Bic : ajuste ses perspectives de chiffre d'affaires pour 2024

Le 20 juin 2024 à 08:53

L’environnement macroéconomique difficile conduit le groupe Bic à actualiser ses perspectives de croissance du chiffre d'affaires pour l'année 2024. L'entreprise s'attend désormais à une croissance du chiffre d'affaires basse à un chiffre, à taux de change constants hors Argentine (contre une croissance initialement comprise entre +5 % et +7 %). Les perspectives concernant la marge et les flux nets de trésorerie disponible restent inchangées : il attend une légère amélioration de la marge d'exploitation ajustée.



Bic anticipe aussi une génération de flux nets de trésorerie disponible supérieure à 220 millions d'euros en 2024.



Au début de l'année 2024, Bic prévoyait une baisse légère à modérée du marché des briquets aux États-Unis (en valeur). Cependant, à fin mai, la détérioration des tendances de consommation a entraîné une baisse du marché plus forte que prévue.



Bic prévoit désormais une baisse modérée à élevée à un chiffre du marché des briquets aux États-Unis en 2024 (en valeur). Dans cet environnement volatil, BIC a réussi à gagner des parts de marché en volume et en valeur, et attend toujours une amélioration progressive à partir du deuxième trimestre.