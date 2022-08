Bic : A suivre aujourd'hui

Bic, fabricant d'articles de papeterie, briquets et rasoirs, annonce avoir signé un accord en vue de l'acquisition de la totalité du capital d'AMI (Advanced Magnetic Interaction), une petite société française spécialisée dans la technologie d'interaction augmentée, et concepteur de la tablette graphique ISKN Repaper qui permet de reproduire les écrits et dessins réalisés sur papier sous un format électronique. La finalisation de l'acquisition est subordonnée à la satisfaction de certaines conditions. Le closing est prévu avant la fin du troisième trimestre 2022.