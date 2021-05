BIC : Assemblée Générale Mixte et Conseil d'Administration de SOCIÉTÉ BIC du 19 mai 2021

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE

Assemblée Générale Mixte et Conseil d’Administration

de SOCIÉTÉ BIC du 19 mai 2021

Versement d’un dividende ordinaire de 1,80 euro par action

Clichy, France, 20 mai 2021 – L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de SOCIÉTÉ BIC s’est tenue mercredi 19 mai 2021 à Paris à huis clos afin de protéger la santé et la sécurité de ses collaborateurs et ses actionnaires dans le contexte de la pandémie, et a été diffusée en direct en format vidéo. Une rediffusion de l'événement, ainsi que les présentations sont disponibles sur le site internet de BIC. Elle était présidée par Pierre Vareille, Président du Conseil d’Administration, en présence de Gonzalve Bich, Directeur Général et de John Glen, Administrateur. Tous les membres du Conseil ont assisté à la réunion par vidéo-conférence.

Toutes les résolutions ont été adoptées, parmi lesquelles :

De la compétence de l’Assemblée Générale ordinaire

l’approbation des comptes de l’exercice 2020 ;

le paiement d’un dividende ordinaire de 1,80 euro par action ;

les autorisations à donner au Conseil d’Administration d’opérer sur les actions de la Société (rachats et annulations de titres) ;

le renouvellement des mandats en qualité d’administrateurs de Marie-Aimée Bich-Dufour, de John Glen (pour une durée d’un an), et de la SOCIÉTÉ M.B.D. représentée par Edouard Bich ;

la rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2020 ;

la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2021 ;

De la compétence de l’Assemblée Générale extraordinaire

l’autorisation à donner au Conseil d’Administration de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions auto-détenues dans le cadre de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce ;

l’autorisation à donner au Conseil d’Administration de procéder à l’attribution gratuite aux salariés et mandataires sociaux d’actions existantes et/ou à émettre ;

l’autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de consentir des options de souscription et/ou d’achat d’actions ;

la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital par émission d’actions ou de titres donnant accès au capital, réservés aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise.

Le Conseil d’Administration qui a suivi l’Assemblée Générale, a nommé John Glen Président non Exécutif du Conseil par intérim et Elizabeth Bastoni Administratrice indépendante référente. Le recrutement d'un nouveau Président non Exécutif indépendant reste en cours. John Glen et Elizabeth Bastoni exerceront leurs fonctions jusqu'à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’année 2021. Le Conseil a également renouvelé les mandats de Marie-Aimée Bich-Dufour au sein du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE, et de SOCIÉTÉ M.B.D. représentée par Edouard Bich, au sein du Comité d’Audit.

Le Conseil d’Administration a décidé de la mise en œuvre d’un plan de stock options à l’attention d’un nombre restreint de cadres dirigeants, et visant à assurer l’exécution du plan stratégique Horizon et à aligner les intérêts de toutes les parties prenantes. Le plan « Achieving Horizon » s’articule autour de deux conditions de performance sur une période de 5 exercices fiscaux (« vesting » à la publication des résultats 2025). Les objectifs sont liés au chiffre d’affaires et au résultat d’exploitation ajusté de l’exercice fiscal 2025, et sont cohérents avec ceux publiés dans le communiqué de presse du 10 novembre 2020 (« BIC lance son plan stratégique Horizon »). Les résultats afférents seront détaillés dans le cadre de la résolution Ex Post votée par l’Assemblée Générale qui validera les comptes de l’exercice 2025.

L’attribution a été effectuée sur la base d’un prix d’exercice de 65€ correspondant à la moyenne des cours des 20 jours précédents majorée d’une prime de 8.1%. M. Gonzalve Bich s’est vu attribuer 300 000 options au titre de ce plan pour une valeur IFRS de 2 262 000 €.

Par ailleurs, faisant usage de l’autorisation conférée par l’Assemblée Générale, le Groupe mettra en place au cours du 4ème trimestre 2021 un plan d’attribution gratuite d’actions destiné à l’ensemble des collaborateurs. L’objectif est d’associer les collaborateurs au succès du plan Horizon.

MARIE-AIMÉE BICH-DUFOUR - ADMINISTRATRICE

Marie-Aimée Bich-Dufour est administratrice de SOCIÉTÉ BIC depuis le 22 mai 2019. Jusqu’au 1er octobre 2020, elle a occupé le poste de Déléguée aux affaires générales et Présidente de la Fondation d’entreprise BIC pour l’Éducation. Du 22 mars 1995 au 31 mars 2019, elle a été Directrice Générale Déléguée de SOCIÉTÉ BIC et Secrétaire du Conseil d’Administration. Elle a été Directrice Juridique Groupe jusqu’au 1er février 2016. En 2004, elle a également pris la responsabilité du Programme de Développement Durable jusqu’en 2018. Avant son entrée dans le Groupe BIC, elle a été avocate au Barreau de Paris pendant 12 ans. Elle est titulaire d’une Maîtrise en Droit Privé (Université Paris Panthéon-Assas) et du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA)

JOHN GLEN - ADMINISTRATEUR

John Glen est Directeur des Opérations de DC Thomson et administrateur de SOCIÉTÉ BIC depuis le 14 mai 2009. Il a été Directeur Général de Buccleuch, holding d’un groupe familial opérant dans l’industrie et les métiers agricoles de novembre 2008 à mars 2019. Il a ensuite continué à développer et commercialiser un portefeuille de grands projets énergétiques dans les technologies durables, sur les terres de la famille Buccleuch jusqu’en décembre 2019. Auparavant, il a notamment exercé diverses fonctions chez Unilever et a été Directeur Financier Groupe d’Air Liquide (société cotée) de 2000 à septembre 2008 et Vice-Président du Conseil de Surveillance de l’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) pendant quatre ans. John Glen est membre du Chartered Institute of Certified Accountants et titulaire d’un Master en Comptabilité et en Économie de l’Université d’Édimbourg

SOCIÉTÉ M.B.D. représentée par EDOUARD BICH - ADMINISTRATRICE





Édouard Bich est gérant de SOCIÉTÉ M.B.D., et administrateur de SOCIÉTÉ BIC depuis le 24 mai 2006. Il est également membre du Comité d’Audit de BIC. Mr Bich a passé huit ans au Département Finance de Procter & Gamble – France et est titulaire du MBA de l’Université de Wharton (États-Unis), spécialisation Finance.

***

À PROPOS DE BIC

Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC enchante et simplifie le quotidien des consommateurs. Depuis plus de 75 ans, l’entreprise fabrique des produits essentiels, de grande qualité et accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l’une des plus reconnues. Aujourd’hui, les produits BIC sont vendus dans plus de 160 pays et le Groupe possède aussi des marques emblématiques telles que BIC® Kids, BIC FlexTM, BodyMark by BIC TM, Cello®, Djeep, Lucky Stationery, Rocketbook, Soleil®, Tipp-Ex®, Us.TM et Wite-Out®. BIC a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 1 627,9 millions d’euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60 et également d’indices reconnaissant son engagement dans le développement durable et l’éducation. Le Groupe a reçu la note ‘A-’ dans le classement du CDP. Pour en savoir plus, visitez www.bic.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, Twitter ou YouTube.

AGENDA 2021

TOUTES LES DATES SONT A CONFIRMER.

Résultats du S1 2021 28 juillet 2021 Résultats du T3 2021 26 Octobre 2021

