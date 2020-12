BIC lance son plan stratégique « Horizon »

L'objectif de notre plan « Horizon » est non seulement de consolider et de renforcer ce qui a fait le succès de notre Groupe depuis plus de 75 ans mais d'aller bien

Cette stratégie est en cohérence avec la nouvelle vision de BIC : "Apporter joie et simplicité au quotidien", et sa Raison d'être "Créer des produits essentiels de haute qualité, sûrs, abordables et fiables pour tous ».

Clichy, France, le 10 novembre 2020 - BIC dévoile aujourd'hui « Horizon », son nouveau plan stratégique destiné à stimuler la croissance et à assurer une rémunération solide des actionnaires. Cette stratégie, qui s'inscrit dans la continuité du plan de transformation « BIC 2022-Invent the Future », est axée sur un ensemble d'initiatives qui s'appuient sur les forces de BIC et qui permettront de répondre aux besoins des consommateurs et aux exigences en matière de développement durable.

Repenser nos trois catégories du point de vue du consommateur afin d'accélérer notre trajectoire de croissance.

La stratégie « Horizon » a pour objectif d'atteindre une trajectoire de croissance annuelle du chiffre d'affaires d'environ 5% (mid-single digit). Soutenus par d'excellentes capacités commerciales et des techniques de « Revenue Growth Management », nous atteindrons nos objectifs :

en accroissant de manière significative la taille de nos marchés (TAM) sur des segments en forte croissance, adjacents à nos activités, et en faisant évoluer notre modèle opérationnel pour gagner des parts de marchés en valeur, avec une attention toute particulière portée à l'exécution commerciale et au Retour sur Investissement,

en tirant partie de nos capacités d'innovation et notre excellence industrielle afin de générer du chiffre d'affaire additionnel à travers de nouvelles voies d'accès aux marchés,

en capitalisant sur la marque BIC dans nos principaux marchés et en intégrant l'évolution des styles de vie afin de développer un portefeuille complet de marques centrées sur le consommateur.

Dans la Papeterie, nous évoluons vers « Human Expression », un concept et un marché qui va au- delà des instruments d'écriture et qui intègre la créativité et l'écriture digitale. Ce segment enregistre une croissance annuelle d'environ 5 à 10% (« mid to high single digit »), soit un marché potentiel de 80 milliards d'euros d'ici 2025. Bodymark, notre feutre de tatouage éphémère et sa gamme étendue, est un exemple tangible de notre évolution vers ces nouveaux marchés. Avec l'acquisition de Rocketbook, le leader des carnets intelligents réutilisables aux Etats-Unis, nous franchissons la première étape de notre développement dans l'univers de l'écriture digitale.

Dans les Briquets, le positionnement « Flame for Life », intègre toutes les occasions d'allumer une flamme, en intérieur comme en extérieur. Pour générer plus de croissance et maintenir la rentabilité, la catégorie se dirige vers un modèle centré sur la valeur. Pour cela, nous misons sur la montée en gamme et la personnalisation, sur l'innovation et sur l'amélioration de la performance environnementale afin de renforcer notre avantage compétitif. La récente acquisition de Djeep et le lancement au cours de l'été du nouveau briquet de poche multi usage BIC EZ Reach en sont deux exemples concrets.

Dans les Rasoirs, nous allons renforcer et développer notre présence sur les rasoirs non- rechargeables, notre activité principale, avec des produits répondant davantage aux attentes des consommateurs et plus respectueux de l'environnement, comme notre nouvelle gamme de rasoirs hybrides « Développement Durable ». Nous allons capitaliser sur l'excellence de notre Recherche et Développement et de notre outil industriel et nous nous appuierons sur notre « Blade Excellence », afin de développer une nouvelle activité de fabricant de lames de haute précision pour d'autres marques.

Efficacité renforcée et solide génération de trésorerie.

L'achèvement des objectifs du plan de transformation "Invent the Future" est en bonne voie :

Efficacité - Nous réaliserons 50 millions d'euros d'économies annualisées à horizon 2022, dont 80% seront réalisées en 2020 et 2021,

Nous réaliserons 50 millions d'euros d'économies annualisées à horizon 2022, dont 80% seront réalisées en 2020 et 2021, Innovation - Nous allons augmenter le nombre de dépôts de brevets de 20% par an,

- Nous allons augmenter le nombre de dépôts de brevets de 20% par an, Marques plus centrées sur le consommateur - D'ici 2022, plus des 2/3 de nos investissements de soutien à la marque dans nos principaux pays seront digitaux

Distribution Omnicanale - les ventes E-commerce représenteront au moins 10% de notre chiffre affaires d'ici fin 2022.

BIC - Communiqué de Presse - Page 2 sur 5