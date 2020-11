Bic : Avec Rocketbook, BIC signe une acquisition intelligente aux Etats-Unis

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bic gagne 4,8% à 44,54 euros après une opération stratégique aux Etats-Unis. Le fabricant de stylos et briquets jetables a signé un accord relatif à l'acquisition de 100% de Rocketbook, la première marque américaine de carnets intelligents réutilisables, basée à Boston, Massachusetts. La transaction sera structurée sur la base d'un paiement initial de 34 millions d'euros (40 millions de dollars), et d'un paiement différé dont le montant sera déterminé sur la base des performances futures de Rocketbook. La finalisation (closing) est prévue avant la fin de l'année.Fondée en 2014 par Joe Lemay et Jake Epstein, Rocketbook est une société profitable et en forte croissance, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 32 millions de dollars en 2020 (environ 27 millions d'euros), en hausse annuelle de 35%.La gamme de produits phares de Rocketbook inclut les cahiers réutilisables Rocketbook Core et Rocketbook Fusion qui s'utilisent avec un stylo effaçable, et qui sont connectés au cloud via une application permettant le téléchargement du contenu. Disponible à la vente sur Amazon, www.getrocketbook.com, et auprès d'autres distributeurs pour moins de 40 dollars, le Rocketbook Core Notebook est le cahier réutilisable le plus vendu sur Amazon.Cette acquisition conforte Bic dans sa mission de fournir aux consommateurs du monde entier des produits essentiels de haute qualité, sûrs et abordables. Le segment de l'écriture numérique est un marché en pleine expansion et les produits innovants de Rocketbook, associés à l'expertise industrielle, à la force du réseau de distribution et à la présence mondiale de BIC, constituent des opportunités de croissance considérables.