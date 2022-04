BIC : Communique de Presse T1 2022

Clichy, France, 26 avril 2022

BIC - RESULTATS DU PREMIER TRIMESTRE 20221

Un très bon début d'année porté par l'exécution du plan Horizon

Croissance dans toutes les divisions et régions, tirée par une hausse des volumes et notre stratégie de Revenue Growth Management

- Human Expression - rentrées scolaires 2022 : excellente saison au Brésil et en Afrique du Sud, premières livraisons aux clients en Europe et en Amérique du Nord

- Flame for Life - croissance exceptionnelle des ventes de briquets de poche aux Etats-Unis tirée par une solide exécution commerciale et un rattrapage de commandes qui fait suite à un faible T4 2021

- Blade Excellence - rapide montée en puissance de la contribution de l'activité B2B BIC Blade-Tech au chiffre d'affaires et à la rentabilité de la division

- Part de marché maintenue ou augmentée dans 70 % des pays où nous opérons.

L'impact positif de l'effet de levier opérationnel lié à la croissance du chiffre d'affaires sur la marge d'exploitation ajustée a plus que compensé la hausse des coûts des matières.

Robuste Marge Brute d'Autofinancement (+122,8 millions d'euros).

Besoin en Fond de Roulement affecté par une hausse des inventaires liée à la constitution de stocks pour la rentrée scolaire 2022.

« Nous commençons l'année sur des bases solides. Grâce à une attention sans faille portée aux consommateurs, le chiffre d'affaires a fortement progressé dans chacune de nos trois divisions, généré par une excellente performance commerciale, et par la poursuite de la mise en œuvre de notre plan Horizon, porteur de résultats durables à long terme.

Au-delà des très bons résultats de la rentrée scolaire au Brésil, des innovations telles que notre briquet BIC EZ Reach, et notre nouveau rasoir BIC Soleil Escape, nous ont permis de nous renforcer sur des segments stratégiques. Comme prévu, BIC Blade-Tech, notre activité B2B dans les rasoirs, a contribué de manière significative à la croissance et à la rentabilité de la division Blade Excellence. Pour le reste de l'année, je suis très confiant dans la capacité de nos équipes à atténuer les multiples vents contraires à venir et à atteindre nos objectifs pour 2022 » a déclaré Gonzalve Bich, Directeur Général.

Perspectives 2022 (sur la base des hypothèses actuelles de marché2)

Compte tenu d'une performance supérieure à nos attentes au T1, nous prévoyons désormais un objectif de croissance du chiffre d'affaires 2022 à taux de change constants dans le haut de la fourchette comprise entre 7% et 9%. La récente accélération de l'inflation des coûts devrait avoir un impact négatif sur les marges d'exploitation, et nous prenons les mesures nécessaires afin de limiter cet impact. Nous prévoyons néanmoins une augmentation en valeur absolue du Résultat d'exploitation ajusté 2022 grâce à la hausse des volumes et à un impact favorable des prix. Nous maintenons notre objectif de plus de 200 millions d'euros de Free Cash Flow.

1 Non audités

2 Voir hypothèses de marché p.9

CHIFFRES CLES DU T1 2022

en millions d'euros T1 2021 T1 2022 Chiffre d'affaires 411,0 515,7 Variation en publié +15,1% +25,5% Variation à base comparable +20,9% +18,8% Variation à taux de change constants +25,6% +20,4% Marge d'exploitation 55,3% 19,0% Marge d'exploitation ajustée 14,7% 19,8% Résultat net Part du Groupe par action (en euros) 3,59 1,53 Résultat Net Part du Groupe par action ajusté (en euros) 0,96 1,60 Flux nets de trésorerie disponible avant acquisitions et cessions 36.0 (1,9) Situation Nette de Trésorerie 393,6 340,1

FAITS MARQUANTS DU T1 2022

CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2022 a progressé de 20,4 % à taux de change constants et de 18,8 % à base comparable.

La division Flame For Life a été le principal moteur de la croissance organique. Les Briquets aux Etats-Unis ont contribué à hauteur de 37 % à la croissance du chiffre d'affaires total du Groupe à base comparable. La performance exceptionnelle des ventes aux distributeurs aux États-Unis (+29% de croissance) s'explique en partie par la livraison de commandes qui n'avaient pas pu être honorées au T4 2021 (environ 17 points de croissance). La performance a également été portée par des gains de distribution significatifs grâce à une solide exécution commerciale, par le succès continu de notre briquet utilitaire de poche BIC EZ Reach, et par un ajustement des prix (environ 13 points de croissance au total).

La croissance organique de la division Human Expression est en partie attribuable à une très bonne rentrée scolaire au Brésil où le marché de la papeterie a augmenté de 72 %3, tiré par la performance du segment du Coloriage. Nous avons gagné 0,5 pt de part de marché en valeur grâce à une très bonne visibilité en magasin. En Europe et en Amérique du Nord, la performance de nos produits de papeterie classiques est due en partie à des commandes anticipées de rentrée scolaire (soit un impact d'environ 5 millions d'euros sur le chiffre d'affaires du T1). Le Mexique, l'Afrique du Sud et l'Inde, qui avaient été très affectés par la pandémie, se sont fortement redressés, avec une croissance à deux chiffres et trois chiffres à base comparable.

Les produits à valeur ajoutée de la division Blade Excellence ont continué de contribuer à la performance de notre segment du non-rechargeable et ont représenté plus de 70 % de la progression du segment au T1. Comme prévu, l'activité B2B BIC Blade-Tech monte en puissance, contribuant à hauteur d'environ 30 % à la croissance totale du chiffre d'affaires de Blade Excellence à fin mars.

RENTABILITE

Le taux de marge brute du premier trimestre 2022 a augmenté de 0,2 point pour s'établir à 51,8 %. L'impact de l'augmentation des coûts des matières (-3 pts par rapport au T1 2021) a été plus que compensé par l'absorption favorable des coûts fixes (+2,7 pts) et un impact favorable des prix (+0,7 pt). Le résultat d'exploitation ajusté a augmenté de 68,3 % et la marge d'exploitation ajustée s'est établie à 19,8 %, portée par un effet de levier opérationnel lié à la croissance du chiffre d'affaires (+6,3 pts) qui a largement compensé la hausse des dépenses de fret et de distribution (-0,6 pt) ainsi que de soutien à la marque (-1,0 pt). Pour l'exercice 2022, et sur la base des hypothèses actuelles de marché, les pressions inflationnistes devraient peser à hauteur d'environ 100 millions d'euros sur le résultat d'exploitation ajusté. Cet impact négatif devrait être plus que compensé par la hausse des volumes et des ajustements de prix.

FLUX DE TRESORERIE

La Marge Brute d'Autofinancement a atteint 122,8 millions d'euros, grâce à l'amélioration de la performance opérationnelle. La variation de -107,1 millions d'euros du besoin en fonds de roulement et autres est due à l'augmentation des créances clients (-49,3 millions d'euros) liée à la croissance forte du chiffre d'affaires, à la hausse des niveaux d'inventaires (-84,9 millions d'euros) due à la constitution de stocks en amont de la rentrée scolaire et destinée à assurer l'approvisionnement à nos clients, et à un moindre niveau, à l'inflation des coûts (matières premières, fret et électricité). Les flux nets de trésorerie disponible avant acquisitions et cessions se sont élevés à -1,9 million d'euros au premier trimestre 2022. La situation nette de trésorerie à fin mars était de 340,1 millions d'euros dont 58,3 millions d'euros liés à l'acquisition d'Inkbox.

3 A fin février - Nielsen, couverture du marché estimée à 16%

PROGRES SUR L'EXÉCUTION DU PLAN HORIZON

INNOVATION OUVERTE ET CENTREE SUR LE CONSOMMATEUR

Conformément à notre plan Horizon, le chiffre d'affaires du T1 a été porté par des innovations centrées sur le consommateur. Lancé sur la plupart de nos marchés, le nouveau feutre Intensity Color Change transforme l'écriture au quotidien en une opportunité d'Expression Créative. Notre briquet utilitaire de poche BIC EZ Reach a atteint une part de marché de 5,7 % en valeur aux États-Unis4, grâce à des gains de distribution, notamment dans les magasins de proximité, et au soutien de la seconde édition de la campagne publicitaire avec Snoop Dogg et Martha Stewart. BIC Soleil Escape, notre nouveau rasoir féminin, offrant une véritable expérience sensorielle, et la version non-rechargeable de Us, notre rasoir non genré, ont été les principaux moteurs de la performance de la division Blade Excellence aux États-Unis depuis le début d'année.

E-COMMERCE

Le chiffre d'affaires total du e-commerce a été tiré par une croissance à deux chiffres des Omniretailers, compensant le ralentissement des Pure Players. Il se compare à un fort T1 2021 qui avait bénéficié d'un réapprovisionnement des stocks à la suite de la pandémie. Les ventes dans les marchés en croissance ont augmenté de plus de 50 %, grâce à une croissance à trois chiffres en Inde, et à une bonne performance de la Grande Distribution au Brésil. Notre activité Rasoirs a connu un très bon début d'année avec une croissance de plus de 50% du chiffre d'affaires, tirée par l'Amérique du Nord.

REVENUE GROWTH MANAGEMENT

Alors que nous continuons de réduire la complexité de notre portefeuille, nous avons réduit de 10 % le nombre de références de produits (SKUs) durant le T1 2022. Nous sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs d'augmentation de 11 % du chiffre d'affaires moyen par référence en 2022.

CROISSANCE EXTERNE

Le 1er février 2022, nous avons finalisé l'acquisition d'Inkbox, un des leaders du tatouage semi-permanent de haute qualité, marquant une nouvelle étape dans la stratégie d'acquisitions ciblées de BIC afin de renforcer ses activités existantes et de se développer sur des segments adjacents à forte croissance. Cette acquisition est une étape importante dans la transformation de BIC en une entreprise dynamique, toujours plus centrée sur le consommateur.

DEVELOPPEMENT DURABLE

Nous continuons à progresser dans notre démarche de développement durable, afin de réduire l'utilisation de plastique vierge dans nos produits et emballages, et en lançant des produits innovants à plus faible impact environnemental, comme notre nouveau BIC Click Soleil 5 pour femmes. Disponible depuis la fin du premier trimestre, ce rasoir est fabriqué à partir d'un nouveau matériau recyclé développé par Avient,et son manche contient plus de 40% de matériaux recyclés.

UKRAINE ET RUSSIE - MISE À JOUR

Le Groupe suit de près la situation, et notre priorité absolue demeure la santé et la sécurité des personnes directement liées à nos activités. Nous ne fabriquons pas de produits et ne nous approvisionnons pas en matières premières en Ukraine ou en Russie. Fin 2021, l'Ukraine et la Russie représentaient 2,4% du chiffre d'affaires total du Groupe (1,8% en Russie et 0,6% en Ukraine). Une dépréciation d'actifs de 3,0 millions d'euros a été effectuée pour refléter la situation en Ukraine.

4 Fin de période: 3 Avril 2022 - IRI - couverture du marché estimée à 70%

CHIFFRE D'AFFAIRES, RÉSULTAT D'EXPLOITATION (EBIT) ET RÉSULTAT D'EXPLOITATION AJUSTÉ

en millions d'euros T1 2021 T1 2022 Chiffre d'affaires 411,0 515,7 Marge brute 212,1 267,1 Taux de marge brute 51,6% 51,8% Capacité d'autofinancement (EBITDA) 250,9 123,6 Résultat d'exploitation (EBIT) 227,3 97,9 Marge d'exploitation 55,3% 19,0% Eléments non-récurrents (166,8) 4,0 Résultat d'exploitation ajusté 60,5 101,9 Marge d'exploitation ajustée 14,7% 19,8%

La marge brute du premier trimestre 2022 a augmenté de 0,2 point pour s'établir à 51,8 % contre 51,6 % en 2021. Le résultat d'exploitation ajusté du T1 2022 a été favorablement impacté par l'effet de levier opérationnel lié à la croissance du chiffre d'affaires.

Au 1er trimestre 2022, les éléments non récurrents incluent :

• (1,0) million d'euros de coûts d'acquisition liés à Inkbox, acquis en janvier 2022,

• (3,0) millions d'euros liés à la perte de valeur sur les opérations en Ukraine.

Au 1er trimestre 2021, les éléments non récurrents incluaient :

• 167,7 millions d'euros sur la plus-value de la vente du siège de Clichy,

• 3,0 millions d'euros de plus-value de cession de Pimaco,

• (3,9) millions d'euros de coûts de restructuration liés au plan de transformation de BIC.

PRINCIPAUX COMPOSANTS DE LA VARIATION DE LA MARGE D'EXPLOITATION AJUSTÉE en points T1 2021 vs. T1 2020 T1 2022 vs. T1 2021 • Variation de la marge brute +0,5 +0,2 • Soutien à la marque +1,2 -0,5 • Dépenses d'exploitation et autres dépenses5 +5,9 +5,4 Variation de la marge d'exploitation ajustée +7,6 +5,1

RÉSULTAT NET ET RESULTAT NET PAR ACTION

en millions d'euros T1 2021 T1 2022 Résultat d'exploitation (EBIT) 227,3 97,9 Résultat financier 0,8 (2,6) Résultat avant impôts 228,2 95,2 Résultat Net Part du Groupe 161,6 67,6 Résultat Net Part du Groupe Ajusté 43,0 71,0 Résultat net Part du Groupe par action ajusté (en euros) 6 0,96 1,60 Résultat net Part du Groupe par action (en euros) 3,59 1,53

La baisse du revenu financier au T1 2022 s'explique par l'impact défavorable en 2022 de la réévaluation d'actifs financiers libellés en dollar américain par rapport au real brésilien.

Le taux d'imposition effectif au T1 2022 est de 29,0% contre 29,8% pour l'année 2021.

5 Les autres dépenses incluent notamment le fret et la distribution, ainsi que la R&D

6 Voir glossaire.

SITUATION NETTE DE TRÉSORERIE

ÉVOLUTION DE LA SITUATION NETTE DE TRESORERIE en millions d'euros 2021 2022 Situation nette de trésorerie (début de période - décembre) 183,9 400,1 Flux nets de trésorerie liés à l'activité d'exploitation +51,9 +15,7 • Dont Marge brute d'autofinancement +91,1 +122,8 • Dont variation du besoin en fonds de roulement et autres (39,2) (107,1) Investissements industriels7 (15,9) (17,6) Programme de rachat d'actions (3,2) (13,1) Flux net liés au contrat de liquidité +0,5 (0,3) Produit de la vente du siège de Clichy +173,9 - Produit de la cession de Pimaco +3,4 +1,1 Acquisitions8 (4,2) (58,3) Autres éléments +3,3 +12,5 Situation nette de trésorerie (début de période - mars) 393,6 340,1

À fin mars 2022, la situation nette de trésorerie du Groupe s'élevait à 340,1 millions d'euros. Les flux nets de trésorerie liés à l'activité d'exploitation ont été affectés par une variation défavorable du besoin en fonds de roulement due à l'augmentation des créances clients liée au chiffre d'affaires élevé du premier trimestre, par la constitution de stocks et par la hausse des niveaux de stocks du fait de l'augmentation des coûts des matières et du transport. La trésorerie nette a également été impactée par l'acquisition d'Inkbox.

RÉMUNÉRATION DES ACTIONNAIRES

• Dividende ordinaire de 2,15 euros par action payé en juin 2022,

• 13,1 millions d'euros de rachats d'actions par SOCIÉTÉ BIC à fin mars 2022. 277 565 actions ont été achetées à un prix moyen de 47,29 euros.

7 Ceci inclut respectivement -5,6 millions d'euros et -1,7 millions d'euros pour 2022 et 2021 relatifs à la variation des dettes fournisseurs d'immobilisations

8 Inkbox en 2022, Haco Industries Ltd, Rocketbook et Djeep en 2021