SOMMAIRE

Messages du Directeur Général de BIC

et du Président du Conseil d'Administration 2

Présentation générale du Groupe 4

1

PRÉSENTATION DU GROUPE, PERSPECTIVES

ET STRATÉGIE 17

1.1. Histoire 18

1.2. Chiffres clés 20

1.3. Stratégie et objectifs 26

1.4. Présentation des activités 30

2 3

GESTION DES RISQUES |RFA| 41

2.1. Principaux risques et leur évaluation 42

2.2. Description et atténuation des principaux

facteurs de risques 44

2.3. Plan de vigilance 51

2.4. Procédures de gestion des risques et de contrôle

interne et assurances 60

RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE,

SOCIALE ET SOCIÉTALE |RFA| 69

3.1. Aperçu de la stratégie et du modèle d'affaires

[DPEF] 71

3.2. Environnement [DPEF] 82

3.3. Social [DPEF] 100

3.4. Éthique et conduite des affaires [DPEF] 121

3.5.

Repères [DPEF] 123

4.2. Rémunération des Mandataires Sociaux 187

GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE |RFA| 143

4.1. Organes d'Administration et de Direction 146

4 5

COMMENTAIRES SUR L'EXERCICE |RFA| 211

5.1. Analyse de l'activité et des résultats consolidés 212

5.2. Situation financière et trésorerie 219

5.3. Dividendes 220

5.4. Investissements 221

Les éléments du Rapport Financier Annuel sont idenঞés dans le sommaire à l'aide du pictogramme | RFA |

Les éléments liés à la Déclaraঞon de Performance Extra-Financière sont idenঞés dans le sommaire à l'aide du pictogramme | DPEF |

6

ÉTATS FINANCIERS 223

6.1. Comptes consolidés 224

6.2. Rapport des Commissaires aux Comptes sur les Comptes consolidés 286

6.3. Comptes sociaux de SOCIÉTÉ BIC (normes françaises) 290

6.4. Rapport des Commissaires aux Comptes sur les Comptes annuels 311

6.5. Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées 315

7 8 INFORMATIONS SUR L'ÉMETTEUR 317 7.1. Informations sur la Société 318 7.2. Capital social 320 7.3. Actionnariat 322 7.4. Actions propres et rachat d'actions 324 7.5. Relations avec les investisseurs 325 7.6. Informations boursières 326 RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET PROJETS DE RÉSOLUTIONS SOUMIS À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 29 MAI 2024 327 8.1. De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire 329 8.2. De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire 340 9 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 347 9.1. Documents accessibles au public 348 9.2. Principaux communiqués 349 9.3. Déclaration du responsable du Document d'Enregistrement Universel 350 9.4. Responsables du contrôle des comptes et honoraires 351 9.5. Glossaire 353 Tables de concordance du Document d'Enregistrement Universel |RFA| 355 Table de concordance avec le rapport financier annuel 358 Table de concordance avec le rapport de gestion 359 Table de concordance des informations ESG 361 Table de concordance du rapport sur le gouvernement d'entreprise 362



DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL

incluant le rapport nancier annuel

Message du Directeur Général de BIC

« Grâce à notre engagement sans faille à atteindre les objectifs stratégiques du plan Horizon, à innover dans nos produits, à œuvrer en faveur du développement durable et à cultiver l'esprit de collaboration, nous avons maintenu notre trajectoire de croissance rentable. »

1Palmarès des principaux déposants de brevets à l'INPI 2022, (Institut National de la Propriété Industrielle), mars 2023.

2023 a été pour BIC une année d'excellente exécution qui a donné lieu à des succès remarquables. Grâce à notre engagement sans faille à atteindre les objectifs stratégiques du plan Horizon, à innover dans nos produits, à œuvrer en faveur du développement durable et à cultiver l'esprit de collaboration, nous avons maintenu notre trajectoire de croissance rentable.

Malgré les difficultés économiques pesant sur l'ensemble du secteur mondial des biens de consommation, nous avons su mettre à profit notre connaissance des tendances de consommation, notre chaîne d'approvisionnement intégrée et notre agilité industrielle pour élargir notre gamme de produits et notre rayonnement géographique. Nos compétences commerciales se sont notamment illustrées à la rentrée scolaire 2023, pendant laquelle, pour la 17e année consécutive, BIC a surperformé sur le marché français de la papeterie. L'innovation reste un pilier de notre activité, avec des produits tels que le briquet utilitaire de poche BIC® EZ Reach qui suscitent l'intérêt du marché et représentent une part significative de notre chiffre d'affaires. Notre pouvoir d'innovation s'accélère, comme en atteste le dernier rapport de l'INPI1 qui place BIC au 31e rang mondial des déposants français de brevets. Notre résilience et notre dynamisme en 2023 ont établi des bases solides et nous permettent d'aborder 2024 avec force et confiance.

2024 sera pour BIC une année d'opportunités : nous concentrons nos efforts pour étendre notre présence, innover, mais aussi exploiter de nouveaux débouchés dans le B2B et sur les marchés en forte croissance, comme celui du Skin Creative. A l'échelle mondiale, nous déployons également une technologie basée sur l'IA pour tester et repérer en temps réel les promotions consommateurs les plus efficaces et ainsi réorienter rapidement nos investissements. Nous atteindrons nos objectifs de croissance, de marge et de flux nets de trésorerie disponible, en misant sur notre excellence opérationnelle et sur nos gains d'efficacité en matière de fabrication et d'approvisionnement, tout en nous concentrant sur les facteurs que nous maîtrisons. Avec notre empreinte industrielle unique et les nouvelles capacités déployées dans le cadre du plan Horizon, nous sommes bien placés pour atteindre nos objectifs stratégiques.

Notre ambition est à la hauteur de l'engagement de nos équipes au niveau mondial. Notre succès repose sur leur contribution et sur les valeurs qu'elles incarnent au quotidien. Le nouveau classement Global RepTrak® 100 le prouve : BIC est la 12e entreprise la plus réputée au monde.

J'adresse mon immense gratitude à toutes nos équipes pour leur contribution, à notre Conseil d'Administration pour son soutien et ses conseils précieux, et à nos actionnaires pour la confiance qu'ils nous accordent. Nous sommes prêts à aborder ensemble une nouvelle année de croissance, marquée par une attention renouvelée sur l'exécution, la réaffirmation de notre engagement en faveur de la création de valeur et un impact positif sur le monde qui nous entoure.

Gonzalve Bich Directeur Général

Message du Président du Conseil d'Administration

« BIC est à même de s'adapter à l'évolution du marché, tout en restant engagé à générer une croissance à long terme et une création de valeur durable au profit de toutes ses parties prenantes. »

Je souhaite féliciter le Groupe et toutes ses équipes pour la transformation engagée depuis le lancement du plan Horizon en 2020. BIC a enregistré une performance solide en 2023, portée à la fois par l'engagement et l'orientation stratégique du Comité Exécutif, et par les éclairages et les recommandations du Conseil d'Administration. Grâce à sa connaissance fine des tendances de consommation et à sa réactivité pour saisir les opportunités qui en découlent, le chiffre d'affaires et les marges de BIC ont fortement progressé, et le Groupe a renforcé sa position sur le marché mondial. Ces résultats sont le fruit de son riche héritage entrepreneurial, de la force de ses produits iconiques, de sa culture de l'innovation et de son excellence industrielle.

La synergie entre les valeurs de BIC et sa structure de gouvernance permet en effet au Groupe de s'adapter dans des délais très courts à l'évolution du marché et aux opportunités qui se présentent. Le Conseil d'Administration, qui compte des Administrateurs indépendants issus de marques mondialement reconnues, a démontré sa capacité à valoriser la diversité de points de vue tout en assurant la supervision nécessaire, afin d'aligner la trajectoire stratégique du Groupe sur les intérêts de ses parties prenantes. En 2023, en plus d'assumer ses obligations fiduciaires, le Conseil d'Administration a discuté et débattu de la stratégie, en tenant compte des retours des marchés et des équipes. Les nominations de Carole Callebaut Piwnica, de Pascal Chevallier, de Véronique Laury et d'Héla Madiouni viennent élargir l'angle de vue de BIC, en plus de renforcer sa transparence et sa responsabilité. Elles s'inscrivent également dans la continuité de l'engagement du Groupe en faveur de la diversité hommes-femmes au sein du Conseil d'Administration et des bonnes pratiques de gouvernance.

Alors que débute l'année 2024, je suis heureux de voir que nous continuons à mettre l'accent sur l'engagement des parties prenantes et sur les initiatives en matière de développement durable, afin de rester un leader résilient et en phase avec le monde qui nous entoure. Dans ce but, le Conseil d'Administration restera attentif au déploiement des grandes initiatives du plan Horizon.

BIC est à même de s'adapter à l'évolution du marché, tout en restant engagé à générer une croissance à long terme et une valeur durable pour toutes ses parties prenantes. Je tiens à remercier sincèrement son Comité Exécutif, ses équipes et ses partenaires pour leur dévouement et leurs efforts soutenus, et je me réjouis de poursuivre le travail mené par le Conseil d'Administration au service du Groupe. Ensemble, nous construisons un avenir durable pour notre entreprise et pour la planète.

Nikos Koumettis

Président du Conseil d'Administration

BIC en bref

28 millions de produits BIC® achetés chaque jour

160

pays

14 643

collaborateurs2

89

nationalités

2 263 M € +13 % 14,7 % Chiffre d'affaires 2023, soit une croissance de +9,2 % à taux de change constants Croissance du chiffre d'affaires généré par l'e-commerce en 2023 Marge d'exploitation ajustée en 2023, soit 70 pb de plus qu'en 2022 9,5 % 249 M € Pourcentage du chiffre d'affaires 2023 généré par les innovations de ces trois dernières années Flux nets de trésorerie disponible (avant acquisitions et cessions) en 2023 de nos emballages plastiques sont réutilisables, recyclables ou compostables 1 Parts de marché BIC en valeur. Source: pour les instruments d'écriture et les rasoirs: Euromonitor 2022. Source pour les briquets: estimations BIC (hors Asie). de notre électricité est renouvelable 2 Les effectifs de BIC comprennent les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI), en contrat à durée déterminée (CDD) et en intérim. • GROUPE BIC - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023 •

Enchanter et simplifier le quotidien

BIC est un leader mondial des articlesd'écriture, de l'expression créative, des briquets et des rasoirs.

Depuis 1944, année où Marcel Bich, fondateur de l'entreprise, s'installa à Clichy pour créer des pièces d'instruments d'écriture, toutes nos actions ont été invariablement guidées par notre vision et par nos valeurs.

En 80 ans, nous sommes passés d'une marque de fabrication et de distribution à une entreprise centrée sur le consommateur, dans laquelle l'excellence industrielle fait partie intégrante de nos activités de tous les jours. Nous sommes aussi constamment animés et inspirés par l'évolution des attentes et des préoccupations de nos consommateurs en matière de développement durable.

Notre vision nous permet de maintenir notre engagement envers notre objectif initial, à savoir fournir des produits de grande qualité et qui durent longtemps. Nos valeurs nous ramènent chaque jour à nos responsabilités envers nos collaborateurs, nos consommateurs et nos actionnaires, mais aussi envers la planète.

Nos valeurs

Notre vision

Simplifier et enchanter le quotidien des consommateurs partout dans le monde.

Notre raison d'être

Créer des produits de grande qualité, sûrs, abordables, d'usage quotidien et qui inspirent la confiance.

Des principes fondamentaux

Qualité

Pour concevoir le stylo à bille BIC® Cristal, nous sommes allés à l'essentiel, imaginant un outil simple, de qualité, rechargeable, vendu au prix juste et utilisable chaque jour par

Inventivité

Nous nous adaptons continuellement à l'évolution des attentes des consommateurs. Nos équipes de R&D sont à l'écoute et prennent les devants pour créern'importe qui, n'importe où. des solutions inventives correspondant à leurs besoins.

Fiabilité

Nous fidélisons les consommateurs en leur

Durable

Nous nous efforçons de créer des produits quiproposant des produits fiables durent, fabriqués avecet de qualité : plus de 2 kmle moins de ressourcesd'écriture pour un stylo à bille possibles et assortis d'uneBIC® Cristal, 3 000 flammes constantes pour un briquet de poche BIC® Maxi et plus de 20 rasages pour un rasoir rechargeable pour homme BIC® EasyRinse.

empreinte environnementale minime. Notre démarche d'éco-conception repose sur les principes de l'économie circulaire.

Un réseau de fabrication unique Notre modèle intégré permet d'atténuer les risques liés à la chaîne d'approvisionnement, de limiter le transport et de minimiser notre impact environnemental 160 pays Les produits BIC sont vendus dans plus de 160 pays 24 usines BIC possède 24 usines dans le monde : • 9 en Europe

• 3 en Amérique du Nord

• 12 sur des marchés en croissance 92 % En 2023, BIC a fabriqué 92 % de ses produits dans ses propres usines 1 Part de chaque région dans le chiffre d'affaires 2023 (en %). • GROUPE BIC - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023 •

Sites de production BIC Papeterie (Human Expression) Briquets (Flame for Life) Rasoirs (Blade Excellence) Produits publicitaires et promotionnels

Exécuter notre plan stratégique Horizon

Le Groupe BIC est en pleine transformation guidé par le plan stratégique à cinq ans Horizon lancé en 2020 pour assurer une croissance rentable à long terme, notamment en élargissant notre présence géographique et en capitalisant sur les nouvelles tendances de consommation, ou celles connaissant une évolution rapide.

En 2023, nous sommes à mi-chemin du déploiement du plan Horizon, et en bonne voie pour atteindre tous nos objectifs. Mais au-delà de cela, les changements que nous apportons renforcent notre efficacité opérationnelle et contribuent ainsi à augmenter nos marges et à accroître notre capacité à faire face à l'incertitude macroéconomique.

Nos axes stratégiques

Objectifs financiers 2025 du plan Horizon

Concilier les initiatives clés pour maximiser les résultats

Délivrer une Améliorer Génération croissance l'efficacité durable de durable opérationnelle trésorerie +5 % à +7 % +150 points de base >220 M € Croissance annuelle du Amélioration de la marge Flux nets de trésorerie chiffre d'affaires à taux de d'exploitation ajustée par disponible supérieurs à change constants. rapport au niveau de 14,0% 220 millions d'euros en enregistré en 2022. 2024 et à 240 millions d'euros en 2025.