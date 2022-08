BIC: Résultats du T2 et du S1 2022

FORTE DYNAMIQUE DE CROISSANCE DANS TOUTES LES DIVISIONS

Le chiffre d'affaires du 1er semestre a augmenté de 13,7% à base comparable, de 15,5% à taux de change constants et de 10,7% sur 12 mois glissants2. La croissance est due à l'augmentation des volumes, un mix favorable et la mise en œuvre réussie des augmentations de prix dans toutes les régions. Toutes les divisions et régions ont contribué à la performance du premier semestre. Nous avons gagné ou maintenu des parts de marché dans 80% des pays où nous sommes présents, y compris dans les trois divisions en Europe et aux Etats-Unis.

La croissance organique du premier semestre 2022 de la division Human Expression a été tirée par les instruments d'écriture classiques et le coloriage, soutenue par les livraisons de rentrée scolaire et une excellente exécution. Dans l'hémisphère nord (Europe, Amérique du Nord et Mexique), les ventes de rentrée scolaire ont augmenté de près de 20% en volume et de 23% en valeur comparé à la même période de l'année dernière. Les pays les plus durement touchés par la pandémie, comme le Brésil, l'Afrique du Sud, le Nigéria et l'Inde, ont continué à se redresser au deuxième trimestre, avec une croissance élevée à deux chiffres à base comparable. Tous ont retrouvé les niveaux de 2019.

Nos produits à valeur ajoutée (briquets décorés et briquets utilitaires, EZ Reach et Djeep) ont progressé de 17% en valeur et représentaient 38% du chiffre d'affaires de la division Flame for Life au premier semestre. Les briquets aux Etats-Unis ont contribué à hauteur de 51% à la croissance organique de la division, portés par des gains de distribution, de l'innovation, des effets de prix et mix favorables (le tout contribuant pour environ 4,5 points à la croissance du chiffre d'affaires des briquets aux Etats-Unis), et à un rattrapage des commandes au 1er trimestre. BIC EZ Reach a atteint 5,5% de part de marché en valeur, porté par une augmentation de la distribution, principalement dans les magasins de proximité.

Dans la division Blade Excellence, les produits à valeur ajoutée ont continué de stimuler les performances de nos segments non-rechargeables et hybrides et ont enregistré une croissance de 13% au 1er semestre, bénéficiant du succès de notre rasoir 4 lames BIC Soleil Escape aux Etats-Unis, qui a atteint 2% de part de marché du segment des rasoirs féminins non-rechargeables en moins de 6 mois. Notre activité B2B BIC Blade-Tech poursuit son développement et a représenté 31% de la croissance du chiffre d'affaires de la division Blade Excellence au S1.

RESILIENCE FACE AUX VENTS CONTRAIRES LIES A L'INFLATION DES COUTS, GRACE A UNE BONNE POLITIQUE DE PRIX ET A UN EFFET DE LEVIER OPERATIONNEL

La marge brute du S1 2022 a baissé de 2,0 points à 49,7%. L'impact de l'inflation des coûts des matières premières, du fret aérien et maritime, de l'électricité (-5,3 points comparé au 1er semestre 2021) et un effet devises défavorable principalement dû à la couverture Euro/ US Dollar (-0,7 pt) ont été partiellement compensés par une meilleure absorption des coûts fixes (+2,0 pts), un effet prix favorable (+1,4 pt), et la contribution d'Inkbox (+0,3 pt). Le Résultat d'Exploitation ajusté du S1 2022 a augmenté de 22,2% ; la marge d'exploitation ajustée est restée quasiment stable à 18,0%, comparé à l'année dernière. L'effet de levier opérationnel lié à la croissance du chiffre d'affaires (+4,6 pts) a plus que compensé la hausse des dépenses de soutien à la marque (-1,1 pt), des dépenses opérationnelles (-0,6 pt) ainsi que l'impact d'Inkbox (-0,9 pts).

L'impact de l'inflation des coûts sur le résultat d'exploitation ajusté du S1 2022 est de 48 millions d'euros. Il devrait être d'environ 100 millions d'euros sur l'exercice 2022, qui devraient être plus que compensés par une croissance des volumes, des ajustements de prix et des économies supplémentaires, ce qui nous permettra de faire croître notre résultat d'exploitation 2022 ajusté en valeur absolue.

La marge brute d'autofinancement s'est élevée à 275,6 millions d'euros, stimulée par les bonnes performances commerciales. La variation de -175,3millions d'euros du besoin en fonds de roulement net s'explique par une augmentation des créances clients et autres créances (-138,8M€,liés à la forte croissance du chiffre d'affaires), et une augmentation du niveau des inventaires (-102,1M€,dont 40 millions d'euros liés à l'inflation des coûts des matières premières, du fret et de l'électricité).

Les flux nets de trésorerie disponibles avant cessions et acquisitions se sont élevés à +22,4 millions d'euros. A fin juin 2022, la position nette de trésorerie était de 229,9 millions d'euros et incluait les 58,2 millions d'euros payés pour l'acquisition d'Inkbox.

