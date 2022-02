Clichy, France, 15 février 2022

BIC - RESULTATS 2021

Montée en puissance du Plan Horizon

Forte croissance du Chiffre d’Affaires, portée par la priorité donnée aux consommateurs et l’excellence commerciale

Chiffre d’affaires 2021 : 1 831,9 millions d’euros, en hausse de 15,9% à taux de change constants et de 12,2% à base comparable

Human Expression - Progression à deux chiffres du chiffre d’affaires grâce à une bonne exécution commerciale en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique et en Inde, et à la croissance exceptionnelle de 55 % de Rocketbook

Flame For Life - Performance record alimentée par le rebond du marché américain des briquets de poche, le succès du briquet utilitaire de poche EZ Reach et une très forte croissance en Amérique latine et en Europe

Blade Excellence – Poursuite du succès des rasoirs 4 et 5 lames, bonnes performances en Amérique latine et en Europe

Chiffre d’Affaires e-commerce en croissance de 21%. Progression dans tous les réseaux de distribution et croissance accélérée en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Afrique et en Inde

Résilience face aux vents contraires grâce aux gains de productivité et à l’efficacité de la politique d’approvisionnement

Résultat d’exploitation ajusté 2021 : 279,8 millions d’euros en croissance de +22,1%, Marge d’exploitation ajustée : 15,3%

Résultat Net 2021 : 314,2 millions d’euros, Bénéfice Net Par Action (BPA) : 7,02 euros, BPA ajusté : 4,29 euros, + 21,2 %

Forte génération de trésorerie et bilan solide

Flux nets de trésorerie disponible avant acquisitions et cessions : 205,7 millions d’euros

Position nette de trésorerie : 400,1 millions d’euros

Objectifs opérationnels du plan Invent the Future atteints en 2021, un an plus tôt que prévu

Efficacité : 50 millions d’euros d’économies annuelles réalisées par rapport à décembre 2018

Innovation : +21% de dépôt de brevets en 2021

Des marques centrées sur le consommateur : 83% des investissements de soutien à la marque alloués à des media digitaux

Distribution omnicanale : avec Rocketbook, le e-commerce représente 10% du Chiffre d’Affaires du Groupe

Progrès en matière de Développement Durable

Nouveaux produits avec des bénéfices environnementaux comme le BIC® Cristal® Re'New™, et le rasoir BIC® BAMBOO

Publication en mai 2022 d’une feuille de route de réduction des émissions de CO 2

Rémunération des actionnaires conforme à la politique d’utilisation de la trésorerie du plan Horizon

96 millions d’euros de Dividende Ordinaire au titre de l’exercice 2021, versé en juin 20221 - 2,15 euros par action (+19,4%)

Programme de rachat d’actions à composante ESG d’un montant de 40 millions d’euros lancé en janvier 2022

« Soutenus par une croissance du chiffre d’affaires proche ou supérieure à 10% sur l’ensemble de nos marchés, au-delà de nos attentes, nos très bons résultats 2021 témoignent de la mise en œuvre de notre plan stratégique Horizon. Apportant simplicité et gaieté au quotidien, tout en réimaginant ce qui se fait aujourd’hui et ce qui se fera demain, nos équipes se sont surpassées à chaque fois qu’elles le pouvaient, en matière d’excellence commerciale ou lors du lancement de nouveaux produits. Plus important, elles ont démontré leur détermination et leur agilité à gérer et atténuer les vents contraires, et progressé en matière de développement durable. La récente acquisition d'Inkbox, un leader de l’industrie de la création artistique sur la peau est une nouvelle étape de la transformation de BIC en une entreprise de croissance, centrée sur le consommateur et je suis convaincu que nous pouvons atteindre notre objectif d’accélération de croissance rentable et à long terme" a déclaré Gonzalve Bich – Directeur Général de BIC

Perspectives 2022 (sur la base des hypothèses actuelles de marché2)

Capitalisant sur la bonne dynamique de 2021 et l'exécution du plan Horizon, nous prévoyons une croissance du chiffre d’affaires comprise entre +7% et +9% en 2022 à taux de change constants, y compris 1 à 2 points de croissance liée à la consolidation de Inkbox. Toutes les divisions contribueront à la croissance organique.

Conformément à l'objectif de notre plan Horizon, la génération de flux de trésorerie disponible de l’exercice 2022 devrait être supérieure à 200 millions d’euros.

CHIFFRES CLES FINANCIERS 2021

en millions d’euros T4 2020 T4 2021 2020 2021 Chiffre d’affaires 410,1 436,8 1 627,9 1 831,9 Variation en publié (18,2)% +6,5% (16,5)% +12,5% Variation à base comparable (10,7)% +0,5% (12,6)% +12,2% Variation à taux de change constants (9,4)% +4,1% (11,8)% +15,9% Marge d’exploitation 6,0% 8,5% 9,6% 24,7% Marge d’exploitation ajustée 12,9% 7,1% 14,1% 15,3% Résultat net Part du Groupe par action (en euros) 0,08 0,60 2,08 7,02 Résultat Net Part du Groupe par action ajusté (en euros) 0,57 0,48 3,54 4,29 Flux nets de trésorerie disponible avant acquisitions et cessions 100.8 (26,6) 274,5 205,7 Situation Nette de Trésorerie 183,9 400,1 183,9 400,1

CHIFFRES CLES EXTRA FINANCIERS 2021

2020 2021 Émissions de GES (Scope 1 & 2 – teqCO 2 ) – market based

Émissions de GES (Scope 3 – teqCO 2 ) 33 185

785 000 35 310

805 000 % d’électricité renouvelable 80% 79% % de matière recyclée ou alternative dans les produits BIC®

% de plastique recyclable, réutilisable ou compostable dans les emballages 4,3%

42,5% 4,0%

59,6% Accidents du travail 50 déclarations d’accidents3

62 sites sans aucun accident 58 déclarations d’accidents3

40 sites sans aucun accident Amélioration des conditions d'apprentissage des enfants 118 millions (cumulé) 158 millions (cumulé)

EVENEMENTS CLES DE L’EXERCICE 2021





FAITS MARQUANTS DE 2021

Forte croissance du Chiffre d’Affaires portée par la priorité donnée aux consommateurs et l’excellence commerciale

La croissance du chiffre d'affaires 2021 s’explique par un rebond dans toutes les régions, dans le contexte de sortie progressive de la crise du COVID-19 de 2020. Toutes les divisions ont contribué à la croissance.

Le chiffre d'affaires de la division Human Expression a augmenté de 13,6 % à base comparable et de 21,3 % à taux de change constants, grâce à une solide performance commerciale en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Inde, et à la performance exceptionnelle des carnets réutilisables numériques Rocketbook, en croissance de 55 %. La croissance des produits de papeterie traditionnels s’explique par le rebond de la consommation mondiale et par la réouverture des écoles dans la plupart des pays, tandis que les segments du coloriage et des marqueurs ont continué à être portés par l'évolution des habitudes de consommation vers la créativité et l'expression de soi. Les ventes de produits BIC ont bénéficié partout d’une meilleure visibilité des produits en magasin.

Le chiffre d'affaires de la division Flame for Life a progressé de 18,2 % à base comparable et de 20,3 % à taux de change constants, grâce à une amélioration de la dynamique de marché aux États-Unis, à la solide performance de l'Europe et de l'Amérique latine, et au succès de notre stratégie de montée en gamme. Grâce au succès de BIC EZ Reach aux États-Unis et au lancement des briquets Djeep en Europe, les produits à valeur ajoutée représentaient près de 36% des ventes de briquets en 2021, en ligne avec notre objectif de 50% en 2025.

Le chiffre d'affaires de la division Blade Excellence a augmenté de 2,5 % à base comparable et de 3,0 % à taux de change constants, grâce au succès des rasoirs à valeur ajoutée 4 et 5 lames et à une bonne performance en Amérique latine et en Europe. Notre activité Business-to-Business, BIC Blade-Tech, a commencé à livrer ses premiers clients en septembre 2021. Nous prévoyons une montée en puissance des ventes de BIC Blade-Tech en 2022, qui contribueront très sensiblement à la croissance de la division.

Le chiffre d’affaires e-commerce (hors Rocketbook) affiche une progression de 21%, une croissance soutenue et équilibrée entre les circuits Pure Players (+17 %), Omniretailers (+23 %) et Vente directe aux consommateurs (+23 %). Les ventes dans les régions en croissance ont augmenté de plus de 60 %, et nous avons gagné des parts de marché sur presque tous les marchés et catégories mesurés par des panels. 83 % des dépenses de soutien à la marque ont été réalisées via des médias digitaux, en ligne avec notre objectif d’interagir directement avec nos consommateurs.

Résilience face aux vents contraires grâce à l’efficacité de la production et des achats

La performance opérationnelle a été affectée par l'augmentation des prix des matières premières et des emballages et par les difficultés du fret maritime mondial, soit un impact de 130 points de base (22 millions d'euros) sur la marge brute de l'exercice 2021. L'impact a été de -410 points au 4ème trimestre, dont 270 points de base pour les matières premières et 140 points de base pour les coûts du fret maritime et aérien, plus élevés qu’initialement prévu. L'augmentation des coûts de transport et de distribution auprès des clients a pesé de 150 points de base sur le résultat d’exploitation.

Ces vents contraires ont été plus que compensés par les 25 millions d'euros d’économies supplémentaires générées grâce aux gains de productivité et aux initiatives en matière d’approvisionnement du plan Invent the Future.

Forte génération de trésorerie et bilan solide

Les flux nets de trésorerie disponible avant acquisitions et cessions 2021 se sont élevé à 205,7 millions d’euros. L’augmentation du besoin en fonds de roulement s’explique par la constitution de stocks stratégiques destinés à protéger l'approvisionnement en matières premières et la livraison des produits en 2022. Le montant des investissements industriels s’est élevé à 74,9 millions d’euros. La position nette de trésorerie à fin décembre 2021 était de 400,1 millions d’euros dont 127,9 millions d’euros liés au produit de la vente du siège de BIC à Clichy.

Objectifs du plan Invent the Future atteints à fin 2021, un an plus tôt que prévu

Nous avons atteint avec un an d'avance chacun des quatre objectifs opérationnels fixés en 2019 dans le cadre du plan Invent the Future :

Efficacité : 50 millions d’euros d’économies annuelles réalisées par rapport à décembre 2018

Innovation : +21% de dépôt de brevets en 2021

Des marques centrées sur le consommateur : 83% des investissements de soutien à la marque alloués à des media digitaux en 2021

Distribution omnicanale : 10% du Chiffre d’Affaires réalisés en e-commerce (en incluant Rockebook) en 2021

Avancées en matière de Développement Durable

Dans le cadre de notre démarche de Développement Durable, nous avons lancé plusieurs produits innovants avec un impact environnemental réduit, dont le BIC® Cristal® Re'New™, notre premier stylo à bille Cristal rechargeable métallique, et le rasoir BIC® BAMBOO, un rasoir 5 lames Hybrid Flex dont le manche est fabriqué à partir de bambou issu de cultures responsables.

Nous avons poursuivi nos efforts afin de réduire notre empreinte carbone et utilisé 79% d’électricité renouvelable. Nous avons également progressé dans le cadre de nos engagements en matière d’utilisation du plastique, avec 59.6 % d'emballages réutilisables, recyclables ou compostables (+17,1 points en un an) et continué à investir en R&D et en production afin d’augmenter le pourcentage de plastiques recyclés ou de matières alternatives dans nos produits. Comme nous nous y sommes engagés en mai 2021, nous dévoilerons notre feuille de route de réduction de émissions de CO2 lors de notre prochaine Assemblée Générale des actionnaires, le 18 mai 2022.

Rémunération des actionnaires conforme à la politique d’utilisation de la trésorerie du plan Horizon

Conformément à la politique d'allocation du capital du plan Horizon, le Conseil d'Administration proposera à la prochaine Assemblée Générale un dividende ordinaire de 2,15 euros par action, un ratio de distribution de 50 % et une augmentation de 19,4 % par rapport à 2021.

En plus du versement d’un dividende ordinaire, un programme de rachat d’actions à composante ESG a été initié le 24 janvier 2022, pour un montant de 40 millions d’euros. Comme en 2021, une partie des fonds sera allouée au centre de recherche mondial Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL), et l’autre partie à la Fondation d’entreprise BIC pour l’Education. En 2021, les fonds versés à J-PAL ont permis de soutenir des programmes de recherche de modèle d’éducation innovants et inclusifs, conformément à l’engagement de BIC d’améliorer les conditions d’apprentissage à travers le monde.

Gouvernance

Le 19 novembre 2021, le Conseil d'administration a annoncé qu'il proposera la candidature de Nikos Koumettis en tant qu'Administrateur Indépendant lors de la prochaine Assemblée Générale. Sous réserve de l'approbation des actionnaires, le Conseil d'Administration a l'intention de le nommer Président Non-exécutif Indépendant. Chypriote Grec, Nikos Koumettis est Président Europe de Coca-Cola. Il apporte plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie des biens de consommation ainsi qu’une connaissance approfondie des sujets de Gouvernance. Il dirigera le Conseil d'Administration de BIC en soutien de l’équipe de Direction alors que BIC poursuit sa transformation. Il est membre du Conseil Consultatif International de Canada Goose depuis 2016 et du Conseil d'Administration de l'American College of Greece.

CHIFFRE D’AFFAIRES, RÉSULTAT D’EXPLOITATION (EBIT) ET RÉSULTAT D’EXPLOITATION AJUSTÉ

en millions d’euros T4 2020 T4 2021 2020 2021 Chiffre d’affaires 410,1 436,8 1 627.9 1831,9 Marge brute 197,2 214,0 782,4 930,8 Taux de marge brute 48,1% 49,0% 48,1% 50,8% Capacité d’autofinancement (EBITDA) 52,8 79,1 300,1 549,3 Résultat d’exploitation (EBIT) 24,5 36,9 156,8 452,0 Marge d’exploitation 6,0% 8,5% 9,6% 24,7% Eléments non-récurrents 28,4 (5,7) 72,3 (172,2) Résultat d’exploitation ajusté 52,9 31,2 229,1 279,8 Marge d’exploitation ajustée 12,9% 7,1% 14,1% 15,3%

Le chiffre d'affaires 2021 a augmenté de 12,5% en publié et de 15,9% à taux de change constants. L'impact défavorable des fluctuations des devises (-2,8 points) est principalement lié à la baisse du dollar américain par rapport à l'euro4. En excluant l'impact des acquisitions et des cessions, la croissance à base comparable est de 12,2%. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a progressé de 6,5% en publié, de 4,1% à taux de change constants et de 0,5% à base comparable. L'impact favorable des fluctuations des devises (+2,9 points) est lié à l’appréciation du dollar américain par rapport à l'euro.

La marge brute 2021 a augmenté de 2,7 points à 50,8% contre 48,1% en 2020. En excluant la sous-absorption des coûts fixes en 2020 liée à la pandémie de COVID-19, la marge brute a été stable, grâce notamment à l'augmentation des ventes de briquets en Amérique du Nord, à une baisse des dépenses de promotion en soutien du développement de l’activité, et à l’efficacité de la production et des achats, neutralisés par une hausse du coût des matières premières et l’impact défavorable des devises d'Amérique latine par rapport au dollar américain.

Le résultat d’exploitation ajusté 2021 a été favorablement impacté par un effet de levier opérationnel lié à la croissance du chiffre d'affaires. Les coûts de transport et de distribution ont augmenté en raison d’une demande plus élevée de la part des clients. La diminution de la marge d'exploitation ajustée du T4 (-5,8 points) résulte de l’augmentation des coûts des matières et du fret maritime et aérien, partiellement compensé par des gains de productivité, le calendrier des investissements de soutien à la marque et la hausse des coûts de transport et de distribution, ainsi que par une augmentation des dépenses opérationnelles.

Les éléments non récurrents de l’exercice 2021 comprennent :

167,7 millions d'euros de plus-value de la vente du siège de Clichy au T1 2021,

3,0 millions d'euros de plus-value de la cession de Pimaco au T1 2021,

(4,2) millions d'euros de coûts de restructuration liés au plan de transformation.

(0,4) million d’euros de paiement différé à la suite de l’acquisition de Rocketbook en 2020

6,9 millions d’euros d’ajustements favorable des régimes de retraites

(0,8) million d’euros de coûts d’acquisition d’Inkbox annoncée début janvier 2022

PRINCIPAUX COMPOSANTS DE LA VARIATION DE LA MARGE D’EXPLOITATION AJUSTÉE en points T1 2021

vs. T1 2020 T2 2021

vs. T2 2020 T3 2021

vs. T3 2020 T4 2021

vs. T4 2020 2021

vs. 2020 Variation de la marge brute5 +0,5 +2,6 (0,4) (2,1) +0,1 Soutien à la marque +1,2 (0,5) (0,4) (1,5) (0,3) Dépenses d’exploitation et autres dépenses6 +5,9 +2,7 (0,9) (2,2) +1,4 Variation de la marge d’exploitation ajustée +7,6 +4,8 (1,7) (5,8) +1,2





RÉSULTAT NET ET RESULTAT NET PAR ACTION

en millions d’euros T4 2020 T4 2021 2020 2021 Résultat d’exploitation (EBIT) 24,5 36,9 156,8 452,0 Résultat financier (8,5) 0,5 (1,4) (4,2) Résultat avant impôts 16,0 37,4 155,3 447,8 Résultat Net Part du Groupe 3,6 26,7 93,7 314,2 Résultat Net Part du Groupe Ajusté 25,6 21,5 159,4 191,7 Résultat net Part du Groupe par action ajusté (en euros) 7 0,57 0,48 3,54 4,29 Résultat net Part du Groupe par action (en euros) 0,08 0,60 2,08 7,02

La baisse du revenu financier 2021 s’explique par l’impact très favorable en 2020 de la réévaluation d’actifs financiers libellés en dollar américain par rapport au real brésilien.

Le taux d'imposition effectif 2021 est de 29,8% contre 39,7% pour l’année 2020. Le taux d'imposition effectif de l'exercice 2020, hors dépréciation de Cello, était de 31,2%.

SITUATION NETTE DE TRÉSORERIE

ÉVOLUTION DE LA SITUATION NETTE DE TRESORERIE



en millions d’euros 2020 2021



Situation nette de trésorerie (début de période - décembre) 146,9 183,9 Flux nets de trésorerie liés à l’activité d’exploitation +357,6 +280,6 Dont Marge brute d’autofinancement +294,2 +410,3 Dont variation du besoin en fonds de roulement et autres +63,4 (129,7) Investissements industriels8 (83,1) (74,9) Paiement du dividende (110,2) (80,9) Programme de rachat d’actions (7,4) (39,2) Flux net liés au contrat de liquidité (0,1) +0,4 Produit de la vente du siège de Clichy - +127,9 Produit de la cession de Pimaco - +4,6 Acquisitions9 (72,5) (7,2) Autres éléments (47,3) +4,9 Situation nette de trésorerie (début de période - septembre) +183,9 +400,1

À fin décembre 2021, la position nette de trésorerie s'élevait à 400,1 millions d'euros, impactée positivement par la vente du siège de Clichy. Les flux nets de trésorerie liés à l’activité d’exploitation se sont élevés à 280,6 millions d'euros, grâce à l’amélioration de la performance opérationnelle, partiellement neutralisée par l'augmentation des niveaux de stocks due à la hausse des coûts des matières premières et du transport.

RÉMUNÉRATION DES ACTIONNAIRES

Dividende ordinaire de 1,80 euro par action payé en juin 2021,

par action payé en juin 2021, 39,2 millions d’euros de rachats d’actions par SOCIÉTÉ BIC à fin décembre 2021. 717 928 actions ont été achetées à un prix moyen de 54,64 euros.

TENDANCES OPÉRATIONNELLES PAR DIVISION

HUMAN EXPRESSION (PAPETERIE)

CROISSANCE À DEUX CHIFFRES DU CHIFFRE D'AFFAIRES - REBOND EN EUROPE, EN AMÉRIQUE LATINE, AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE, ET EN INDE, PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE DE ROCKETBOOK

en millions d’euros T4 2020 T4 2021 FY 2020 FY 2021 Volumes (en millions d’unités) 4 888 5 839 Chiffre d’affaires 120,5 153,1 575.6 683,8 Variation en publié (vs. année précédente) (28,8)% +27,0% (25.7)% +18,8% Variation à base comparable (vs. année précédente) (21,8)% +14,2% (23.2)% +13,6% Variation à taux de change constants (vs. année précédente) (21.1)% +24,5% (22.4)% +21,3% Résultat d’exploitation ajusté (0.5) (3,5) 33.3 36,8 Marge d’exploitation ajustée (0,4)% (2,3)% 5.8% 5,4%

La croissance de la division Human Expression est due à une bonne exécution commerciale en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Inde, où nous avons gagné ou maintenu des parts de marché, et à la performance exceptionnelle de Rocketbook. La croissance des produits de papeterie traditionnels a été stimulée par la reprise de la consommation et la réouverture des écoles. Au-delà de ces segments traditionnels, les segments du coloriage et du marquage ont continué à être dynamisés par l'évolution des tendances de consommation vers davantage de créativité et vers l'expression de soi. Nous avons gagné des parts de marché dans les segments stratégiques grâce à une très bonne compréhension de l’évolution des habitudes de consommation.

En Europe, la croissance a été tirée par un rebond dans tous les circuits de distribution, y compris les fournituristes de bureaux et la grande distribution, et par une solide saison de rentrée scolaire. Nous avons gagné des parts de marché sur les segments classiques et à valeur ajoutée dans les pays clés, notamment en France et au Royaume-Uni (+0,9 point en France et +1,7 point au Royaume-Uni). En Amérique latine, après un faible début d'année, le marché mexicain a progressé de plus de 7%10, grâce à une bonne rentrée scolaire. Nous avons gagné 0,8 point de part de marché, surperformant à la fois les segments classiques et ceux à valeur ajoutée comme le coloriage. Au Brésil, malgré une reprise progressive tout au long de l'année, le marché a baissé de 8,5%, fortement affecté par un mauvais premier trimestre. Comme prévu, les ventes du quatrième trimestre ont été faibles en raison du niveau élevé de stocks de nos clients à la fin du mois de septembre. Dans cet environnement volatile, nous avons renforcé nos positions concurrentielles, notamment sur le segment clé des stylos-bille, et gagné 2,6 points de part de marché. Grâce à l'amélioration des conditions du marché indien, le chiffre d'affaires de Cello enregistre une croissance à deux chiffres, stimulée par une solide performance du commerce électronique et des investissements pertinents dans le soutien à la marque. Le Maroc, le Nigeria et le Kenya ont été les principaux contributeurs à la performance du Moyen-Orient et de l'Afrique, preuve de l'intégration réussie de nos récentes acquisitions et du déploiement d'une stratégie d'accès direct au marché dans ces pays. En Amérique du Nord, le manque de disponibilité des produits résultant de problèmes d'approvisionnement a affecté nos livraisons aux clients, notamment pendant la rentrée scolaire. Alors que le marché a progressé de 16,1 %, nous avons perdu 1,1 point de part de marché11 en raison de la non-disponibilité des produits, et malgré le succès de lancements innovants tels que le BIC® Prevaguard, et la gamme BIC® ReVolution. La performance du quatrième trimestre s'est nettement améliorée, grâce à l’amélioration progressive des niveaux de fiabilité de la chaîne logistique, qui se poursuivra en 2022. Preuve du succès de la mise en œuvre du plan stratégique Horizon, le chiffre d’affaires de Rocketbook a augmenté de 55 %, dépassant les attentes sur tous les circuits de distribution, y compris les Pure Players et le B2B, et soutenus par une solide croissance des ventes à l’international.

La marge d‘exploitation ajustée 2021 de la division Human Expression s'est établie à 5,4 %, contre 5,8 % en 2020. L'augmentation des coûts des matières premières, du fret maritime et aérien, et du transport et de la distribution a été partiellement compensée par la croissance du chiffre d'affaires, par des gains de productivité et par l'efficacité de la politique d’achat. La marge d’exploitation ajustée du quatrième trimestre s'est établie à (2,3) %, contre (0,4) % en 2020 en raison d’une forte augmentation des coûts des matières premières, du fret aérien et maritime, du transport et de la distribution, partiellement compensée par la croissance du chiffre d’affaires.

FLAME FOR LIFE (BRIQUETS)

SOLIDE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES TIRÉE PAR L’AMELIORATION DE LA DYNAMQUE DU MARCHÉ AMÉRICAIN DES BRIQUETS DE POCHE, UNE SOLIDE PERFORMANCE EN AMÉRIQUE LATINE ET EN EUROPE, ET LE SUCCÈS DES PRODUITS INNOVANTS À VALEUR AJOUTÉE.

en millions d’euros T4 2020



T4 2021 2020



2021 Volumes (en millions d’unités) 1 394 1 571 Chiffre d’affaires 178,7 180,4 618,1 718,5 Variation en publié (vs. année précédente) (9,5)% +0,9% (9,0)% +16,2% Variation à base comparable (vs. année précédente) (3,0)% (2,3)% (4,7)% +18,2% Variation à taux de change constants (vs. année précédente) (0,6)% (1,6)% (3,5)% +20,3% Résultat d’exploitation ajusté 63,2 56,0 216,1 270,2 Marge d’exploitation ajustée 35,4% 31,0% 35,0% 37,6%

La remarquable performance de la division Flame For Life s’explique par l'amélioration de la dynamique du marché aux États-Unis, où le marché des briquets de poche12 a baissé de 3,5 % en volume mais augmenté de 4,4 % en valeur grâce au mix produit et aux augmentations de prix. Nous avons renforcé notre position de leader, gagnant des parts de marché à la fois en volume (+2,5 points) et en valeur (+1,2 point). Cette progression a été alimentée par de nouveaux gains de distribution dans les réseaux de proximité, des hausses de prix d’environ 2% (low single digit) dans les briquets de poche, l'exécution de notre stratégie de Revenue Growth Management et le succès du briquet utilitaire de poche BIC EZ Reach. Lancé en juillet 2020, et porté par l'enthousiasme des clients et des consommateurs, ainsi que par le succès de la campagne de publicité en ligne mettant en scène Snoop Dogg et Martha Stewart, renouvelée en 2022, BIC EZ Reach a atteint une part de marché de 4,3 % en moins de deux ans.

La croissance du marché américain des briquets utilitaires s’est ralentie par rapport à la performance record de 2020 (+0,6% en valeur en 2021 contre +28,7% en 2020). Nous avons perdu 1,5 point de part de marché en valeur depuis le début de l'année en raison du manque de disponibilité des produits résultant des problèmes de fret maritime et de l'allongement des délais de livraison. Malgré cette perte de part de marché en 2021, nous restons le leader sur ce segment, avec plus de 50% de part de marché en valeur. Comme prévu, après la solide croissance des neuf premiers mois, la performance du quatrième trimestre en Amérique du Nord a été plus faible.

L'année 2021 a également été portée par un rebond en Europe et en Amérique latine. En Europe, la croissance est due au rebond des réseaux traditionnels et de la Grande Distribution ainsi qu’à de nouveaux référencements réussis en Europe de l'Est. Dans l'ensemble, le chiffre d'affaires de l'Amérique latine a été porté par une hausse des usages fumeurs et non-fumeurs, avec une demande importante tant au Brésil qu’au Mexique. Au Brésil, le chiffre d’affaires a également bénéficié de la baisse des importations de briquets liée à l'augmentation des coûts du fret maritime et à l’évolution défavorable des devises (dévaluation du real brésilien).

Conformément à la stratégie de BIC de s'orienter vers un modèle davantage axé sur la valeur, la part de nos briquets à valeur ajoutée, y compris les briquets Djeep, a augmenté de 1 point pour atteindre près de 36% du chiffre d’affaires en 2021.

La marge d’exploitation ajustée 2021 de la division Flame for Life était de 37,6 %, contre 35,0 % en 2020, stimulée par la forte croissance du chiffre d’affaires et l'impact favorable des augmentations de prix aux États-Unis. Cela a été partiellement compensé par des investissements plus élevés dans le soutien à la marque et par des coûts de transport et de distribution plus élevés. La marge d'exploitation ajustée du quatrième trimestre s'est établie à 31,0 %, contre 35,4 % en 2020, en raison d’une baisse de la marge brute, liée à la hausse des coûts des matières premières et du fret aérien, et à une augmentation du soutien à la marque.

BLADE EXCELLENCE (RASOIRS)

CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES TIREE PAR LES PRODUITS À VALEUR AJOUTÉE DANS TOUTES LES RÉGIONS, SUCCÈS DES RASOIRS AVEC AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX

en millions d’ euros T4 2020



T4 2021 2020



2021 Volumes (en millions d’unités) 2 257 2320 Chiffre d’affaires 100,6 96,2 404,2 401,2 Variation en publié (vs. année précédente) (18,5)% (4,4)% (12,7)% (0,7)% Variation à base comparable (vs. année précédente) (8,4)% (7,3)% (6,8)% +2,5% Variation à taux de change constants (vs. année précédente) (7,8)% (6,6)% (6,2)% +3,0% Résultat d’exploitation ajusté 10,7 6,5 50,1 57,4 Marge d’exploitation ajustée 10,6% 6,8% 12,4% 14,3%

La performance de la division Blade Excellence a été portée par le succès continu des rasoirs à valeur ajoutée 4 et 5 lames et par les bonnes performances en Amérique latine et en Europe. Notre activité de ventes de lames B2B, BIC Blade-Tech, a commencé à livrer ses premiers clients en septembre 2021. Nous prévoyons une montée en puissance des ventes de BIC Blade-Tech en 2022 et une contribution significative à la croissance de la division en 2022.

Le chiffre d'affaires en Europe a été affecté par les problèmes d’approvisionnement mondiaux, notamment en France, au Royaume-Uni et en Italie où l’indisponibilité de certains produits a pesé sur la performance, et n’a été que partiellement compensée par une solide croissance en Europe de l'Est. Malgré ces vents contraires, nous avons lancé avec succès notre gamme Hybrid en France ainsi que notre premier rasoir avec un manche fabriqué à partir de bambou provenant de cultures responsables.

L’environnement fortement concurrentiel en Amérique du Nord a impacté le chiffre d’affaires aux États-Unis, où le marché du rasoir non-rechargeable en magasins a baissé de 0,7 % en valeur13 avec une intense activité promotionnelle et de nombreux nouveaux produits lancés par la concurrence au premier semestre 2021, y compris des produits offrant un bon rapport qualité/ prix. BIC a perdu 2,1 points de part de marché. Conformément à la stratégie Horizon, nous nous sommes concentrés sur les segments à valeur ajoutée et avons gagné 2,7 points de part de marché en valeur sur le segment des 4 lames, ainsi que +0,4 point en valeur en e-commerce.

Nous avons poursuivi avec succès notre stratégie de montée en gamme en Amérique latine. Le marché brésilien a progressé de 2,7 % en valeur14, et nous avons maintenu notre part de marché. Nous avons gagné des parts de marché dans le segment des 3-lames, grâce aux produits masculins et féminins, dont notre gamme de référence BIC® Soleil. Au Mexique, nos positions sont restées stables en valeur sur un marché en croissance et avons gagné des parts de marché sur le segment féminin avec +1,8 point pour la gamme BIC® Soleil. La performance du chiffre d'affaires du 4ème trimestre a été plus faible comparé au T4 2020, qui avait enregistré une très bonne performance en raison d’importantes ventes aux distributeurs faisant suite à la réouverture des commerces.

La marge d’exploitation ajustée 2021 de la division Blade Excellence s'est améliorée pour atteindre 14,3 %, contre 12,4 % en 2020, grâce à un effet de levier opérationnel, des économies de coûts de production et d’approvisionnement en matières premières, ainsi qu'à des dépenses de soutien à la marque plus efficaces, notamment aux Etats-Unis. La marge d’exploitation ajustée du quatrième trimestre 2021 s'est établie à 6,8 %, contre 10,6 % en 2020, en raison de l'augmentation des coûts des matières premières, du transport et de la distribution, ainsi que du calendrier des investissements dans le soutien à la marque, partiellement compensés par des améliorations de l’efficacité de la production et des achats.

AUTRES PRODUITS

en millions d’euros T4 2020



T4 2021 2020 2021 Chiffre d’affaires 10,3 7,1 30,0 28,4 Variation en publié (6,3)% (31,1)% (9,4)% (5,3)% Variation à base comparable (5,4)% (31,3)% (8,4)% (5,6)% Variation à taux de change constants (5,6)% (31,3)% (8,6)% (5,6)% Résultat d’exploitation ajusté 0,6 (1,5) (1,9) (5,5) Résultat d’exploitation (EBIT) 0,1 (1,3) (5,2) (5,2)

COÛTS NON ALLOUÉS

en millions d’euros T4 2020



T4 2021 2020



2021 Résultat d’exploitation ajusté (21,0) (26,2) (68,4) (79,1) Résultat d’exploitation (EBIT) (30,5) (22,4) (84,0) 91.6

Les coûts non-alloués de l'exercice 2021 sont principalement liés aux coûts centraux et à la plus-value sur la vente du siège social de Clichy pour 167,7 millions d'euros. La baisse du résultat d’exploitation ajusté de 2021 est due aux coûts de la mise en œuvre du plan de transformation.

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DURABLE DE BIC À HORIZON 2025: WRITING THE FUTURE, TOGETHER

Créer de la valeur à long-terme pour toutes les parties-prenantes

Objectifs 2025 Réalisations 2021 FAVORISER L'INNOVATION DURABLE DANS LES PRODUITS BIC® L'empreinte environnementale et/ou sociétale des produits BIC® sera améliorée. 59,6% de plastique recyclable, réutilisable ou compostable dans les emballages

4% de matière recyclée ou alternative dans les produits BIC® AGIR CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE BIC utilisera 100% d'électricité renouvelable. 79% d’électricité renouvelable S'ENGAGER POUR LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL BIC vise le zéro accident sur l’ensemble de ses sites. 58 déclarations d’accidents15

40 sites sans aucun accident IMPLIQUER LES FOURNISSEURS DE MANIÈRE PROACTIVE BIC continuera à travailler de manière responsable avec ses fournisseurs stratégiques pour assurer l’approvisionnement le plus sûr, le plus innovant et le plus efficace possible. Fin 2021, 52,3% des fournisseurs stratégiques ont intégré le programme d'achats responsables. S’INVESTIR POUR UNE VIE MEILLEURE À TRAVERS L'ÉDUCATION BIC améliorera les conditions d'apprentissage de 250 millions d'enfants dans le monde. 158 millions d'enfants dans le monde (en cumulé)

Depuis le début de l’année, et conformément à notre démarche de développement durable, nous avons lancé plusieurs produits innovants avec des bénéfices environnementaux et avons franchi une étape supplémentaire dans la réduction de notre empreinte carbone :

Le BIC ® Cristal Re'New ™ , notre premier stylo bille cristal métallique rechargeable, a été lancé en Europe en janvier. Il vient compléter la gamme Cristal ® , en proposant une alternative premium rechargeable dotée d’un corps en métal, et d’un capuchon en plastique recyclé.

notre premier stylo bille cristal métallique rechargeable, a été lancé en Europe en janvier. Il vient compléter la gamme Cristal , en proposant une alternative premium rechargeable dotée d’un corps en métal, et d’un capuchon en plastique recyclé. En avril, BIC a lancé aux Etats-Unis BIC ® ReVolution, une gamme complète d’instruments d’écriture plus respectueux de l’environnement, composés d'au moins 50 % de plastique recyclé.

ReVolution, une gamme complète d’instruments d’écriture plus respectueux de l’environnement, composés d'au moins 50 % de plastique recyclé. En mai, nous avons lancé le BIC ® BAMBOO , un rasoir 5 lames Hybrid Flex à tête mobile avec un manche fabriqué à partir de bambou, matière première naturelle issue de forêts responsables. BIC ® BAMBOO est livré dans un emballage carton 100% recyclable, composé à partir de 50% de papier recyclé. Ses recharges sont par ailleurs livrées dans un emballage en papier recyclé à 95%.

un rasoir 5 lames Hybrid Flex à tête mobile avec un manche fabriqué à partir de bambou, matière première naturelle issue de forêts responsables. BIC BAMBOO est livré dans un emballage carton 100% recyclable, composé à partir de 50% de papier recyclé. Ses recharges sont par ailleurs livrées dans un emballage en papier recyclé à 95%. Nous avons lancé en Europe notre nouvelle gamme de rasoirs « Hybrid » , avec un manche fabriqué en plastique recyclé, et un emballage recyclable. Elle a également été déployée en Amérique du Nord et en Amérique latine au 3 ème trimestre.

, avec un manche fabriqué en plastique recyclé, et un emballage recyclable. Elle a également été déployée en Amérique du Nord et en Amérique latine au 3 trimestre. En mai, nous avons revu à la hausse notre objectif en matière d'électricité renouvelable et nous nous sommes engagés à atteindre 100 % d'ici 2025. Nous nous sommes également engagés à définir une feuille de route pour la réduction des émissions de CO 2 d’ici à notre Assemblée Générale annuelle de Mai 2022.

d’ici à notre Assemblée Générale annuelle de Mai 2022. En juillet, nous avons étendu notre partenariat avec TerraCycle® en lançant notre premier programme de recyclage de rasoirs en Espagne.

Notre futur siège à Clichy sera certifié BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), répondant ainsi aux plus hautes exigences en matière de performance environnementale et d'efficacité de consommation d'énergie.

Le 19 octobre, nous avons annoncé le développement avec Avient d'un nouveau matériau recyclé qui sera intégré au rasoir rechargeable BIC Click Soleil 5, dont le lancement est prévu au cours du second trimestre 2022. Le manche sera alors composé à plus de 40 % de matière recyclée.

En 2021, dans le cadre de son engagement à améliorer les conditions d'apprentissage des enfants dans le monde, BIC a lancé un programme de rachat d'actions à composante ESG de 40 millions d'euros. La surperformance réalisée lors de l’exécution du programme a été allouée à la fondation d'entreprise BIC et aux programmes de soutien scolaire et d'engagement parental des centres de recherche J-PAL en Europe et aux Etats-Unis.

En 2021, les notations non-financières comprenaient : La note AAA par MSCI une réduction du risque ESG global de Sustainalytics 2021de 0,8 point Un solide score Vigeo de 56 Un score de qualité "1" dans la catégorie environnementale d'ISS ESG.



ANNEXES

HYPOTHÈSES DE TENDANCES DE MARCHÉS EN 2022

Nos perspectives 2022 sont fondées sur les hypothèses de marché suivantes16:

Tendances de marchés (en valeur) :

Europe : Papeterie : Baisse légère à modérée (low to mid-single-digit) ; Briquets : stable à légère croissance (flat to low single-digit) ; Rasoirs : stable à légère croissance (flat to low-single-digit)

Papeterie : Baisse légère à modérée (low to mid-single-digit) ; Briquets : stable à légère croissance (flat to low single-digit) ; Rasoirs : stable à légère croissance (flat to low-single-digit) Amérique du Nord : Papeterie US : stable à légère baisse (slight decrease to flat) Briquets de poche US : baisse légère à modérée (Low-single digit to mid-single) Rasoirs US : légère baisse des rasoirs non-rechargeables (Slight decrease)

Amérique latine : forte croissance (double-digit) de la papeterie, légère baisse (low-single digit) des briquets, croissance légère à modérée (low to mid-single-digit) dans les rasoirs

forte croissance (double-digit) de la papeterie, légère baisse (low-single digit) des briquets, croissance légère à modérée (low to mid-single-digit) dans les rasoirs Inde : croissance soutenue (double digit) de la Papeterie





Résultat d’Exploitation :

Marge Brute Augmentation des volumes et des prix Hausse des coûts des matières premières et du fret aérien et maritime Léger impact défavorable des devises (impact négatif de la couverture de l'USD par rapport à l’Euro et impact positif de l'USD par rapport au MXN) Contribution positive de Inkbox

Résultat d’exploitation (EBIT) ajusté Augmentation des investissements de soutien à la marque en soutien de la croissance du chiffre d’affaires – Augmentation de la R&D et des dépenses opérationnelles en soutien de la croissance à long terme du chiffre d’affaires et de l’innovation Economies supplémentaires Impact défavorable sur le résultat d’exploitation 2022 des investissements de croissance de Inkbox







Flux de trésorerie disponible avant acquisitions et cessions :

Environ 100 millions d’euros d’investissements industriels





Devises : Taux de couverture USD-Euro 2022 : 1,1750

2021 : ÉVÈNEMENTS MARQUANTS ET GOUVERNANCE

11 Février : Finalisation de la cession du siège social de Clichy La Garenne et du site de BIC Technologies

26 Février : Finalisation de la cession de PIMACO

12 Mars : Lancement du programme de rachat d’actions à composante ESG pour 40 millions d’euros.

25 Mars : Nomination de John Glenn en tant que Président du Conseil d’Administration non exécutif par interim et d’Elizabeth Bastoni comme Administrateur Référent Indépendant

3 Novembre : Finalisation du programme de rachat d’action à composante ESG

16 Novembre : Partenariat avec les programmes de soutien scolaire et d'engagement parental du centre de recherche Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL)

19 Novembre : Proposition par le Conseil d’Administration de nommer Nikos Koumettis comme Administrateur Indépendant puis Président non-exécutif.

6 Décembre : Elizabeth Maul nommée Group Insights, Innovation & Sustainability Officer, Thomas Brette, Group Partnerships & New Business Officer et Gary Horsfield, Group Supply Chain Officer

17 Décembre : BIC rejoint le Pacte Mondial des Nations Unies (UN Compact), la plus grande initiative mondiale en matière de responsabilité sociétale et de développement durable.

ÉVÈNEMENT POST-CLOTÛRE

Le 1er février, BIC a annoncé la finalisation de l’acquisition de Inkbox, leader de l’expression artistique sur la peau, pour 65 millions de dollars (57 millions d’euros) et un complément de prix déterminé sur la base de la croissance future du chiffre d’affaires et de la rentabilité d’Inkbox. Inkbox sera consolidé à partir du 1er février 2022.

CHIFFRE D’AFFAIRES DU T4 PAR ZONE GEOGRAPHIQUE

en million d’euros T4 2020 T4 2021 % En publié % A taux de change constant % A base comparable Groupe 410,1 436,8 +6,5 % +4,1 % +0,5 % Europe 112,3 123,1 ,+9,6 % +8,6 % +8,6 % Amérique du Nord 163,6 177,9 +8,7 % +4,4 % (3,9) % Amérique Latine 79,1 77,4 (2,2) % (1,8) % (5,5) % Moyen-Orient et Afrique 28,7 29,2 +1,7 % (1,6) % (1,6) % Asie et Océanie (Inde inclus) 26,3 29,2 +11,0 % +7,4 % +11,8 %





CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’EXERICE PAR ZONE GEOGRAPHIQUE

en million d’euros 2020 2021 % En publié % A taux de change constant % A base comparable Groupe 1 627,9 1 831,9 +12,5 % +15,9 % +12,2 % Europe 517,3 570,6 +10,3 % +11,1 % +9,4 % Amérique du Nord 703,1 779,0 +10,8 % +15,1 % +8,6 % Amérique Latine 230,1 275,9 +19,9 % +28,7 % +26,0 % Moyen-Orient et Afrique 87,2 111,7 +28,0 % +29,2 % +29,2 % Asie et Océanie (Inde inclus) 90,2 94,8 +5,1 % +3,8 % +9,1 %







CHIFFRE D’AFFAIRES PAR CATÉGORIE

en millions d’euros T4 2020 T4 2021 % En publié Impact de change17

(en points) Changement de Périmètre18 (en points) Impact de l’Argentine19 (en points) % À base comparable Groupe 410,1 436,8 +6,5 % +2,9 +2,6 +0,5 +0,5 % Human Expression - Papeterie 120,5 153,1 +27,0 % +3,2 +9,3 +0,3 +14,2 % Flame for Life - Briquets 178,7 180,4 +0,9 % +2,9 (0,1) +0,4 (2,3) % Blade Excellence - Rasoirs 100,6 96,2 (4,4) % +2,7 (0,2) +0,4 (7,3) % Autres Produits 10,3 7,1 (31,1) % +0,2 - - (31,3) %





CHIFFRE D’AFFAIRES PAR CATÉGORIE DE L’EXERCICE

en millions d’euros 2020 2021 % En publié Impact de change

(en points) Changement de Périmètre (en points) Impact de l’Argentine (en points) % À base comparable Groupe 1 627,9 1831,9 +12,5 % (2,8) +2,9 +0,2 +12,2 % 1Human Expression - Papeterie 575,6 683,8 +18,8 % (1,8) +6,9 +0,1 +13,6 % Flame for Life - Briquets 618,1 718,5 +16,2 % (3,5) +1,1 +0,4 +18,2 % Blade Excellence - Rasoirs 404,2 401,2 (0,7) % (3,2) (0,2) +0,2 +2,5 % Autres Produits 30,0 28,4 (5,3) % +0,3 - - (5,6) %





IMPACT DES CHANGEMENTS DE PÉRIMETRE ET FLUCTUATIONS DES TAUX DE CHANGE SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES (HORS ARS)

en % T4 2020 T4 2021 2020 2021 Périmètre +0,4 +2,6 +0,2 +2,9 Devises (8,1) +2,9 (4,2) (2,8) Dont USD (2,4) +1,6 (0,7) (2,1) Dont BRL (3,2) +0,1 (2,0) (0,7) Dont MXN (0,6) +0,2 (0,4) +0,1 Dont CAD (0,2) +0,2 (0,1) +0,1 Dont ZAR (0,2) +0,2 (0,2) +0,1 Dont INR (0,2) +0,1 (0,1) (0,1) Dont RUB et UAH (0,5) +0,2 (0,3) (0,2)





RÉSULTAT D’EXPLOITATION PAR CATÉGORIE

en millions d’euros T4 2020 T4 2021 2020 2021 Groupe 24,5 36,9 156,8 452,0 Marge en % 6,0 % 8,5% 9,6 % 24,7% Human Expression - Papeterie (14,6) (0,9) (31,1) 41,0 Marge en % (12,1) % (0,6)% (5,4) % 6,0% Flame for Life - Briquets 61,8 56,1 226,4 268,5 Marge en % 34,6 % 31,1% 36,6 % 37,4% Blade Excellence - Rasoirs 7,7 5,4 50,6 56,2 Marge en % 7,7 % 5,6% 12,5 % 14,0% Autres produits 0,1 (1,3) (5,2) (5,2) Coûts non alloués (30,5) (22,4) (84,0) 91,6





RÉSULTAT D’EXPLOITATION AJUSTE PAR CATÉGORIE

en millions d’euros T4 2020 T4 2021 2020 2021 Groupe 52,9 31,2 229,1 279,8 Marge en % 12,9 % 7,1% 14,1 % 15,3% Human Expression - Papeterie (0,5) (3,5) 33,3 36,8 Marge en % (0,4) % (2,3) % 5,8 % 5,4% Flame for Life - Briquets 63,2 56,0 216,1 270,2 Marge en % 35,4 % 31,0% 35,0 % 37,6% Blade Excellence - Rasoirs 10,7 6,5 50,1 57,4 Marge en % 10,6 % 6,8% 12,4 % 14,3% Autres produits 0,6 (1,5) (1,9) (5,5) Coûts non alloués (21,0) (26,2) (68,4) (79,1)

COMPTE DE RÉSULTAT RÉSUMÉ

en millions d’euros T4 2020 T4 2021 2020 2021 Chiffre d’affaires 410,1 436,8 1 627,9 1 831,9 Coût des ventes 212,9 222,8 845,5 901,1 Marge brute 197,2 214,0 782,2 930,8 Charges administratives et autres charges d’exploitation 172,7 177,1 625,6 478,8 Résultat d’exploitation (EBIT) 24,5 36,9 156,8 452,0 Résultat financier (8,5) 0,5 (1,4) (4,2) Résultat avant impôts 16,0 37,4 155,3 447,8 Impôts (12,4) (10,7) (61,6) (133,6) Résultat Net Part du Groupe 3,6 26,7 93,7 314,2 Résultat net Part du Groupe par action (en euros) 0,08 0,60 2,08 7,02 Nombre moyen d’actions en circulation, net des actions propres 44 975 070 44 778 191 44 975 070 44 778 191





BILAN RESUME

En millions d’euros 31 décembre 2020



31 décembre 2021 ACTIF Immobilisations corporelles nettes 613,4 588,8 Immeubles de placement 1,5 1,9 Goodwill et immobilisations incorporelles nets 309,8 322,1 Autres actifs non courants 138,9 157,3 Actif non courant 1 063,6 1070,1 Stock et en-cours 379,0 490,2 Clients et autres créances 409,6 418,2 Autres actifs courants 25,3 46,7 Autres actifs financiers courants et instruments dérivés 26,1 1,7 Trésorerie et équivalents de trésorerie 265,7 468,9 Actif courant 1 105,8 1 425,7 TOTAL DE L’ACTIF 2 169,4 2 495,8 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Capitaux propres 1 456,4 1 723,8 Emprunts et dettes financières non courants 28,0 23,8 Autres dettes non courantes 222,2 181,9 Passif non courant 250,2 205,7 Fournisseurs et comptes rattachés 99,5 149,1 Emprunts et dettes financières courants 90,0 76,3 Autres dettes courantes 273,4 340,9 Passif courant 462,8 566,3 TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES 2 169,4 2 495,8





BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

En millions d’euros 31 décembre 2020 31 décembre 2021 Besoin de fond de roulement 458,0 488,3 Dont stocks 379,0 490,2 Dont créances clients 409,6 418,2 Dont fournisseurs et comptes rattachés (99,5) (149,1)





TABLEAUX DES FLUX DE TRESORERIE

En millions d’euros 2020



2021



Résultat net de l’ensemble consolidé 93,7 314,2 Application de la norme IAS 29 d’hyperinflation en Argentine 1,6 1,9 Amortissements et provisions 136,4 113,3 (Plus)/moins-values de cessions d’actifs (0,1) (170,6) Autres 62,6 151,4 FLUX NETS DE TRESORERIE LIES A L’ACTIVITE D’EXPLOITATION 294,2 410,3 (Augmentation) / diminution du fonds de roulement net courant 129,7 (20,0) Autres (66,3) (109,7) FLUX NETS DE TRESORERIE LIES A L’ACTIVITE D’EXPLOITATION (A) 357,6 280,6 Investissements 20 (83,1) (74,9) Achat/Vente d’autres actifs financiers courants 3,9 - Vente du site de Clichy - 127,9 Acquisition de Haco Industries (2,7) (2,3) Acquisition de Djeep (35,3) (3,0) Acquisition de Rocketbook (34,5) (1,9) Cession de Pimaco - 4,6 Autres 2,4 7,0 FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D’INVESTISSEMENT (B) (149,3) 57,6 Dividendes payés (110,2) (80,9) Emprunts/(Remboursements)/ (Prêts) 77,2 (12,0) Rachat d’actions net des exercices de stock-options (7,5) (38,8) Autres (20,6) (16,6) FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT (C) (61,1) (148,3) VARIATION DES FLUX NETS DE TRESORERIE, NETTE DES DECOUVERTS BANCAIRES (A+B+C) 147,2 189,9 TRESORERIE ET EQUIVALENT DE TRESORERIE A L’OUVERTURE, NET DES DECOUVERTS BANCAIRES 146,8 264,7 Flux net de trésorerie nets des découverts bancaires (A+B+C) 147,2 189,9 Différence de change (29,3) 13,8 TRESORERIE ET EQUIVALENT DE TRESORERIE A LA FERMETURE, NET DES DECOUVERTS BANCAIRES 264,7 468,4



RÉCONCILIATION DES INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE

RÉCONCILIATION DU RÉSULTAT D’EXPLOITATION AJUSTÉ

en millions d’euros 2020 2021 EBIT 156,8 452,0 Coûts de restructuration (plan de transformation et fermeture de l’usine en Equateur au S1 2020) +27,2 +4,2 Dépréciation d’actifs Cello +41,2 - Certaines dépenses liées au COVID-19, principalement la sous-absorption des coûts fixes +45,4 - Favorable Pensions adjustment in the U.S. (44,1) (6,9) Plus-value de la vente du siège de Clichy - (167,7) Plus-value de cession de Pimaco - (3,0) Coûts d’acquisition +2,1 +1,2 Résultat d’exploitation (EBIT) ajusté 229,1 279,8





RÉCONCILIATION DU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION AJUSTÉ

en millions d’euros 2020 2021 EPS 2,08 7,02 Coûts de restructuration (plan de transformation et fermeture de l’usine en Equateur au S1 2020) +0,44 +0,07 Dépréciation d’actifs Cello +0,93 - Certaines dépenses liées au COVID-19, principalement la sous-absorption des coûts fixes +0,78 - Application de la norme IAS 29 d’hyperinflation en Argentine +0,03 +0,04 Favorable Pensions adjustment in the U.S. (0,77) (0,11) Plus-value de la vente du siège de Clichy - (2,72) Plus-value de cession de Pimaco - (0,04) Coûts d’acquisition +0,05 +0,03 Résultat net Part du Groupe par action ajusté 3,54 4,29





Réconciliation de la position nette de trésorerie

En millions d’euros - nombres arrondis 31 décembre 2020 31 décembre 2021 Trésorerie et équivalents de trésorerie (1) +265,7 +468,9 Autres actifs financiers courants (2)21 - - Emprunts et dettes financières courants (3)22 (77,2) (63,9) Emprunts et dettes financières non courants (4) (4,7) (4,9) POSITION NETTE DE TRESORERIE (1) + (2) - (3) - (4) 183,9 401,5





RECONCILIATION DE LA GENERATION DE FLUX NETS DE TRESORERIE DISPONIBLE



en millions d’euros - nombres arrondis 31 décembre 2020 31 décembre 2021 Flux nets de trésorerie liés à l’activité d’exploitation (1) +357,6 +280,6 Investissements industriels (2) (83,1) (74,9) Génération de flux nets de trésorerie disponible hors acquisitions et cessions (1) - (2) 274,5 205,7

PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

SOCIÉTÉ BIC Nombre d’actions achetées Prix moyen pondéré (en euros) Montant (en millions d’euros) Mars 2021 62 600 50,46 3,2 Avril 2021 77 005 53,35 4,1 Mai 2021 65 770 62,93 4,1 Juin 2021 72 459 59,57 4,3 Juillet 2021 85 175 56,76 4,8 Août 2021 82 975 57,11 4,8 Septembre 2021 109 917 54,10 5,9 Octobre 2021 158 610 49,29 7,8 Novembre 2021 3 417 49,96 0,2 Décembre 2021 - - - Total 717 928 54,64 39,2

CAPITAL ET DROITS DE VOTE

Au 31 décembre 2021 le capital social de SOCIETE BIC est composé de 44 677 929 actions, représentant :

65 654 533 droits de vote,

65 391 627 droits de vote nets des actions privées de droit de vote.

Le nombre total d’actions détenues en autocontrôle à fin décembre 2021 est de : 262 906.

GLOSSAIRE

À taux de change constants : les montants à taux de change constants sont calculés en convertissant les montants de l’année encours aux taux de change moyens mensuels de l’année précédente.

les montants à taux de change constants sont calculés en convertissant les montants de l’année encours aux taux de change moyens mensuels de l’année précédente. Croissance o rgani que o u Base comparable :

signifie à taux de change constants et périmètre constant. Les montants à périmètre constant excluent les impacts des acquisitions et/ou des cessions intervenues sur l’exercice en cours et/ou sur l’exercice précédent et ce jusqu’à leur date anniversaire. Tous les commentaires sur le chiffre d’affaires des catégories sont faits à base comparable. Ceci exclut également les ventes de l’Argentine pour 2020 et 2021

signifie à taux de change constants et périmètre constant. Les montants à périmètre constant excluent les impacts des acquisitions et/ou des cessions intervenues sur l’exercice en cours et/ou sur l’exercice précédent et ce jusqu’à leur date anniversaire. Tous les commentaires sur le chiffre d’affaires des catégories sont faits à base comparable. Ceci exclut également les ventes de l’Argentine pour 2020 et 2021 EBITDA : Capacité d’autofinancement, avant dépréciations et amortissements (hors amortissements des droits d’utilisation selon la norme IFRS 16) et avant impairments

Capacité d’autofinancement, avant dépréciations et amortissements (hors amortissements des droits d’utilisation selon la norme IFRS 16) et avant impairments Résultat d’exploitation ajusté ou EBIT ajusté : ajusté signifie hors éléments normalisés.

ajusté signifie hors éléments normalisés. Marge d’exploitation ajusté : Résultat d’exploitation normalisé divisé par les chiffres d’affaires.

Résultat d’exploitation normalisé divisé par les chiffres d’affaires. Net Flux nets de trésorerie li és à l’activité d’exploitation : trésorerie générée par les principales activités et autres activités hors activités d’investissement ou de financement.

trésorerie générée par les principales activités et autres activités hors activités d’investissement ou de financement. G énération de flux nets de trésorerie disponible (Free Cash-Flow ) : le Free Cash-Flow se définit comme la variation nette de la trésorerie liée à l’exploitation, moins les dépenses d’investissement. La génération de flux nets de trésorerie disponible n’inclut pas les acquisitions et les produits des cessions d’activité.

le Free Cash-Flow se définit comme la variation nette de la trésorerie liée à l’exploitation, moins les dépenses d’investissement. La génération de flux nets de trésorerie disponible n’inclut pas les acquisitions et les produits des cessions d’activité. Situation nette de trésorerie : Liquidités/découverts + autres actifs financiers courants – emprunts courants – emprunts non courants, (sauf les passifs financiers après application de la norme IFRS 16)

Les comptes consolidés de SOCIETE BIC au 31 décembre 2021, ont été arrêtés par le conseil d’administration le 15 février 2022. Une présentation relative à cette annonce est également disponible sur le site web de BIC (www.bic.com ). Les Commissaires aux comptes du Groupe ont en grande partie achevé leurs diligences d’audit sur ces comptes consolidés et le rapport d’audit relatif à la certification de ces comptes sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins du dépôt du document d’enregistrement universel. Le présent document contient des prévisions. Bien que BIC estime que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations sont soumises à de nombreux risques et incertitudes. Une description des risques supportés par BIC apparaît dans la section « Gestion des risques » du Document de référence universel 2020 de BIC déposé auprès de l’autorité Français des marchés financiers (AMF) le 1er avril 2021.

À PROPOS DE BIC

Un des leaders mondiaux de la papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC apporte simplicité et joie au quotidien. Depuis plus de 75 ans, l’entreprise honore la tradition de fournir des produits essentiels de haute qualité, accessibles à tous, partout dans le monde. Grâce à ce dévouement inébranlable, BIC est devenue l’une des marques les plus reconnues et est une marque déposée dans le monde entier. Aujourd’hui, les produits BIC sont vendus dans plus de 160 pays à travers le monde et présentent des marques emblématiques telles que BIC Kids™, BIC FlexTM, BodyMark by BICTM, Cello®, Djeep, Lucky Stationery, Rocketbook, Soleil®, Tipp-Ex®, Us. TM, Wite-Out®, Inkbox et plus encore. En 2021, le chiffre d’affaires net de BIC était de 1 831,9 millions d’euros. Cotée sur « Euronext Paris », BIC fait partie des indices SBF120 et CAC Mid 60 et est reconnue pour son engagement en faveur du développement durable et de l’éducation. Le Groupe a reçu la note de ¨A-¨ dans le classement du CDP. Pour en savoir plus, visitez https://fr.bic.com/fr/le_groupe_bic ou suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, Twitter ou YouTube.

AGENDA 2022

TOUTES LES DATES SONT À CONFIRMER

Résultats du T1 2022 26 avril 2022 Assemblée Générale des Actionnaires 18 mai 2022 Résultats du S1 2022 2 août 2022 Résultats du T3 2022 27 octobre 2022





