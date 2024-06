Bic figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'articles de papeterie, de briquets et de rasoirs. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - briquets (38%) ; - articles de papeterie (37%) : stylos à bille, crayons, porte-mines, feutres, stylos correcteurs, gommes, marqueurs permanents, colles, blocs-notes adhésifs, etc. ; - rasoirs (24%) ; - autres (1%). La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (30%), Amérique du Nord (39%), Amérique latine (20%), Moyen Orient et Afrique (7%), Océanie et Asie (4%).

Indices liés CAC Mid 60