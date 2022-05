Bic : 22. Questions écrites

Assemblée Générale des actionnaires de BIC

Questions écrites

18 Mai 2022

QUESTION #1 : Est-ce que la société BIC réfléchit à concevoir un nouveau produit qui comme le briquet pourrait apporter à la société BIC de la croissance pendant un grand nombre d'années ?

REPONSE : L'objectif du plan Horizon, lancé en novembre 2020, est de développer des relais de croissance pour l'avenir, comme l'ont été et le sont toujours les briquets, ainsi que les instruments d'écriture et les rasoirs. Le plan stratégique Horizon prévoit une accélération des investissements en innovation et recherche et développement, et le lancement de nombreux nouveaux produits, lesquels soutiendront la croissance du Groupe dans les années futures.

QUESTION #2 : La société BIC est présente sur 3 secteurs, la papeterie, les briquets, les rasoirs, est-ce que la société BIC a un projet de développement dans un autre secteur porteur pour assurer un développement futur ? Si oui, est ce qu'il est possible d'en savoir plus ?

REPONSE : Le plan stratégique Horizon est aujourd'hui centré sur le repositionnement de nos activités existantes sur des segments adjacents en forte croissance. Cette stratégie soutiendra la croissance du Groupe à horizon 2025. Elle nous permet également de renforcer ou de développer de nouvelles compétences au sein du Groupe, compétences sur lesquelles nous pourrons capitaliser pour accélérer la croissance, à l'intérieur ou à l'extérieur de nos activités existantes. Le rôle de votre Conseil sera de s'assurer que cette croissance créée de la valeur pour les actionnaires.

QUESTION #3 : La société BIC dans sa brochure de convocation évoque des problèmes d'approvisionnement qui ont fortement ralenti les ventes, notamment en Amérique du Nord pour le segment "Human Expression" et en France, Italie et au Royaume-Uni. Quelles sont les solutions envisagées par la société BIC pour éviter ces ruptures de stocks ? Est-ce que l'augmentation du nombre d'usines en Europe où il n'y en a que 9 et en Amérique du Nord où il n'y a que 2, par rapport aux 13 usines dans les marchés en croissance ne serait pas une solution ? Est-ce qu'une meilleure répartition des usines ne serait pas envisageable pour éviter les pénuries de produits ?

REPONSE : Les difficultés d'approvisionnement de l'année 2021 étaient pour l'essentiel liées à la pénurie de certaines matières premières et à la désorganisation générale des chaînes d'approvisionnement post-pandémie. Le maillage industriel du Groupe est équilibré, et répond aujourd'hui aux besoins d'approvisionnement des différents pays. Parce que ces usines utilisent des technologies de pointe, le Groupe BIC a toujours souhaité fabriquer au plus proche de ses marchés locaux.

QUESTION #4 : La société Bic a enregistré 58 accidents du travails impliquants des salariés BIC ! Quelles sont les mesures prises par le Conseil d'administration pour réduire ce chiffre et mieux assurer la sécurité du personnel de la société BIC ?

REPONSE : le Conseil d'Administration est très attentif la santé et à la sécurité des collaborateurs du Groupe. L'objectif du programme Writing The Future, Together est de 0 accident à horizon 2025. Tous les accidents de 2021 ont été étudiés individuellement afin d'en comprendre les raisons et de prendre les mesures nécessaires afin qu'ils ne se reproduisent pas. Au-delà des mesures correctives spécifiques à chaque situation, la réduction des accidents du travail passe par la sensibilisation et la formation de l'ensemble des collaborateurs.

