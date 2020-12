Bic : ENQUÊTE AUPRÈS DES PARENTS POUR COMPRENDRE LES DÉFIS LIÉS AU COVID

19-Nov-2020

Parce que les familles sont confrontées à des défis sans précédent dans le contexte de la crise sanitaire mondiale actuelle, BIC a mené une enquête auprès des parents du monde entier afin de mieux comprendre comment ils font face à leur nouveau rôle d'enseignant endossé pour un temps, à l'augmentation des coûts des fournitures scolaires et à la gestion du temps passé devant les écrans par les enfants.

Les résultats varient d'un pays à l'autre, mais une tendance commune se dégage : alors que les parents constatent une augmentation du temps passé devant les écrans, les études montrent que les enfants participent également à des alternatives plus créatives et hors ligne.

'Cette étude nous permet de mieux comprendre l'évolution des besoins des familles, qui constituent une partie importante de nos consommateurs. Nous sommes ravis d'apprendre que malgré l'augmentation du temps passé devant les écrans, les enfants s'expriment de manière créative par des activités hors ligne, telles que l'écriture, le coloriage et le dessin', a déclaré Chester Twigg, directeur commercial du BIC. 'Nous avons à cœur d'intégrer leurs attentes dans nos réflexions stratégiques et dans l'élaboration des produits BIC de demain, essentiels pour apprendre, travailler et s'exprimer. Nous espérons aussi que nos produits leur apportent des moments de joie et de détente pendant cette période difficile'.

Pour en savoir plus sur les résultats obtenus dans chaque pays :

BIC rend hommage aux enseignants du monde entier qui aident leurs élèves et leurs parents à traverser ces moments difficiles en leur décernant le premier prix BIC Cristal Pen Award.

2020 a été une année compliquée pour les familles, mais aussi pour les enseignants dont beaucoup ont fait preuve d'un très grand engagement personnel pour garder le lien avec les élèves et leurs familles pendant la période du confinement. Afin de les remercier, BIC, en tant que marque engagée pour améliorer la vie à travers l'éducation, décerne pour la première fois le prix BIC Cristal Pen Awards à dix enseignants du monde entier.

« Cette année a également été difficile pour les éducateurs qui ont dû s'adapter à de nouvelles façons d'enseigner, de connecter et de soutenir leurs élèves. Pour célébrer leur passion et les remercier de leur dévouement, nous avons décidé cette année d'introduire le prix BIC Cristal Pen Awards afin de rendre hommage aux enseignants qui se sont surpassés pour leurs élèves et leurs communautés », commente Chester Twiggs.

BIC s'est tourné vers ses salariés du monde entier pour désigner les éducateurs qui se distinguent par leur engagement hors pair et leur grand investissement personnel pour leur communauté. Chaque lauréat du BIC Cristal Pen Awards recevra une subvention et un don de produits pour son école ou son organisation, ainsi qu'un trophée personnalisé.

Pour en savoir plus sur les dix gagnants originaires des États-Unis, d'Australie, d'Inde, d'Ouganda, d'Éthiopie, du Brésil, de Grèce et de Turquie et sur leur engagement extraordinaire, cliquez ici (information en anglais)