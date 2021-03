Bic : NOMINATION D'UN PRESIDENT NON EXECUTIF INTERIM ET D'UN ADMINSTRATEUR INDEPENDANT REFERENT

POUR PUBLICATION IMMEDIATE

Nomination d'un Président non Exécutif par interim et d'un Administrateur

Indépendant Référent

CLICHY - FRANCE, 25 Mars 2021 - BIC a annoncé en février 2021 que Pierre Vareille, Président non

Exécutif du Conseil d'Administration, ne sollicitera pas le renouvellement de son mandat d'Administrateur lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 19 mai 2021. Le recrutement d'un nouveau Président non Exécutif indépendant reste en cours, mais ne pourra être finalisé avant l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2021.

Le Conseil d'Administration proposera donc aux actionnaires de renouveler le mandat d'Administrateur de

John Glen lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires, et entend le nommer Président non Exécutif par intérim. Le mandat de John Glen en tant qu'administrateur sera effectif pour une période d'un an. Le Conseil d'Administration a par ailleurs prévu de nommer Elizabeth Bastoni Administrateur Indépendant Référent dans l'intérim. Le Président non Exécutif par intérim et l'Administrateur Indépendant Référent exerceront leurs fonctions jusqu'à l'Assemblée Générale suivante.

John Glen est Administrateur non Exécutif de BIC depuis décembre 2008 et présidait le Comité d'Audit jusqu'en décembre 2020.

Elizabeth Bastoni a rejoint BIC en tant qu'Administrateur Indépendant non Exécutif en mai 2013. Elle préside le Comité des Rémunérations et le Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE.

