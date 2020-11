Bic : lance son plan stratégique et vise au moins 200 mlns d'euros de flux de trésorerie

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de stylos, briquets, rasoirs et articles promotionnels Bic a annoncé mardi le lancement de son plan stratégique "Horizon", qui doit lui permettre de dégager au moins 200 millions d'euros de flux nets de trésorerie par an jusqu'en 2022 et d'accélérer sa croissance.

"L'objectif de notre plan 'Horizon' est non seulement de consolider et de renforcer ce qui a fait le succès de notre groupe depuis plus de 75 ans mais d'aller bien au-delà, notamment en se développant sur des marchés adjacents afin d'assurer une croissance durable et rentable à long terme", a déclaré Gonzalve Bich, le directeur général du groupe, cité dans un communiqué.

La stratégie liée au plan "Horizon" doit permettre à Bic d'atteindre une trajectoire de croissance annuelle du chiffre d'affaires d'environ 5%.

Bic compte dans cette optique augmenter "significativement" la taille de ses marchés sur les segments en forte croissance et faire évoluer son modèle opérationnel de sorte à gagner des parts de marché en valeur. Le groupe va par exemple, dans la papeterie, se tourner davantage vers la créativité et l'écriture digitale. Dans les briquets, Bic compte se centrer sur la valeur en misant sur notamment sur la montée en gamme et la personnalisation.

Dans le cadre de ce plan stratégique, Bic s'est fixé un taux de distribution du dividende ordinaire compris entre 40% et 50% du bénéfice net par action normalisé. Bic a également indiqué qu'il procéderait régulièrement à des rachats d'actions. Le groupe a néanmoins prévenu que le conseil d'administration pourrait ajuster la rémunération des actionnaires "dans le contexte de conditions de marché et économique exceptionnelles".

Bic a précisé qu'il consacrerait en moyenne 100 millions d'euros par an à des acquisitions ciblées. Le groupe investira également environ 100 millions d'euros par an pour soutenir sa croissance organique.

Le plan "Horizon" confirme les objectifs fixés dans le plan de transformation "Invente the future" de Bic. Le groupe compte ainsi réaliser 50 millions d'euros d'économies annualisées d'ici à 2022, dont 80% en 2020 et 2021. Les ventes e-commerce du groupe doivent par ailleurs atteindre 10% du chiffre d'affaires d'ici à la fin 2022.

