Bic : hausse de 66.7% du BNPA ajusté au 1er trimestre

Bic publie un chiffre d'affaires de 515,7 ME au titre du 1er trimestre 2022, soit une hausse de 20,4% à taux de change constants et de 18,8% à base comparable. Bic note une croissancedans toutes lesdivisions et régions,notamment tiréeparunehausse des volumes.



Le BNPA ajusté s'établit à 1,6 euro ,contre 0,96 euros au 1er trimestre 2021, soit une hausse de 66,7%.



Saluant les 'excellentes performances commerciales', Gonzalve Bich, directeur général, se dit 'très confiantdansla capacité des équipes à atténuer les multiples vents contraires à venir et à atteindre les objectifs pour 2022 '.



Pour 2022, Bic s'est fixé unobjectif de croissancedu chiffre d'affairesà taux de change constantsdansle haut de la fourchettecomprise entre7% et9%.



'La récente accélération de l'inflation des coûts devrait avoir un impact négatif sur les marges d'exploitation, et nous prenons les mesures nécessaires afin de limitercetimpact. Nous prévoyons néanmoins une augmentation envaleur absoluedu Résultatd'exploitation ajusté 2022 grâce àlahausse des volumes et à un impact favorable des prix', souligne le groupe.



