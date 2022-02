Bic: bénéfice net triplé et rebond des ventes en 2021, optimisme pour 2022

Paris (awp/afp) - Le groupe français Bic, qui a vu son bénéfice net plus que tripler et ses ventes mondiales rebondir en 2021, après le choc initial du Covid-19, a affiché mardi son optimisme pour l'exercice en cours malgré des "vents contraires".

Le fabricant de stylos, briquets et rasoirs jetables a engrangé 314,2 millions d'euros de bénéfice net, contre 93,7 millions un an plus tôt, tandis que le chiffre d'affaires a progressé de 12,2% en données comparables, à 1,83 milliard d'euros, a-t-il précisé dans un communiqué.

Le bénéfice net a été gonflé par un élément exceptionnel, la plus-value de la vente du siège de l'entreprise à Clichy (nord-ouest de Paris). La cession avait été conclue pour 175 millions d'euros en février 2021.

Au-delà du "rebond" après l'impact du Covid-19, Bic a su capitaliser sur une "excellente exécution commerciale", en particulier en Europe, s'est réjouie Sophie Palliez-Capian, directrice des relations institutionnelles de l'entreprise, lors d'une conférence téléphonique.

Elle a aussi vanté la performance de l'activité de cahiers numériques réutilisables, Rocketbook, achetée fin 2020 et dont l'activité a explosé de 55% en 2021. Bic a l'intention de poursuivre sa politique d'acquisitions, selon cette responsable.

Le groupe a tenu l'an dernier ses prévisions de ventes, révisées plusieurs fois à la hausse au cours de 2021: +15,9% à changes constants contre 14% ambitionnés.

Et ce malgré des "vents contraires": touché comme tous les industriels par le renchérissement des matières premières et l'augmentation des coûts du fret aérien et maritime, Bic a décidé d'augmenter ses prix entre 2 et 5% selon les produits et les zones géographiques.

Le groupe a déjà fait le choix en 2021 de protéger ses marges sur des rasoirs aux États-Unis, ce qui explique que cette activité se soit moins bien comportée l'année dernière outre-Atlantique, a expliqué Mme Palliez-Capian.

Pour 2022, l'entreprise table néanmoins sur une nouvelle forte croissance des ventes, "entre +7% et +9%" à taux de change constants, en incluant la consolidation d'une autre acquisition récente, Inkbox (tatouages semi-permanents).

Elle estime aussi que "la génération de flux de trésorerie disponible de l'exercice 2022 devrait être supérieure à 200 millions d'euros", conformément à son plan stratégique. En 2021, Bic a déjà dépassé 205 millions d'euros.

afp/rp