rapprochement de l’écriture manuscrite et du digital. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec l'équipe Rocketbook et de l’accueillir au sein de notre Groupe. »

Les co-fondateurs de Rocketbook, Joe Lemay et Jake Epstein, ont déclaré : "Il y a une grande complémentarité entre BIC et Rocketbook. L'esprit d'entreprise, les valeurs et la vision de BIC pour l'avenir du marché de la papeterie sont en adéquation avec notre manière de travailler et nos ambitions. Nous nous réjouissons de toutes les perspectives d'avenir qui s'offrent à nous tandis que nous travaillerons ensemble pour continuer à innover et à développer la marque à l'échelle mondiale".

Cette acquisition renforce l’activité Papeterie de BIC avec l’ajout d’un segment de marché très porteur. Le marché de l’écriture numérique est composé de quatre segments : carnets « intelligents », stylos « intelligents », tablettes graphiques et stylets. Grâce à une croissance comprise entre 5 et 10 % environ par an (« mid-to-high single-digit »), ce marché devrait atteindre quatre milliards d’euros à horizon 20253. La gamme de produits innovants et abordables de Rocketbook vient s'ajouter à la gamme d'instruments d'écriture existante de BIC, offrant ainsi aux consommateurs un écosystème complet et durable pour écrire et créer. L’étendue du réseau de distribution et la présence internationale de BIC constituent un puissant moteur de croissance, et permettront d'élargir la distribution de Rocketbook, qui réalise actuellement 70 % de son chiffre d'affaires aux États-Unis.

À PROPOS DE BIC

BIC est un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs. Depuis plus de 75 ans, l’entreprise fabrique des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l’une des plus reconnues. Aujourd’hui, les produits BIC® sont vendus dans plus de 160 pays et possèdent des marques emblématiques telles que Cello®, Conté®, BIC Flex™, Lucky Stationery, Made For YOU™, Soleil®, Tipp-Ex®, Wite-Out®. BIC a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 1 949, 4 millions d’euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60 et fait également partie d’indices reconnaissant son engagement dans le développement durable et l’éducation. Le Groupe a reçu la note ‘A’ dans le classement du CDP.

Pour en savoir plus, visitez www.bicworld.com ou suivez-nous sur LinkedIn , Instagram , Twitter ou YouTube .

BIC a été conseillé par Nfluence Partners LLC et Finn Dixon & Herling LLP. Rocket Innovations, Inc. a été conseillé par Tully & Holland, Inc. et Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky, et Popeo P.C

Ce document contient des prévisions. Bien que les estimations du Groupe BIC soient fondées sur des hypothèses raisonnables, ces prévisions sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes. Une description des risques relevés par le Groupe BIC apparaît dans la section « Risques» du Document d’Enregistrement Universel 2019 du Groupe BIC déposé auprès de l'autorité française des marchés financiers (AMF) le 31 mars 2020.

1 Taux USD/EURO ECB : 1,187 (6 novembre 2020)

2 Année fiscale 31-MARS-2020

3 Nfluence 2020





