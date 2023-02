Bic : hausse de 19,3% du BPA ajusté en 2022

Bic publie un chiffre d'affaires de 2234 ME au titre de l'exercice 2022, en hausse de 13,8% à taux de change constants par rapport à l'exercice précédent.



Le résultat d'exploitation ajusté ressort en hausse de 11,4 %, à 311 ME, preuve de la résilience du Groupe face aux vents contraires. Ainsi, 'l'impact de l'inflation des coûts a été plus que compensé par les augmentations de volume, les ajustements de prix et les économies de coûts', rapporte Bic.



Le résultat net 2022 ressort à 209 ME, pour un résultat net part du groupe par actions ajusté de 5,12 euros, contre 4,29 euros un an plus tôt, soit une hausse de 19,3%.



' Portés par notre plan stratégique Horizon et la forte progression du chiffre d'affaires dans toutes les divisions, nous avons réalisé une nouvelle année de croissance exceptionnelle et atteint notre objectif de Free cash flow (203,7 ME)', rapporte Gonzalve Bich, Directeur Général de BIC.



Pour 2023, la croissance du chiffre d'affaires de l'exercice 2023 est attendue entre +5% et +7% à taux de change constants, grâce à l'effet combiné de hausses de prix, du mix et des volumes. 'Nous prévoyons d'améliorer le résultat d'exploitation ajusté et la marge d'exploitation ajustée au cours de l'exercice 2023', ajoute le groupe.



