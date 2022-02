Bic : a finalisé l'acquisition d'Inkbox

Bic annonce aujourd'hui la finalisation de l'acquisition d'Inkbox, pour un montant de 65 millions de dollars USD (57 millions d'euros). Un complément de prix sera également payé. Le montant sera déterminé sur la base de la croissance future de chiffre d'affaires et de rentabilité d'Inkbox.



Les résultats financiers de la société seront consolidés à partir du 1er février 2022.



En 2021, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 27 millions de dollars US (24 millions d'euros), dont 67% en Amérique du Nord, et a dégagé une marge brute supérieure à 60%. Inkbox devrait être EBITDA positif en 2024.



