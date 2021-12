BIC REJOINT LE PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES (UN GLOBAL COMPACT)

Une nouvelle étape de la démarche en matière de Développement Durable et de

Responsabilité d'Entreprise du Groupe

BIC rejoint des milliers d'entreprises engagées dans la construction d'un avenir responsable et durable pour tous.

En cohérence avec les objectifs de croissance durable et de création de valeur pour toutes les parties prenantes du plan Horizon

Renforce les objectifs du Programme de Développement Durable « 2025 Writing The Future, Together »

Clichy, France, 17 Décembre, 2021 - BIC annonce son adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies (UN Global Compact), la plus grande initiative mondiale en matière de responsabilité sociétale et de développement durable. En adoptant les dix principes du Global Compact des Nations Unies relatifs au respect des Droits Humains, aux normes internationales du travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, BIC réaffirme le rôle essentiel que le développement durable a eu dans la réussite à long terme du Groupe.

Regroupant plus de 12 000 entreprises dans 160 pays, le Pacte Mondial des Nations Unies encourage les entreprises et les parties prenantes à faire preuve de responsabilité dans la conduite de leurs affaires et à agir sur les questions de société par le biais de la collaboration et de l'innovation. BIC rendra compte chaque année de l'état d'avancement des progrès réalisés par le Groupe sur les 10 principes du Global Compact.

L'engagement de BIC en matière de développement durable et sa contribution à la lutte contre le changement climatique ont été récemment récompensés par le renouvellement de sa note « Leadership A-» dans le rapport 2021 du CDP, qui atteste de sa responsabilité environnementale et de son impact positif sur la planète.

BIC franchira une nouvelle étape en matière de développement durable en 2022 et dévoilera sa feuille de route en matière de réduction des émissions de CO2 lors de sa prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires, le 18 mai 2022.

"Cette adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies est une grande fierté à titre personnel, et pour l'ensemble des collaborateurs du Groupe. BIC fabrique depuis sa création des produits essentiels, simples, accessibles à tous et conçus pour durer. Ces produits sont toujours le fondement de notre réputation, mais ce sont nos collaborateurs et nos valeurs qui font de nous ce que nous sommes aujourd'hui. La défense des Droits Humains et la promotion de l'éducation pour tous font partie de notre ADN et continueront de l'être. Je suis donc extrêmement honoré de rejoindre le Pacte Mondial des Nations Unies aux côtés d'autres entreprises" a déclaré Gonzalve Bich, Directeur Général de BIC.

