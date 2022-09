BIC: Finalisation de l'acquisition d'AMI (Advanced Magnetic Interaction)

Clichy – France – 06 septembre 2022

Finalisation de l’acquisition d’AMI

(Advanced Magnetic Interaction)

Clichy, France – 6 septembre 2022 - BIC annonce aujourd’hui la finalisation de l’acquisition d’AMI (Advanced Magnetic Interaction). Les résultats financiers de la société seront consolidés à partir du troisième trimestre 2022.

Créée en 2014 par Jean-Luc Vallejo, Tristan Hautson et Timothée Jobert, AMI exploite de manière inédite la technologie magnétométrique pour permettre un suivi précis et en temps réel des tracés, sans électronique embarquée dans les appareils. Cette technologie répond à la demande croissante des consommateurs pour des accessoires numériques simples d'utilisation, durables et sécurisés.

Cette acquisition renforce les capacités de R&D de BIC dans le domaine de l'Expression Numérique, un des piliers du plan stratégique Horizon et permettra d’accélérer le déploiement de la technologie brevetée d'AMI, à travers notamment le développement d’une activité B2B dans des applications de création numérique et d'électronique grand public.

# #

CONTACTS

Sophie Palliez-Capian

Engagement des Parties Prenantes

+33 1 45 19 55 28

+ 33 87 89 3351

Sophie.palliez@bicworld.com



Michèle Ventura

Senior Manager, Relations Investisseurs

+ 33 1 45 19 52 98

Michele.ventura@bicworld.com Albane de La Tour d’Artaise

Senior Manager, Relations Presse Institutionnelles

+ 33 1 45 19 51 51

+ 33 7 85 88 19 48

Albane.DeLaTourDArtaise@bicworld.com







Romain Grière

Image 7

+ 33 7 86 53 17 29

rgrière@image7.fr

À PROPOS DE BIC

Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC enchante et simplifie le quotidien des consommateurs. Depuis plus de 75 ans, l’entreprise fabrique des produits essentiels, de grande qualité et accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l’une des plus reconnues. Aujourd’hui, les produits BIC® sont vendus dans plus de 160 pays et le Groupe possède aussi des marques emblématiques telles que BIC® Kids, BIC FlexTM, BodyMark by BIC TM, Cello®, Djeep, Lucky Stationery, Rocketbook, Soleil®, Tipp-Ex®, Us.TM, Wite-Out®, Inkbox et plus encore. En 2021, le chiffre d’affaires de BIC était de 1 831,9 millions d’euros. Cotée sur « Euronext Paris », BIC fait partie des indices SBF120 et CAC Mid 60 et est reconnue pour son engagement en faveur du développement durable et de l’éducation. Le Groupe a reçu la note de ¨A-¨ dans le classement du CDP. Pour en savoir plus, visitez https://fr.bic.com/fr/le_groupe_bic ou suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, Twitter ou YouTube.

Plus d’information sur le plan stratégique Horizon sont disponibles dans les Investor Insight Newsletters, nos newsletters investisseurs, notamment sur les sujets suivants : Matières premières, la stratégie Flame For Life, le segment du Skin Creative, et nos réseaux de distribution.

AGENDA 2022/2023 - TOUTES LES DATES SONT À CONFIRMER

Résultats du T3 2022 27 octobre 2022 Résultats du T4 2022 et de l’année 2022 14 février 2023 Résultats du T1 2023 25 avril 2023

Le présent document contient des prévisions. Bien que BIC estime que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations sont soumises à de nombreux risques et incertitudes. Une description des risques supportés par BIC apparaît dans la section « Gestion des risques » du Document de référence universel 2021 de BIC déposé auprès de l’Autorité française des marchés financiers (AMF) le 25 mars 2022.

Pièce jointe