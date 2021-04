BIC : met le feu au SBF 120 grâce aux ventes de ses briquets

Bic caracole en tête du SBF 120 aujourd'hui, avec un bond de 10,31% à 59,40 euros par action. Le fabricant de stylos, briquets et rasoirs jetables bénéficie de l'excellent rapport d'activité trimestrielle publié hier soir, dans lequel il a fait état d'un chiffre d'affaires de 411 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année 2021. Cela représente une croissance de 15,1% sur un an en publié, et de 20,9% en comparable. Les analystes attendaient pour leur part un chiffre d'affaires de 364 millions d'euros, soit une croissance organique de 6,2%.



Bic a expliqué cette performance impressionnante par la croissance exceptionnelle des briquets aux Etats-Unis (+8,5% pour les briquets de poche et +28,9% pour les briquet utilitaires). Ceux-ci ont contribué à hauteur de 13,5 points à la croissance du chiffre d'affaires total du groupe à base comparable. Ils ont été portés par une évolution des tendances de marchés (le marché des briquets aux Etats-Unis a augmenté de 11,1% en valeur à fin mars), et par le réajustement des commandes des clients, destiné à répondre à la demande inattendue des consommateurs.



L'activité d'écriture numérique de Rocketbook a également participé à ce bon trimestre grâce à un doublement de son chiffre d'affaires par rapport à la même période l'an dernier. Il est en croissance sur tous les réseaux de distribution en ligne, tiré par l'efficacité des campagnes promotionnelles sur Amazon.



"Pour autant, précise Bic, la catégorie Papeterie dans son ensemble reste difficile et les d'instruments d'écriture continuent d'être durement touchés par l'enseignement à domicile et les évolutions des comportements d'achat des consommateurs".



Les rasoirs ont eux aussi moins bien performé, avec un repli des ventes de 5,5% en raison de tendances de marché difficiles dans la plupart des zones géographiques.



Enfin, Bic a fait état d'un bénéfice par action ajusté de 96 centimes au premier trimestre 2021, contre 60 centimes un an plus tôt, ainsi que d'une position nette de trésorerie était de 393,6 millions d'euros à fin mars, celle-ci ayant bénéficié du produit de la vente du siège social pour 173,9 millions d'euros.



En dépit de cette excellente publication, le groupe a maintenu sa prévision de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2021 de 5% à 7% à taux de change constants, mais a affirmé viser désormais le haut de la fourchette.



"Nous continuons à évoluer dans un environnement de marché difficile et restons prudents pour le reste de l'année en raison des incertitudes liées à la pandémie notamment en Amérique latine et en Inde", a précisé Gonzalve Bich, le Directeur Général du groupe.