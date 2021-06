Bic : Minutes (FR)

Etaient réunis à Paris, Pierre Vareille, Président du Conseil, et Président de l'Assemblée, Gonzalve Bich, Directeur Général de BIC, John Glen, Administrateur et Edouard Maruani, Directeur Juridique Groupe et secrétaire de l'Assemblée.

Le Conseil d'Administration qui a suivi l'Assemblée Générale a nommé John Glen, Président non Exécutif du Conseil par intérim et Elizabeth Bastoni, Administratrice indépendante référente. Le recrutement d'un nouveau Président non Exécutif indépendant reste en cours. John Glen et Elizabeth Bastoni exerceront leurs fonctions jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'année 2021. Le Conseil a également renouvelé les mandats de Marie-AiméeBich-Dufour au sein du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE, et de SOCIÉTÉ MBD, représentée par Edouard Bich, au sein du Comité d'Audit.

Déroulé de l'Assemblée Générale :

La réunion débute à 15 heures par un film d'introduction présentant les chiffres clés et les faits marquants de l'année 2020. Pierre Vareille, Président du Conseil, prend la parole pour rappeler que l'Assemblée Générale se réunit à huis-clos et qu'il en assurera la présidence, étant présent sur son lieu de réunion au 8 Place de l'Opéra (Paris- FR). Il présente la composition du bureau de l'Assemblée Générale et indique que sont présents à ses côtés Gonzalve Bich, Directeur Général, John Glen, administrateur et Edouard Maruani, Directeur Juridique Groupe. Il annonce également la présence par visioconférence d'Edouard Bich, représentant de la Société MBD et d'Olivier Benoist, représentant de la société MACSF, tous les deux en qualité de scrutateurs.

Pierre Vareille déclare l'Assemblée Générale ouverte et donne la parole à Edouard Maruani. Ce dernier annonce le quorum atteint est de 86,548 % des droits de vote, puis rappelle l'ordre du jour sur lequel l'Assemblée a été convoquée. Il précise également qu'aucun actionnaire n'a déposé de projet de résolution, puis il redonne la parole à Pierre Vareille.

Pierre Vareille précise tout d'abord que la plupart des membres du Conseil d'Administration et de la Direction n'ont pu voyager en raison des restrictions de mobilité liées à la pandémie, tandis que d'autres ne pouvaient pas se joindre à eux à cause des règles de distanciation sociale. Il explique que pour cette raison certaines présentations ont été pré‐enregistrées, dont des présentations de Gonzalve Bich et des membres du Comité Exécutif. Il précise enfin que toutes les présentations sont en français ou anglais et traduites simultanément avant d'annoncer l'agenda de la réunion.

Pierre Vareille commente tout d'abord les faits marquants de l'année écoulée, une année charnière pour BIC, et qui peut se résumer en trois mots : résilience, transformation et responsabilité. Il explique que l'année 2020 a été exceptionnelle à de nombreux égards de par l'ampleur de la crise sanitaire générée par la pandémie et de par l'ampleur de la crise économique qui a suivi. II décrit que dans ce contexte sans précédent et alors que toutes les catégories ont été affectées, le Groupe a démontré la solidité de son modèle économique et sa capacité d'adaptation. Grâce à une excellente exécution, ses équipes ont augmenté ou maintenu leurs parts de marché sur des segments et dans des pays stratégiques.

Pierre Vareille résume les résultats financiers consolidés de l'exercice 2020, notamment les principaux agrégats du compte de résultat. Il explique notamment l'évolution de la position nette de trésorerie du Groupe sur la période, rappelant que le Groupe bénéficie d'une position de trésorerie solide, qui s'est établie à 183,9 millions d'euros à fin décembre 2020. Il annonce que Chad Spooner, Directeur Financier du Groupe, reviendra plus en détails sur les résultats du Groupe.

