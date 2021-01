Bic : LE SKIPPER LOUIS BURTON SPONSORISÉ PAR BIC SE CLASSE TROISIÈME DANS LA COURSE DU VENDÉE GLOBE

29-Janv-2021

Le 8 novembre 2020, Louis Burton s'est envolé pour le 9e Vendée Globe, la plus grande et la plus difficile course à la voile autour du monde à ce jour. BIC était l'un des fiers sponsors de son bateau, Bureau Vallée 2, et notre logo sur la grand-voile a accompagné le skipper sur 45 000 km dans cette incroyable aventure. Après 80 jours en mer, Louis Burton est revenu le 28 janvier 2021 et a remporté la troisième place de la compétition.

L'eau a coulé sous les ponts depuis le premier voyage de BIC avec Louis Burton. BIC sponsorise le navigateur depuis 2018 et s'est engagé à soutenir ses courses jusqu'en 2025. En outre, BIC s'est associé à Louis Burton pour lancer son kit éducatif 2020 « Je découvre le monde des océans avec Louis Burton », qui enseigne aux enfants la mer et ses enjeux écologiques.

Louis Burton a commencé à naviguer dès son plus jeune âge et a débuté dans les courses à 18 ans. Depuis 2010, il a participé à huit courses transatlantiques et deux tours du monde en solitaire, dont le Vendée Globe 2016-2017.

