Bic annonce l'acquisition d'Inkbox pour un montant initial de 57 mlns d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de rasoirs, stylos, briquets et articles promotionnels Bic a annoncé mardi avoir signé un accord relatif à l'acquisition de 100% du capital de la marque canadienne de tatouages semi-permanents Inkbox, sur la base d'un paiement initial de 65 millions de dollars, soit environ 57 millions d'euros.

La transaction sera financée par la trésorerie existante de Bic et l'accord prévoit que la société effectue un paiement différé dont le montant sera déterminé sur la base de la croissance future du chiffre d'affaires et de la rentabilité d'Inkbox.

Fondée en 2015, la marque Inkbox conçoit et fabrique ses tatouages semi-permanents en interne et les distribue dans 80 pays. Le groupe revendique 0,8 million de clients actifs au cours des 24 derniers mois. Ces clients sont "principalement des jeunes femmes de la génération Z désireuses de s'exprimer et intéressées par la mode, la beauté et les voyages", a précisé Bic dans un communiqué.

Cette acquisition fait écho au plan stratégique "Horizon" présenté par Bic fin 2020 et qui prévoit notamment que le groupe se tourne davantage vers les segments de la créativité et de l'écriture digitale dans l'univers de la papeterie. Le rachat d'Inkbox "renforce les capacités omnicanales de Bic en matière de e-commerce, en intégrant à notre écosystème une marque leader de la vente directe aux consommateurs", a détaillé le groupe.

Un Ebitda positif visé en 2024

L'an passé, Inkbox a réalisé un chiffre d'affaires de 27 millions de dollars, soit environ 24 millions d'euros, un montant multiplié par deux en deux ans et issu à 67% d'Amérique du Nord. Sa marge brute a dépassé 60% sur la période.

Inkbox ne prévoit toutefois pas d'enregistrer un excédent brut d'exploitation (Ebitda) positif avant 2024. "Inkbox est une jeune société, qui investit énormément, notamment en marketing", a indiqué Sophie Palliez-Capian, la responsable des engagements des parties prenantes de Bic, lors d'une conférence avec des journalistes. "Mais ces coûts seront rapidement absorbés et révèleront la solidité du modèle économique d'Inkbox", a ajouté la dirigeante.

"Cette acquisition est subordonnée à la réalisation de certaines conditions comme il est d'usage dans ce type de transactions", a prévenu Bic. "La finalisation de cet accord est prévue avant la fin du premier trimestre 2022", a complété le groupe.

