Bic : A suivre aujourd'hui

Données financières EUR USD CA 2020 1 678 M 2 026 M - Résultat net 2020 129 M 156 M - Tréso. nette 2020 148 M 178 M - PER 2020 14,9x Rendement 2020 4,94% Capitalisation 2 085 M 2 523 M - VE / CA 2020 1,15x VE / CA 2021 1,04x Nbr Employés 12 777 Flottant 53,2% Tendances analyse technique BIC Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 58,38 € Dernier Cours de Cloture 46,50 € Ecart / Objectif Haut 61,3% Ecart / Objectif Moyen 25,5% Ecart / Objectif Bas 7,53% Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Gonzalve Marie Leon Bich Chief Executive Officer & Executive Director Chad J. Spooner Chief Financial Officer Pierre Vareille Chairman Laurent Serano Chief Information Officer Charles Morgan Chief Administrative Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) BIC 0.52% 2 523 MSA SAFETY INCORPORATED 7.76% 6 293 BLUE SAIL MEDICAL CO.,LTD. 3.98% 3 503 BRADY CORPORATION -0.78% 2 727 ASKUL CORPORATION -8.44% 1 691 OKAMURA CORPORATION 19.61% 1 040