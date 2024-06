Bic : A suivre aujourd'hui

Seconde plus forte baisse de l'indice SBF 120 la semaine dernière, Bic a perdu 11,83% à 55,90 euros. Le fabricant de stylos, rasoirs et autres articles promotionnels a été pénalisé par ses performances sur le marché des briquets américains, l'obligeant à réduire ses perspectives de croissance annuelle. La société anticipe désormais à une croissance basse à un chiffre du chiffre d'affaires à taux de change constant hors Argentine, comparé à des prévisions comprises entre 5 et 7%.



"Le marché américain des briquets s'est visiblement détérioré au cours des derniers mois, avec une baisse de la valeur de 4,5 % à la fin du mois de mai, contre une contraction de 3,6 % au premier trimestre de l'année 2024. En mai, il s'est contracté de 7%", relève UBS.



"Cette révision à la baisse des perspectives de ventes en 2024 est liée à une baisse plus prononcée que prévu du marché des briquets aux Etats-Unis", confirme Invest Securities.



Cette activité, la plus importante du groupe, est confrontée à une forte concurrence asiatique.



"Dans cet environnement volatil, Bic a réussi à gagner des parts de marché en volume et en valeur, et attend toujours une amélioration progressive à partir du deuxième trimestre", indique le fabricant qui a maintenu inchangées ses perspectives concernant la marge et les flux nets de trésorerie disponible.



Pour 2024, la société prévoit toujours une "légère amélioration" de sa marge d'exploitation ajustée et une génération de flux nets de trésorerie disponible "supérieure à 220 millions d'euros".