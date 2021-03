Bic : - Nouveaux indicateurs clés et calendrier de communication financière

BIC : nouveaux indicateurs clés

et calendrier de publication financière

CLICHY, FRANCE – 18 mars, 2021 – Comme indiqué dans le communiqué de presse du 17 février 2021, BIC fait évoluer ses indicateurs de communication financière afin de les adapter au plan Horizon.

Les changements sont les suivants :

Indicateurs clés actuels Nouveaux indicateurs clés (voir glossaire) Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires Variation en publié Variation en publié Variation à taux de change constants Variation à taux de change constants Variation à base comparable Variation à base comparable Capacité d’autofinancement (EBITDA) Résultat d’exploitation Résultat d’exploitation (EBIT) Marge d’exploitation Marge d’exploitation Résultat d’exploitation normalisé Résultat d’exploitation ajusté Marge d’exploitation normalisée Marge d’exploitation ajustée Résultat net Part du Groupe Résultat net Part du Groupe Résultat Net Part du Groupe par action – BNPA Résultat Net Part du Groupe par action Résultat Net Part du Groupe par action normalisé Résultat Net Part du Groupe ajusté par action Flux nets de trésorerie liés à l’activité d’exploitation Flux nets de trésorerie liés à l’activité d’exploitation Génération de flux nets de trésorerie disponible Position Nette de Trésorerie Position Nette de Trésorerie

BIC ajuste également son calendrier de publication. A compter du 1er trimestre 2021, les communiqués de résultats seront publiés le soir de la tenue du Conseil d’Administration, après la clôture du marché. La conférence téléphonique avec le management aura lieu le lendemain à 13h00, heure de Paris.

CALENDRIER 2021 2021

Evénement Communiqué de Presse Conférence téléphonique Résultats du 1er trimestre 2021 Communiqué de presse le 27 avril – après la clôture du marché

La “quiet period” débutera le 13 avril 28 avril – 13h00 (Paris) Assemblée Générale des Actionnaires 19 mai à 15h00

L’assemblée se tiendra à huis clos Diffusion en direct par webcast Résultats du 1er semestre 2021 Communiqué de presse le 28 juillet - après la clôture du marché

La “quiet period” débutera le 16 juillet 29 juillet – 13h00 (Paris) Résultats du 3ème trimestre 2021 Communiqué de presse le 26 octobre - après la clôture du marché

La “quiet period” débutera le 12 octobre 27 octobre – 13h00 (Paris)





GLOSSAIRE





À taux de change constants : les montants à taux de change constants sont calculés en convertissant les montants de l’année en cours aux taux de change moyens mensuels de l’année précédente.

: les montants à taux de change constants sont calculés en convertissant les montants de l’année en cours aux taux de change moyens mensuels de l’année précédente. À base comparable : signifie à taux de change constants et à périmètre constant. Les montants à périmètre constant excluent les impacts des acquisitions et/ou des cessions intervenues sur l’exercice en cours et/ou sur l’exercice précédent et ce jusqu’à leur date anniversaire. Tous les commentaires sur le chiffre d’affaires des catégories sont faits à base comparable. Ceci exclut également les ventes de l’Argentine pour 2019 et 2020.

: signifie à taux de change constants et à périmètre constant. Les montants à périmètre constant excluent les impacts des acquisitions et/ou des cessions intervenues sur l’exercice en cours et/ou sur l’exercice précédent et ce jusqu’à leur date anniversaire. Tous les commentaires sur le chiffre d’affaires des catégories sont faits à base comparable. Ceci exclut également les ventes de l’Argentine pour 2019 et 2020. Résultat d’exploitation ajusté : ajusté signifie hors éléments normalisés.

: ajusté signifie hors éléments normalisés. EBITDA : Capacité d’autofinancement

: Marge d’exploitation ajusté : Résultat d’exploitation normalisé divisé par le chiffre d’affaires.

Résultat d’exploitation normalisé divisé par le chiffre d’affaires. Flux nets de trésorerie liés à l’activité d’exploitation : trésorerie générée par les principales activités et autres activités hors activités d’investissement ou de financement.

: trésorerie générée par les principales activités et autres activités hors activités d’investissement ou de financement. Génération de flux nets de trésorerie disponible (Free Cash Flow) : le Free Cash flow se définit comme la variation nette de la trésorerie liée à l’exploitation, moins les dépenses d’investissement. La génération de flux nets de trésorerie disponible n’inclut pas les acquisitions et les produits des cessions d’activité.

: le Free Cash flow se définit comme la variation nette de la trésorerie liée à l’exploitation, moins les dépenses d’investissement. La génération de flux nets de trésorerie disponible n’inclut pas les acquisitions et les produits des cessions d’activité. Position nette de trésorerie : Liquidités/découverts + autres actifs financiers courants - emprunts courants - emprunts non-courants, (sauf les passifs financiers après application de la norme IFRS 16)







