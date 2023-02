Bic anticipe un ralentissement de sa croissance en 2023 après un fort rebond en 2022

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant d'articles de papeterie, de briquets et de rasoirs Bic a indiqué mardi qu'il anticipait un ralentissement de sa croissance en 2023 après avoir bénéficié en 2022 du lancement de nombreux produits et d'un rebond de la consommation sur ses principaux marchés.

Pour l'exercice en cours, Bic prévoit une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 5% et 7% à taux de change constants et vise une amélioration de son résultat d'exploitation ajusté, ainsi que de sa marge d'exploitation ajustée.

Le fabricant entend également générer une trésorerie disponible supérieure à 200 millions d'euros, après 203,7 millions d'euros en 2022.

Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le chiffre d'affaires de Bic s'est inscrit à 2,24 milliards d'euros, en hausse de 13,8% sur un an, à taux de change constants. Cette croissance a été portée par l'ensemble des divisions et régions, a souligné Bic dans un communiqué.

Le résultat d'exploitation ajusté s'est établi à 311,7 millions d'euros, en progression de 11,4% sur un an. Il fait ressortir une marge de 14% contre 15,3% un an plus tôt.

Cette baisse de la marge est liée à la hausse des dépenses de soutien à la marque et aux coûts liées aux acquisitions, tandis que les autres coûts - matières premières, transport, énergie- ont été plus que compensés par l'augmentation des volumes, les hausses de prix et les économies, a précisé Bic.

Le bénéfice net du groupe est ressorti à 208,9 millions d'euros, contre 314,2 millions d'euros un an plus tôt. Le bénéfice 2021 avait bénéficié d'éléments exceptionnels, notamment la vente du siège du groupe à Clichy avec une plus-value de 167,7 mlns d'euros.

Les analystes anticipaient un bénéfice net de 220 millions d'euros, un résultat d'exploitation ajusté de 322 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 2,22 milliard d'euros.

Le conseil d'administration proposera à la prochaine assemblée générale un dividende ordinaire de 2,56 euros par action, en hausse de 19,1% par rapport au dividende versé au titre de l'année 2021.

Bic prévoit en outre de lancer un programme de rachat d'actions pour un montant maximum de 100 millions d'euros en 2023.

February 14, 2023 13:19 ET (18:19 GMT)