BIC : Assemblée Générale Mixte et Conseil d'Administration du 16 mai 2023

Assemblée Générale Mixte et Conseil d’Administration

de SOCIÉTÉ BIC du 16 mai 2023

Nomination de Véronique Laury et Carole Callebaut Piwnica en qualité d’administratrices

Renouvellement des mandats en qualité d’administrateurs de Candace Matthews, Jacob (Jake) Schwartz et Timothée Bich

Versement d’un dividende ordinaire de 2,56 euros par action

Clichy, France, 16 mai 2023 – L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de SOCIÉTÉ BIC s’est tenue mardi 16 mai 2023 au Cloud Business Center à Paris et a été diffusée en direct. Une rediffusion de l'événement, ainsi que les présentations sont disponibles sur le site internet de BIC. Elle était présidée par Nikos Koumettis, Président du Conseil d’Administration en présence de Gonzalve Bich, Directeur Général. Tous les membres du Conseil d’Administration étaient également présents.

Toutes les résolutions ont été adoptées, parmi lesquelles :

L'approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice 2022 ainsi que le versement d’un dividende ordinaire de 2,56 euros par action ;

le renouvellement des mandats en qualité d’administrateurs de Candace Matthews, Jake Schwartz et Timothée Bich ;

la nomination de Véronique Laury et Carole Callebaut Piwnica en qualité d’administratrices ;

La nomination d’Ernst & Young Audit en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire et le renouvellement de Grant Thornton aux fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire pour une durée de six exercices ;

la rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2022 ;

la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2023 ;

les autorisations à donner au Conseil d’Administration d’opérer sur les actions de la Société (rachat et annulations de titres) ;

la délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration aux fins de procéder à une augmentation de capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne entreprise;

la délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration aux fins de décider l’émission d’actions dans le cadre d’apports en nature limités à 10% de son capital sans droit préférentiel de souscription.





Le Conseil d’Administration qui a suivi l’Assemblée Générale a nommé Carole Callebaut Piwnica, Présidente du Comité des Rémunérations et membre du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE et Candace Matthews, Présidente du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE.

Véronique Laury - Administratrice représentant la famille BICH

Directrice Générale au sein du groupe Kingfisher Plc de 2014 à 2019

Directrice Générale de Castorama France en 2003 après avoir occupé les postes de Directrice de l’offre et de la supply chain en France, au Royaume-Uni et pour le groupe

Administratrice de la société Sodexo depuis 2020 et occupe différents mandats au sein du Conseil d’Administration et Conseil de Surveillance de plusieurs sociétés internationales telles que Ikea, British American Tobacco, Wework et Eczacibasi

Alumni de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris

Carole Callebaut Piwnica – Administratrice indépendante et Présidente du Comité des Rémunérations et membre du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE

Actuellement Administratrice Indépendante du Conseil de Surveillance de la société Rothschild & Co

Ancienne membre des barreaux de New York et de Paris (Shearman & Sterling à Paris)

A travaillé pendant 15 ans dans le secteur de la transformation agroalimentaire

Expérience d’Administratrice de plusieurs sociétés cotées internationales

Candace Matthews – Administratrice, Présidente du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE et membre du Comité d’Audit

Directrice du Marketing Groupe chez Alticor, la maison mère d’Amway, puis Chief Reputation Officer et Présidente Région Amériques d’Amway de novembre 2014 à mai 2020

Présidente Exécutive de Soft Sheen‑Carson, division des produits de consommation de L’Oréal, de 2001 à 2007

A exercé des fonctions marketing dans plusieurs sociétés cotées internationales aux Etats-Unis

Titulaire d’un Bachelor of Science in Metallurgical Engineering et d’un MBA en Marketing

Jacob Schwartz – Administrateur et membre du Comité d’Audit

Directeur Général jusqu’en 2020 de General Assembly qu’il a co‑fondé en 2011

Co-fondateur et Président du Conseil d’Administration de Brave Health

A été nommé Entrepreneur de l’année de E&Y en 2014 et l’un des « 40 under 40 » de Crain en 2015

Titulaire d’une licence de Yale et d’un MBA de la Wharton School of Business de l’Université de Pennsylvanie

A été analyste financier agréé (CFA)

Thimothée Bich – Administrateur

Trader chez Moore Europe Capital Management depuis 2020

A occupé différents postes, notamment celui de trader gestionnaire de portefeuille chez Stone Milliner de 2012 à 2019

Titulaire d'un Master de Science in Risk and Asset Management de l'EDHEC et d'un diplôme en finance de l'Université Paris Dauphine

