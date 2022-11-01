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Bic : Document AMF CP. 2022DD869438

01/11/2022 | 18:20
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2022DD869438

01 novembre 2022

FR0000120966 - DD153933

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

NIKOS KOUMETTIS, CHAIRMAN OF THE BOARD

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : SOCIETE BIC

LEI : 969500UR00DF63I0VH67

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 31 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 58.0977 Euro

VOLUME : 10 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 58.0977 Euro

VOLUME : 10 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 01 novembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

BIC SA published this content on 01 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 November 2022 17:19:02 UTC.


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VE / CA 2022 0,97x
VE / CA 2023 0,89x
Nbr Employés 10 471
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Nikolaos Koumettis Independent Non-Executive Chairman
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BIC22.78%2 526
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