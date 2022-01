Bic : accord pour une acquisition au Canada

Bic annonce la signature d'un accord relatif à l'acquisition d'Inkbox, marque en ligne de tatouages semi-permanents basée à Toronto (Canada), opération marquant 'une nouvelle étape dans la transformation de Bic en entreprise de croissance, centrée sur le consommateur'.



La transaction est structurée sur la base d'un paiement initial de 65 millions de dollars américains (57 millions d'euros) et d'un paiement différé dont le montant sera déterminé sur la base de la croissance future de chiffre d'affaires et de rentabilité d'Inkbox.



Le groupe de produits de consommation courante ajoute que cette acquisition est subordonnée à la réalisation de certaines conditions comme il est d'usage dans ce type de transactions. La finalisation de cet accord est prévue avant la fin de ce premier trimestre 2022.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.