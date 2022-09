Bic a finalisé l'acquisition d'AMI (Advanced Magnetic Interaction). Créée en 2014 par Jean-Luc Vallejo, Tristan Hautson et Timothée Jobert, AMI exploite de manière inédite la technologie magnétométrique pour permettre un suivi précis et en temps réel des tracés, sans électronique embarquée dans les appareils. Cette technologie répond à la demande croissante des consommateurs pour des accessoires numériques simples d'utilisation, durables et sécurisés.



Cette acquisition renforce les capacités de R&D de BIC dans le domaine de l'Expression Numérique, un des piliers du plan stratégique Horizon et permettra d'accélérer le déploiement de la technologie brevetée d'AMI, à travers notamment le développement d'une activité B2B dans des applications de création numérique et d'électronique grand public.