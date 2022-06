BIC Distinctions ESG 21Juin22

BIC reconnu pour sa démarche vers un avenir plus durable

Noté « Prime » par ISS ESG

Intègre l’indice Vérité40 2022 d’Axylia

Clichy, France, 21 Juin 2022 - BIC vient d’être récompensé par deux nouvelles distinctions récompensant ses engagements en matière de Développement Durable.

Répondant à une centaine de critères ESG exigeants et sectoriels, BIC a atteint le niveau « Prime » défini par ISS ESG Corporate en matière de Développement Durable. Le Groupe vient également d’intégrer l’indice Vérité40 20221 d’Axylia, attestant de sa capacité à honorer sa « facture CO2 », tout en continuant à créer de la valeur durable.

« Alors même que nous continuons à innover dans des produits durables pour nos consommateurs, tout en gardant à l’esprit la planète, la Société et les générations futures, être reconnu par des institutions aussi respectées nous honorent. Ces récompenses nous confortent dans nos choix, et nous encouragent à aller encore plus loin dans l’accomplissement de notre mission : apporter simplicité et joie aux consommateurs de manière responsable et durable. » a déclaré Gonzalve Bich, Directeur Général de BIC.

Notre approche du Développement Durable est profondément ancrée dans nos valeurs et fait partie intégrante de nos activités au quotidien depuis plus de 70 ans. En 2018, BIC a renforcé ses actions à travers Writing the Future, Together, un programme mondial porté par cinq engagements majeurs qui guident nos prises de décisions au quotidien, et qui a été récemment renforcé par des objectifs de réduction d’émissions de CO2, par l’adhésion du Groupe au Pacte Mondial des Nations Unis, et par le lancement d’un programme de rachat d’actions à composante ESG.

AGENDA 2022-2023

TOUTES LES DATES SONT À CONFIRMER

Résultats du T3 2022 27 octobre 2022 Résultats 2022 14 février 2023





1 Le Score Carbone® d’Axylia évalue la capacité d'une entreprise à payer sa facture carbone théorique. La facture carbone (émissions de CO2 x coût du carbone) est déduite de l'EBITDA de l'entreprise, conduisant à un EBITDA "ajusté carbone", qui mesure la capacité de l'entreprise à rester rentable (A, B, C) ou non (D, E, F) une fois sa facture carbone théorique déduite. BIC a obtenu un score B en 2022 et a été intégré dans l'indice de score carbone "2022 Verité 40.

